文青口袋的秘境咖啡館 熱鬧展開《型男老爸市集》
中山堂4樓劇場咖啡舉辦父親節活動 復古機車吸睛TAIPEI, TAIWAN, TAIWAN, August 6, 2018 /EINPresswire.com/ -- 台北市中山堂在結束台北電影節的系列活動後，大受親子歡迎的臺北兒童藝術節緊鑼密鼓登場了，來自各國與在地的藝術團隊所帶來的精彩演出，讓具有80多年歷史的中山堂吸引了諸多喜好藝文的大小朋友前來度過暑假．而台北市中山堂藝文沙龍，與位於中山堂4樓的劇場咖啡，為了響應台北市文化局的系列活動與打造符合市民親子交流的場合，也特地於上週日（8月5日）舉辦「Dandy Daddy 型男老爸市集」，吸引大批民眾前來共度一個特別的父親節活動．
4樓劇場咖啡是許多文青口袋中的秘境咖啡館，位於西門町的鬧區裡卻享有一片靜謐悠閒的空間．古蹟的風華與建築的細緻，擁有直觀北門的拱窗咖啡座，是市民朋友與觀光客在這裡享用咖啡時的引人入勝之處．咖啡廳所使用的手沖咖啡與冰滴咖啡架，是獲得德國IF設計大獎肯定的台灣設計師作品，所有的設計與生產皆為台灣製造， 咖啡架的細節，展現了台灣玻璃師傅的深厚技藝，讓手沖的過程更添生活質感與情趣．這一次慶祝父親節的古蹟小市集，除了手沖咖啡講座的安排，利用中山堂的時代氛圍，特地展示五臺復古古董小車 — 有世界上銷售第一之稱的本田小狼 (Honda Cub) 輕型機車．透過這輛造型獨特優美，在機車發展史上佔有重要地位的工藝精品，呼應了工藝設計在曾為日本前四大公會堂的陳列美感，也訴說著機車對於台灣家庭的重要性，孩子在機車後座仰望爸爸的背影，由爸爸帶領一家人，並肩負起全家的安全與照顧．現場也請專業攝影師為民眾留念，留下難忘深刻的回憶．
此外，父親節的活動亦邀請了跨世代的音樂會，由茱莉亞音樂學院畢業的高材生，今年即將於秋季再次發片的小提琴家廖柏雅 （Kevin Liao )，演奏多首動人的歌曲，而一位將四個小孩都栽培走上音樂之路的林爸爸，也受邀與廖柏雅對話．聊聊不同世代對於職業音樂家的抉擇與養成，是否讓學音樂的道路更有彈性多元．
在有趣繽紛的市集攤位中，值得一提的是近年流行的男士理髮服務，在這裡也以「男子漢理髮服務」為名，將既往男士理髮的服務優質化後帶入市集活動，當日現場多位爸爸當場感受一邊理髮一邊享受音樂會的難得體驗，特殊的剪髮體驗大獲好評．同場亦有爸爸的玩具展，由市民朋友自發性募集進而策展，讓爸爸童年的玩具交到爸爸的孩子手中，共享跨世代的玩具記憶．
中山堂藝文沙龍是一個倡議者與公益者的藝文展演空間，如果大家有興趣參與市集活動或討論合作提案，請上臉書專頁「4f劇場咖啡 le promenoir coffee」，或「中山堂古蹟小市集」，可以查詢到有趣的市集活動．下次古蹟小市集活動日期為10月6日，歡迎民眾蒞臨同樂．
Tony
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