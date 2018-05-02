臺灣藝人開赴法國MIDEM唱片展 大展音樂創作力及表演實力
世界歷史最悠久的『法國坎城MIDEM國際唱片展』，今年即將進入第52屆舉辦，並將於6月5日在當地盛大揭幕。TAIPEI, TAIWAN, May 2, 2018 /EINPresswire.com/ -- 文化部影視及流行音樂產業局今天（5/2）於臺北市長官邸舉行「2018年法國坎城MIDEM國際唱片展」參展行前記者會，並公布今年代表臺灣的參演團隊包括：艾怡良、宇宙人、DJ Cookie等三組藝人。此行臺灣參展團也將結合產業代表，赴法參與專業論壇、商務活動等系列活動，並開拓音樂與周邊商務。
徐宜君局長表示，政府持續推動臺灣藝人參加全球重要國際音樂節，目的就是要將臺灣流行音樂介紹出去，讓全世界都能看見。
三組藝人中臉書粉絲超過60多萬的DJ Cookie表示，音樂其實就是最佳的國際辨認，她的演出也常以中西合璧的方式作為特色，讓國際樂迷對臺灣無法忘記。近年來人氣急遽竄升的宇宙人則表示，到歐洲演出是他們一直以來的夢想，屆時將以擅長的舞曲樂風帶動全場氣氛，此外，訪談間不慎被主持人拱出剛在公司慶功宴上獨得歐元大紅包，也註定這趟法國演出非他們莫屬。兼具歌藝與創作全方位發展的金曲歌后艾怡良，雖然害怕長距離的飛機旅程，但非常期待此次法國演出，會盡力展現臺灣的音樂。
政府自1995年起組團參加MIDEM國際唱片展以來，歷屆展會在「臺灣之夜」演出的藝人，包括：舒米恩、MAZKA、五月天、嚴爵、A-Lin、信、韋禮安、蔡依林、MissKo葛仲珊等多位受「金曲獎」肯定的知名藝人，其中五月天、蔡依林、A-Lin等藝人，皆因MIDEM參展的契機，與國際演藝經紀公司、國際唱片公司等簽訂合作，發揮了國際演藝上推展的效益。
此次赴法演出的三組演出藝人將於6月7日在MIDEM Beach，以及6月9日在巴黎的Le Théâtre de Tour Eiffel進行兩場演出，展現臺灣流行音樂實力。相關系列活動亦將包含專業論壇、媒體活動等。更多「2018年法國坎城MIDEM國際唱片展」最新訊息與演出動態，將同步更新於Taiwan Beats頻道(https://www.facebook.com/taiwanbeats & https://twitter.com/TaiwanBeats)及大京藝術官方粉絲頁（facebook.com/gca3nt），歡迎各界上網查詢最新消息。
Tony
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