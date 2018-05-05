嶄新時尚藝術平台帶動創新金融商務 大阪世博會大使ET-KING 站台發聲
以文創產業發展自信心，旨在促進臺灣時尚藝術發展的『時尚亞洲、創新平臺』記者會於今日（5/5）下午三點在台北中山堂光復廳舉辦，宣布上市公司「樺晟電子」與長期經營兩岸影視的「神彩藝藝」攜手成立「樺藝國際」，宣告將打造時尚藝術創新平臺，為臺灣娛樂發展開啟新頁。TAIPEI CITY, TAIPEI, 台灣, May 6, 2018 /EINPresswire.com/ -- 記者會同時邀請2025年大阪世博會大使，來自日本的ET-KING樂團，以及跨界小提琴唱奏藝人Kevin進行表演，現場中、外貴賓與娛樂時尚界重量級人物雲集，共同見證這場創新娛樂產業盛事。
記者會宣告了樺晟電子正式跨入行動支付领域後，再度涉足金融創新、生活科技應用服務的企圖心，此次結合知名演藝品牌「神彩藝藝」攜手成立「樺藝國際」，旨在整合泛娛樂產業生態系，並召集「大京藝術」等超過數十家合作夥伴，將運用創新區塊鍊技術，導入創新的金融商務，打造一個結合音樂、時尚藝術各方專業人才創意交流的平台。
記者會現場貴賓雲集，主持人唱名集結了來自音樂、影視、產業界的眾多代表。並特別邀請了臺灣頂尖的西非鼓樂、爵士樂、拉丁樂團進行開場表演，為記者會增添了熱鬧氣氛。在貴賓致詞及合照後儀式後，記者會後半段則轉入音樂派對的演出，首先登場的是兼具小提琴跨界演奏與創作演唱的藝人Kevin廖柏雅，畢業自著名音樂學府美國茱莉亞音樂院，Kevin有正統的古典樂學習經歷，但在舞台展現的卻是自由創意的唱奏曲風，吸引現場來賓的聆賞喝采。
2025年大阪世博會大使ET-KING緊接著上台獻唱，身著日本傳統服裝，曲風卻極為流行年輕，熬過團員離世的傷痛，ET-KING仍然依約從日本來臺，為記者會宣告的嶄新創意平台演唱祝福，除了透過翻譯向臺灣觀眾問候，並演唱2025年大阪世博會的主題歌，現場來賓皆為其演出氣氛感染熱烈鼓掌。
活動主辦單位大京藝術創意總監嚴子貿先生表示，『時尚亞洲、創新平台』透過無限制、快速大量的創意交流與演練修正，可為平台上的創意工作者造就更大的成功機率。樺晟與神彩藝藝合推的泛娛樂平台生態系，要用臺灣文創產業與國際交融，用時尚藝術帶動創新金融，所有商務模式已經從亞洲正式啟動。
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