Cryptassist Coin

CRYPTASSIST是未来 - 成为革命的一部分！Cryptassist ICO现在直播！最大硬币仅供应8800万 #BTC #ETH #ico

Cryptassist (CTA:CTA)

TALLINN, ESTONIA, August 6, 2018 /EINPresswire.com/ -- Cryptassist ICO现在直播！



最大硬币仅供应8800万

成为令人惊叹的Cryptassist生态系统的一部分，这是一个革命性的加密平台，将改变大家对看加密货币使用的看法及方式。

Cryptassist认为加密货币应该在日常生活中便于使用

有25个应用程序和功能，从绝对的新手到最有经验的交易者，每个人都可以使用，简化了加密的使用方式。只需在您的网络或移动设备上登录，您就可以访问所需的一切。从一个有趣的游戏，CryptoGo，你可以赢得真实货币，在Cryptassist自己的完全授权的现货交易所交易，使用你自己的借记卡购物，可以使用前50种加密货币、网上商店、新闻更新、交易者所需要的每个工具、论坛等等。

Cryptassist硬币（CTA）将运行在快速的DAG算法上，并且还具有通货紧缩模型，其中用于高级警报和服务的CTA会被烧毁，这意味着CTA的数量减少但可能会增加剩余CTA的值。

ICO的详细信息：

•最大硬币供应量8800万

•2018年7月31日至2018年9月12日或直至达到硬顶（以较早者为准）

•ICO期间最多售出74.75 M CTA

•为赏金计划保留3.25 M CTA

•10 M CTA保留用于团队，交换列表和促销活动

•价格：0.38美元

•硬顶：23.67美元

•软顶：已经保证

平台：DAG



更多令人兴奋的机会及详情，请访问我们的网站www.cryptassist.io，在那里您可以下载白皮书并查看Cryptassist的社交媒体链接。

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