Die Freilassung der Baby Schildkröten im The Ritz-Carlton, Bali

Baby Schildkröte ist bereit, im Ozean veröffentlicht zu werden Meeresschildkröte Schildkrötenschutz

Die Freilassung der Schildkröten ist eine unserer beliebtesten Aktivitäten und bietet Gästen eine wunderbare Gelegenheit, diesen unglaublichen Moment zu erleben.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 31, 2018 /EINPresswire.com/ -- Stellen Sie sich vor, sie dürfen eine kleine Schildkröte dabei beobachten, wie sie über den Strand krabbelt, bis Sie den Ozean erreicht und mit ihren kleinen Flossen ihr Leben im Meer beginnt. Gäste des The Ritz-Carlton, Bali sind herzlich dazu eingeladen an unserem Schildkröten-Schutzprogramm teilzunehmen und life dabei zu sein, wenn die kleinen Kreaturen den Weg in die Freiheit finden.

Die Schildkröten-Auswilderungs-Aktionen sind besonders bei jüngeren Gästen des Resorts beliebt. Der Ritz Kids Club bietet zahlreiche Angebote während der Schlupfsaison wie zum Beispiel Themen Dekorationen und Lernprogramme zum Schutzes der Meeresschildkröten und deren Umwelt. Ein Leben zu retten, indem die kleinen aktiv an der Freisetzung der Schildkröten teilnimmt, sind Erinnerungen fürs Leben.

Jedes Jahr strömen Nistschildkröten an den unberührten weißen Sandstrand des The Ritz-Carlton, Bali um ihre Eier zu legen. Die Jungschwanzschildkröten stehen vielen Gefahren gegenüber und das Resort widmet sich dem Schutz dieser unglaublichen Kreaturen, die vom Aussterben bedroht sind. In Zusammenarbeit mit der Bali Sea Turtle Society achten die Damen und Herren des Resorts auf die Ankunft der Meeresschildkröten am Ufer. Sobald die Eier gelegt sind, wird ein Zaun um das Nest herum errichtet und wenn die Babyjungtiere schlüpfen, werden sie in ein sicheres “vorübergehendes Zuhause” gebracht, wo sie vor Raubtieren beschützt werden. Sobald sie stark genug sind, werden sie in die nahrhaften Gewässer des Indischen Ozeans entlassen. Gäste jeden Alters sind dazu eingeladen, an dieser unglaublichen Erfahrung teilzunehmen. Kinder dürfen in der ersten Reihe dabei sein und die Schildkröten zum Meer begleiten. Es ist ein besondere Erfahrungen solch positiven Ereignisse in einem Naturschutzprojekt hautnah zu erfahren.

“Das The Ritz-Carlton, Bali hat sich als Ziel gesetzt, die Umwelt für kommende Generationen zu schützen und alle Gäste sind herzlich eingeladen, sich unseren Bemühungen anzuschließen. Die Freilassung der Schildkröten ist eine unserer beliebtesten Aktivitäten und bietet Gästen eine wunderbare Gelegenheit, diesen unglaublichen Moment zu erleben, wenn Babyschildkröten zu ihrem neuen Lebensraum schwimmen”, so General Manager, Karim Tayach.

Das Schutzprogramm wird in Verbindung mit dem Ritz-Carlton Community Footprints-Programm, eines markenübergreifenden Programmes für soziale und ökologische Verantwortung durchgeführt. Die Schildkrötensaison auf Bali ist jedes Jahr von März bis September und alle Gäste sind eingeladen an diesem Erfahrung teilzunehmen

# # #

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 Villen in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube und LinkedIn.

Wie wirst du dich an Bali erinnern?