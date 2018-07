Eine weitere Auszeichnung für den The Ritz-Carlton Spa, Bali

Balinesisches Schwimmbecken Spa Spa-Villa The Ritz-Carlton Hydro Vital Pool

Das Ritz-Carlton Spa auf Bali ist inspiriert von jahrhundertealten balinesischen Ritualen, um ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Wir fühlen uns geehrt, der Gewinner des Luxus-Spa-Award zu sein.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 24, 2018 /EINPresswire.com/ -- Der The Ritz-Carlton Spa, Bali steht dank seiner jüngsten Auszeichnung, dem Global Winner: Luxury Beach Resort Spa erneut im internationalen Rampenlicht. Der renommierte Preis wurde am 14. Juli 2018 im Rahmen einer glamourösen Gala der World Luxury Spa Awards im Galgorm Resort & Spa in Nordirland vergeben.

"Der The Ritz-Carlton Spa, Bali ist inspiriert von jahrhundertealten balinesischen Ritualen, um unseren Gästen ein einzigartiges und unvergessliches Spa-Erlebnis in einer großartigen Umgebung zu bieten. Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, wieder einen Luxus-Spa-Award erhalten zu haben ", sagt Geschäftsführer Karim Tayach.

Eingebettet in die wunderschönen Kalksteinklippen des Resorts, liegt der The Ritz-Carlton Spa, Bali. Ein Ort, in dem man alle Sorgen vergisst, und sich in einem Wellness-Tempel der Erneuerung und Entspannung gewidmet ist befindet. Signature Treatments nutzen die Kraft des Meeres und altehrwürdige traditionelle Rituale, um Vitalität zu fördern, die Sinne zu stimulieren und unsere Gäste mit innerer und äußerer Gesundheit zu erfreuen. Der atemberaubende Spa-Komplex umfasst luxuriöse private Behandlungspavillons, einen Hydro-Vital-Pool sowie abgelegenen balinesischen Badepool und einen japanischen Schönheitssalon.

Die jährlich stattfindende “World Luxury Spa & Restaurant” Veranstaltung feiert außergewöhnlichen Service in der Luxus-, Wellness- und Fine-Dining-Branche mit Teilnehmer aus 42 Ländern. Die neueste Auszeichnung für den Ritz-Carlton Bali Spa kommt nur wenige Monate nach dem Gewinn des Luxury Spa Resort South Asia, die bei den begehrten World Luxury Hotel Awards in der Schweiz vergeben wurden.

Das engagierte Team von Spa-Therapeuten wird sich weiterhin bemühen, den Gästen in der atemberaubenden Atmosphäre des The Ritz-Carlton Spa, Bali ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns auf weitere luxuriöse Spa-Auszeichnungen.

# # #

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 Villen in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube und LinkedIn.

Wie wirst du dich an Bali erinnern?