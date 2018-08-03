Cryptassist - будущее! Будь часть революции!

Cryptassist Coin

Будь частью удивительной экосистемы Cryptassist, революционной криптоплатформы, которая изменит мир и использование криптовалюты.

Cryptassist (CTA:CTA)

TALLINN, ESTONIA, August 3, 2018 /EINPresswire.com/ -- Будь частью удивительной экосистемы Cryptassist, революционной криптоплатформы, которая изменит мир и использование криптовалюты.

Cryptassist считает, что криптовалюта должна быть полезной в повседневной жизни.

Благодаря 25 функциям, любой пользователь, от новичка до самого опытного трейдера, найдет полезное для себя, что упрощает использование криптовалюты. Используя один логин на веб-сайте или мобильном устройстве, вы можете получить доступ ко всему, что вам нужно. Забавная игра CryptoGo, где вы можете выиграть настоящие монеты, торговля на собственной полностью лицензированной оптовой бирже Cryptassist, шоппинг в интернет-магазине со своей собственной дебетовой картой, которую можно пополнять любыми 50 лучшими криптовалютами, обновления новостей. Здесь вы найдете все нужные трейдеру инструменты, форумы и многое, многое другое.

Монета Cryptassist (CTA) будет работать на алгоритме DAG, а также иметь дефляционную модель, в которой CTA используется для премиальных уведомлений и сервисов, что означает, что CTA потенциально увеличивает ценность оставшегося CTA.

Подробная информация о ICO:

• Максимальное количество монет: 88 миллионов;

• с 31 июля 2018 года по 12 сентября 2018 года или до тех пор, пока не будет достигнут hardcap (в зависимости от того, что наступит раньше);

• Максимум 74,75 млн CTA, на продажу во время ICO;

• 3.25 млн CTA зарезервировано для программы баунти;

• 10 млн CTA зарезервировано для команды, биржевого листинга и рекламных акций;

• Цена: $ 0.38 USD;

• Hardcap: $ 23,67 млн. USD;

• Softcap: гарантировано;

• Платформа: DAG.

Более подробную информацию об этой захватывающей возможности можно найти на нашем веб-сайте www.cryptassist.io/ru, где вы можете скачать Whitepaper и просмотреть ссылки в социальных сетях на Cryptassist.

Комплексное приложение и экосистема для криптовалют, не имеющий аналогов