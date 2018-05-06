跨界小提琴歌手廖柏雅 獻聲時尚亞洲創新平台 與日本五月天ET-KING跨國同台 展現音樂無國界

時尚亞洲創新平台」是台北市國際音樂城市文化發展協會所舉辦，持續以跨城市間，音樂文化交流活動推展工作，邀請具城市文化代表性的年輕團體，透過音樂與舞蹈，表現出科技結合時尚藝術的表演節目。希望能透過節目與藝人團體傳遞更多情感，打造一個全球交流平台。

TAIPEI CITY, TAIPEI, 台灣, May 6, 2018 / EINPresswire.com / -- 第二屆時尚亞洲創新平台-音樂派對活動於本(5)月5日在台北市中山堂盛大開幕，知名製作人王鈞及丁曉雯老師現身支持。主辦特別邀請在日本被媒體譽為日本五月天的唱跳團體ET-KING以及畢業於美國茱莉亞音樂學院小提琴跨界歌手廖柏雅(Kevin)等藝人輪番上陣，呈現極具張力、卻又充滿異國風的演出。時尚亞洲為透過音樂推廣文化交流，不僅招聚各國知名團體有一系列精彩演出。也特別提攜後進，特別以廖柏雅近期與萬寶龍合作的創作單曲《Own the Stars》（擁有繁星）定為活動主題曲。有「小提琴快手」稱號的廖柏雅，畢業於美國茱莉亞學院，放棄耶魯等名校研究所的全額獎學金，堅持音樂夢想，返台闖樂壇。曾分享過在弦上烤肉、邊馬殺雞邊拉琴、蟒蛇纏身拉琴等影片，無極限小提琴主題，才華洋溢且沒有限制的跨界創作，在網路上廣受迴響。此單曲也將於7日在KKBOX數位上架！ET-KING樂團為日本大阪市2025年世界博覽會指定音樂大使，被媒體譽為日本的五月天，輕鬆舒活的音樂加上電音、搖滾與嘻哈多元風格的全方位演出，引起粉絲們熱情尖叫！台灣歌壇新人廖柏雅，將古典小提琴演奏融入流行樂中，HIP-HOP融合電音曲風，中英文字義的轉換，讓音符呈現奇特卻吸引人的和諧旋律。豐富的舞台展現十足魅力。以多首自創曲展現能寫擅唱的才華，現場演出活動主題曲《Own the Stars》，怪誕又有趣的氛圍，感染全場觀眾！首度與ET-KING樂團同台的他，除了表達榮幸，還改編了ET-KING名曲 〈Gift〉， 向前輩們致敬，同時也呼應國際交流、預先迎接世界博覽會的到來。廖柏雅表示，非常感謝時尚亞洲活動給予的機會，每一次的演出都覺得珍貴，也相信音樂是能傳達情感，無關乎語言、國界的藝術之一，希望這次推出的單曲，粉絲們會喜歡。同時他也透露目前正在籌備個人全創作專輯，預計今年7月發行，請粉絲們持續關注廖柏雅的官方粉絲專頁。廖柏雅官方粉專：時尚亞洲創新平台-音樂派對活動：