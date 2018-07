Erkunden Sie Indonesiens einzigartige Gewürze mit Chefkoch Raymond Siek

Ernte vom Chef Garden Frische Schalotten vom Chef Garden Frische Karotten vom Chef Garden

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 17, 2018 /EINPresswire.com/ -- Zu behaupten, dass der Chefkoch des The Ritz-Carlton, Bali Raymond Siek leidenschaftlich was das Essen anbetrifft, ist, wäre eine ernsthafte Untertreibung. Von der Qualität und Frische der Zutaten bis hin zur eleganten Darreichung und dem Service sorgen Chef Raymond und sein Team dafür, dass Gäste nur das Beste erleben, egal wann und wo sie im Resort essen.

Um diese herausragende Frische zu gewährleisten, haben Chef Raymond und sein Team einen Chef-Garten auf dem wunderschönen Gelände des Resorts angelegt, um indonesische Gewürze, Kräuter, Gemüse und Obst anzubauen. Das bedeutet, dass seine Speisekarte die frischesten und alle saisonalen Zutaten der Region enthält.

Wie Generalmanager Karim Tayach feststellt: "Von den duftenden Kräutern bis zu den unzähligen Gewürzen, die in der traditionellen indonesischen Küche verwendet werden, arbeitet das Team des Resorts daran, sie im Garten unseres Küchenchefs anzubauen. Für das kulinarische Team bedeutet das superfrische Zutaten. Währenddessen bieten wir unseren Gästen die Gelegenheit, indonesische Produkte in unserer interaktiven kulinarischen Höhlenerfahrung zu entdecken."

Unter der Leitung von Chef Made findet der Hauptteil des Farm-to-Table-Kochkurses im indonesischen Restaurant des Resorts Bejana's Culinary Cave statt, ein aufregendes Gourmet-Lernzentrum, in dem Indonesiens reiches kulinarisches Erbe und dessen Schatzkiste von Kräutern und Gewürzen mit viel Spaß und umfassender Hands-on-Erfahrung entdeckt werden kann.

