臺灣藝人加拿大CMW音樂節開演 國際演藝經紀人緊盯即刻展開合作

由文化部影視及流行音樂產業局主辦，臺灣三組藝人：阿爆、孔雀眼、Dizparity等參加北美規模最大的『加拿大CMW音樂節』，並於多倫多當地時間5月10日及11日連續進行了兩天的表演。

TORONTO, CANADA, May 14, 2018 / EINPresswire.com / -- 在11日舉辦的「臺灣之夜」重頭戲，安排於孕育許多知名樂團成名，被媒體評選為多倫多十大Live House之一的Rivoli Pool Hall舉辦。三組藝人當晚除發揮個人特色博取觀眾熱烈歡迎外，並且趁此行拜訪了國際知名音樂製作人Mark S Berry，讓這位曾經囊括36座全球黃金、白金唱片獎的資深製作人，充分認識臺灣「金曲獎」及此次演出藝人，並在阿爆、孔雀眼「臺灣之夜」出色演出後，受到其專屬巡迴演唱經紀人的興趣，並展開合作洽談。起源於1981年的CMW音樂節(Canadian Music Week)已成為加拿大最具影響力的音樂和媒體活動，每年除匯集了大量的音樂及相關產業代表參加，更少不了數以萬計樂迷的湧入參與。而多倫多也是除了紐約、洛杉磯之外，最大的演場會市場發展地，加上當地多元文化的包容性，讓CMW音樂節成為臺灣藝人參展不可忽略的舞台。此次藝人也趁參演之便，特地拜訪了「葛萊美獎」資深製作人Mark S Berry的辦公室，向其介紹了臺灣新生代藝人的多元音樂風貌，他也特地邀約其合作夥伴蒞臨「臺灣之夜」觀賞演出，並對阿爆與孔雀眼的表演深感興趣，在表演後立即展開巡迴演唱經紀的洽談，讓這次藝人參展獲得美好的成果開端。