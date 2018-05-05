嶄新時尚藝術平台帶動創新金融商務 大阪世博會大使ET-KING 站台發聲

以文創產業發展自信心，旨在促進臺灣時尚藝術發展的『時尚亞洲、創新平臺』記者會於今日（5/5）下午三點在台北中山堂光復廳舉辦，宣布上市公司「樺晟電子」與長期經營兩岸影視的「神彩藝藝」攜手成立「樺藝國際」，宣告將打造時尚藝術創新平臺，為臺灣娛樂發展開啟新頁。