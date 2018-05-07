時尚亞洲舞青春跨越奇幻時空 體內環保加舊衣新穿最顯潮流

『時尚亞洲、創新平臺』系列活動『舞青春』今日（5/6）下午一點在台北中山堂光復廳舉辦，這項由台北市國際城市音樂文化交流協會主辦策劃的活動,其主要訴求環保與藝術、時尚的結合理念，以水資源為人體環保的重要性，闡述對周遭環境與心靈維護的支持。

TAIPEI, TAIWAN, May 7, 2018 / EINPresswire.com / -- 據『上上水』朱亮安執行長表示，這種來自工研院特殊專利，能將遠紅外線能量長存於飲用水的技術，對於身體能量、體內環保有高度幫助。會中並特地邀電視主播安幼琪現身說法，介紹其飲用後的親身體驗。結合記者會後活動辦理，主辦單位並找來以復古舞為倡導，並掀起當今年輕人跨世代認同，興起學習熱潮的Big Apple 搖擺舞團合作，舉辦了一場跨越時光，卻又同時展現時尚自信的懷舊舞會。這種來自1920-1940年代搖擺舞復古舞的舉辦，如同提倡大家拿出舊衣做出修改，穿出自信與時尚的態度，適逢母親節將至，更可以邀請媽媽一起加入同樂，而舊衣新穿更是一種環保實踐，加上對照『上上水』的體內環保概念，這種由內而外的環保意識，與『時尚亞洲』結合音樂、藝術、科技、環保的理念也是不謀而合的。主辦單位表示『時尚亞洲、創新平臺』連續兩天的系列活動，旨在促進臺灣文創晉升為與世界接軌的高階時尚產業，而導入的創新金融商務，即將提昇環保、助益每位創意人才。這兩天的活動除了感謝樺晟電子、神彩藝藝、大京藝術、上上水公司的大力支持，還有產業代表的齊聚祝福外，更感激眾多演出團體的投入共襄盛舉，包含由興得藝術組織邀請的：空空把西非擊鼓樂團、Bophilosophy爵士樂團、TW Latin Group拉丁樂團，以及跨界小提琴唱奏藝人Kevin廖柏雅、2025年大阪世界博覽會音樂大使 ET-KING，還有今天記者會的LOG Studio、Big Apple等，都讓『時尚亞洲、創新平臺』記者會的舉辦增添光彩，相信在大家的加持下，必能為臺灣時尚藝術注滿嶄新能量。