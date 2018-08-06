CRYPTASSIST – Це Майбутьнє! Приєднуйся до найкращого проекту 2018 року!

Cryptassist Coin

Дивовижна екосистема Cryptassist – це всеосяжна крипто платформа, яка змінить сприйняття світу щодо криптовалют і їх використання.

Cryptassist (CTA:CTA)

TALLINN, ESTONIA, August 6, 2018 /EINPresswire.com/ -- Cryptassist ICO вже розпочався!

Максимальна кількість монет - лише 88 мільйонів

Дивовижна екосистема Cryptassist – це всеосяжна крипто платформа, яка змінить сприйняття світу щодо криптовалют і їх використання.

Cryptassist вважає, що криптовалюти мають бути корисними у повсякденному житті.

Пропонуючі 25 програм і функцій, Cryptassist зацікавить кожного, від абсолютного новачка до найбільш досвідченого трейдера – для всіх є спрощений спосіб використання крипто. Просто зайдіть в додаток або на веб сторінку – і ви отримаєте доступ до усіх корисних фукцій. Тут ви зможете: пограти у цікаву гру CryptoGo та виграти справжню крипто; торгувати на власній повністю ліцензійній біржі; зробити покупки у Інтернет-магазині Cryptassist; отримати власну дебетову картку, яку можна поповнити за допомогою будь-якої з 50 криптовалют; ознайомитись з новинами; отримати доступ до багатьох трейдерських інструментів, форумів і багато, багато іншого.

Монета Cryptassist (CTA) буде працювати на алгоритмі DAG з блискавичною швидкістю. Завдяки дефляційній моделі, CTA, використані для оповіщення та послуг преміум-класу, будуть знищені - тобто буде менше CTA, що потенційно призведе до збільшення вартості наявних CTA.

Детальна інформація про ICO:

• Максимальна кількість монет - 88 млн;

• Дати проведення ICO: з 31 липня 2018 р. до 12 вересня 2018 р. (або до моменту, коли буде досягнуто Хардкап - залежно від того, що станеться раніше);

• Максимум 74,75 млн CTA, буде продано під час ICO;

• 3,25 млн CTA зарезервовано для програми Bounty;

• 10 млн CTA зарезервовано для команди, лістингу у обмінах та рекламних заходів;

• Ціна: $ 0,38 USD;

• Хардкап: $ 23,67 млн. дол. США;

• Софткап: вже гарантовано;

• Платформа: DAG.

Для отримання більш детальної інформації про можливості платформи, будь ласка, відвідайте веб-сайт www.cryptassist.io, де ви зможете ознайомитись з Технічним документом (Whitepaper) та переглянути посилання соціальних медіа на Cryptassist.

Зв'яжіться з нами:

Email: support@cryptassist.io

Facebook: https://www.facebook.com/cryptassistcoin

Twitter: https://www.twitter.com/cryptassistcoin

Instagram: https://www.instagram.com/cryptassistcoin/

Youtube: https://www.youtube.com/c/CryptAssistCoin

Medium: https://medium.com/@cryptassistcoin

VK: https://vk.com/cryptassistcoin

LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/cryptassist/

Reddit: https://www.reddit.com/r/CryptAssist/

Telegram Group: https://t.me/CryptAssistCoin

Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4553885.0

CryptAssist ICO