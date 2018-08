Geben Sie Ihrem nächsten Event einen Hauch Balis im The Ritz-Carlton, Bali

Abendessen am Indischen Ozean Seelenreinigung Indonesischer Kochkurs Morgengruppe Yoga am Strand

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, August 7, 2018 /EINPresswire.com/ -- Mit exzellenter Ausstattung, hervorragender Lage und innovativen Programmen, die von balinesischen Traditionen inspiriert sind, bietet das The Ritz-Carlton, Bali die perfekten Voraussetzungen für Incentive-Reisen um seinen Gästen einen einzigartigen Einblick in das traditionelle Leben auf der Insel zu geben. Das neueste Incentive-Programm des Resorts “Tri Hita Karana” benannt und inspiriert von einer alten Hindu-Philosophie beinhaltet ein Ritual zur Seelenreinigung, lustige Teambuilding-Aktivitäten, eine faszinierende Chefkochs Garten Tour sowie einen Kochkurs.

Das Konzept von Tri Hita Karana übersetzt sich als die drei Kräfte des Glücks: Harmonie mit Gott, Harmonie der Menschheit und Harmonie der Natur. Die Balinesen glauben, dass das Gleichgewicht zwischen spiritueller und physischer Welt der Schlüssel zu Wohlbefinden und Wohlstand ist.

Das traditionelle Seelenreinigungsritual wird von einem balinesischen Priester bei Sonnenaufgang geleitet und beinhaltet eine Opfergabe. Im Anschluss folgt ein Ritual mit Weihwasser, um Körper, Geist und Seele zu reinigen. Ein dünnes, dreifarbiges Armband namens Benang Tridatu wird zum Abschluss als Symbol für Balance, Harmonie und Verständnis um das Handgelenk gebunden.

Aus balinesischer Sichtweise erlebt man Harmonie zum Beispiel beim Fischen, in der Landwirtschaft und der Nahrungssuche. Kräuter und Gewürze spielen eine große Rolle in der balinesischen Küche sowie in der traditionellen Medizin. Bei unserer Chefkochs Garten Tour bekommen Gäste einen guten Einblick Wie und Wo man Zutaten für den anschließenden Kochkurs sammelt. Die Idee der Gemeinschaft wird in der balinesischen Küche großgeschrieben. Traditionell versammelt sich ein ganzes Dorf, um Feste und Feiertage vorzubereiten. Frauen kreieren Gebongan - vielschichtige Obsttürme, süße Kuchen und Dekorationen als kunstvolle Opfergaben für die Götter. Zur selben Zeit bereiten die Männer beim mebat Ritual Fleisch und Gewürze vor, die in den Opfergaben verwendet werden. Erleben Sie in unserer Kulinarischen Höhle diesen Gemeinschaftsgeist, während Sie klassische balinesische Gerichte zum Mittagessen kreieren.

Starker, menschlicher Zusammenhalt prägt die Insel und unterhaltsame Teambuilding- Aktivitäten spiegeln diese balinesische Harmonie mit dem Menschen wieder. Der abgelegene, weiße Sandstrand des Resorts ist ideal für traditionelle Spiele und wenig anstrengende Strand Aktivitäten wie Sackhüpfen, Tauziehen und Löffelrennen.

"Dieses einzigartige neue Programm wurde sorgfältig zusammengestellt, um die wertvolle balinesische Philosophie “Tri Hita Karana” widerzuspiegeln und um Einzelpersonen sowie Teams zu begeistern, belohnen und motivieren. Wir wollen sichergehen, dass Ihre nächste Incentive-Reise ein voller Erfolg wird", so Geschäftsführer Karim Tayach. Zählen Sie auf engagiertes Team von Event-Organisatoren, die ihre Erfahrung in jegliche Meetings und Anlässe jeder Größenordnung einzubringen wissen. Alle Veranstaltungen werden durch hochmoderne Einrichtungen und den legendären Ritz-Carlton-Service ergänzt, der jedes Mal für ein reibungsloses Ereignis sorgt.

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 Villen in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube und LinkedIn.

Wie wirst du dich an Bali erinnern?