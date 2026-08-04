قيمة التعاقدات الفصلية لدى Creatio تبلغ 255% من مستواها في العام السابق مع توسع المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي
BOSTON, MA, UNITED STATES, August 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- أعلنت Creatio، وهي منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء وسير العمل، تتيح للأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي العمل معًا من دون قيود على عدد المستخدمين أو الوكلاء أو مسارات العمل أو نطاق التوسع، عن نتائج استثنائية للربع الأول من سنتها المالية 2027.
وسجلت الشركة قيمة تعاقدات بلغت 255% من مستواها في العام السابق، متجاوزةً وتيرة نمو السوق بفارق كبير. وتساعد Creatio اليوم آلاف المؤسسات في أكثر من 100 دولة على إدارة سير عمل العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
زخم سوق الذكاء الاصطناعي
عامًا بعد عام، تواصل Creatio تسجيل نمو لا يضاهى في مجال إدارة علاقات العملاء وأتمتة سير العمل.
وتحقق الشركة نموًا في مختلف شرائح السوق من خلال مساعدة المؤسسات من جميع الأحجام على تسريع تحولها. ويبرز هذا الزخم بصورة خاصة في قطاع المؤسسات الكبرى، حيث تضاعف خلال العام الماضي عدد العملاء الذين تتجاوز قيمة الإيرادات السنوية المتكررة المرتبطة بكل منهم مليون دولار.
ومع تحديث المؤسسات لمنظوماتها استعدادًا لعصر الذكاء الاصطناعي، يتسارع انتقالها من الموردين التقليديين إلى بدائل مصممة منذ البداية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وتواصل Creatio في سوق المؤسسات الكبرى بناء علاقاتها وتعميقها مع مؤسسات وعلامات عالمية بارزة، من بينها Nasdaq وMetLife وColgate Palmolive وAMD وHowdens ومدينة بوسطن وغيرها. وقد اختارت هذه الجهات Creatio شريكًا استراتيجيًا لتشغيل سير عمل العملاء بالذكاء الاصطناعي. ويتعزز هذا الزخم بفضل منظومة Creatio العالمية من شركاء قنوات التوزيع، الذين يساعدون المؤسسات على تصميم مسارات عمل العملاء ووكلاء الذكاء الاصطناعي المطوّرة على منصة Creatio ونشرها وتوسيع نطاقها.
ثلاثة عوامل وراء هذا النمو
جاءت النتائج الاستثنائية التي حققتها Creatio في الربع الأول مدفوعة بثلاثة عوامل متزامنة:
1. التسارع الكبير في تبني المؤسسات للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء
يتوسع العملاء بوتيرة سريعة في تطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ويدمجون الوكلاء ضمن سير العمل في المبيعات والتسويق والخدمات والعمليات على نطاق واسع.
ويترجم الإقبال على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب منصة Creatio الرائدة في فئتها والمصممة منذ البداية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إلى توسع استخدام العملاء الحاليين واستقطاب أعمال جديدة.
2. تزايد استعداد المؤسسات لاستبدال المنظومات التقنية التقليدية
أصبحت المؤسسات الكبرى أكثر استعدادًا لإعادة النظر في بنية حلول إدارة علاقات العملاء وسير العمل لديها.
وتبرز منصة Creatio بوصفها بديلًا مفضلًا للتقنيات التقليدية القديمة ومرتفعة التكلفة، إذ توفر السرعة والمرونة وقدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة التي لا يستطيع الموردون التقليديون مجاراتها.
3. باقة Creatio Unlimited تعيد تشكيل السوق
تضم باقة Creatio Unlimited عددًا غير محدود من المستخدمين ووكلاء الذكاء الاصطناعي ومسارات العمل والتطبيقات واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات ضمن منصة واحدة.
وتزيل الباقة العوائق الهيكلية والتجارية التي حدت تاريخيًا من قدرة المؤسسات على توسيع الأتمتة. ويحظى هذا النموذج بإقبال قوي من المؤسسات التي تسعى إلى التوسع من دون قيود.
«نحن في بداية أكبر دورة لإحلال برمجيات المؤسسات منذ عقود. فالمؤسسات لا تسعى إلى إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة التقليدية، بل تستبدل تلك الأنظمة بمنصات مصممة منذ البداية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وفي Creatio، نواصل التزامنا بالارتقاء بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ومساعدة العملاء على تحقيق القيمة بصورة أسرع».
Katherine Kostereva، الرئيسة التنفيذية لشركة Creatio
استثمارات للحفاظ على الزخم
تلتزم Creatio بمساعدة عملائها وشركائها على النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال تسريع الابتكار، وتبسيط تبني الذكاء الاصطناعي، وتحقيق أثر أكبر على الأعمال.
ولتحقيق ذلك، تستثمر الشركة بصورة كبيرة في المجالات الآتية:
1. الابتكار في المنصة
ضمن إصدار 10x المحوري، أعلنت Creatio حديثًا عن مجموعة واسعة من الابتكارات، من أبرزها:
• الإصدار المطور من AI Studio، وهو منصة متكاملة لإدارة دورة الحياة الكاملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بصرف النظر عن مستوى تعقيدهم.
• AI Twin، وهي أداة تصميم موجهة للمستخدم النهائي تعمل بأسلوب يشبه نماذج اللغة الكبيرة، وتتيح لأي شخص إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم من دون قيود.
• جيل جديد من قدرات إدارة علاقات العملاء، صُمم لتوحيد المنظومة التقنية للمؤسسات. وتشمل هذه القدرات إدارة التفاعل مع العملاء في المبيعات، وذكاء الإيرادات المتقدم، ووكلاء متقدمين وجاهزين للاستخدام لإدارة علاقات العملاء، ودردشة مدمجة عبر الويب والفيديو ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجربة عمل فورية لممثلي خدمة العملاء، ووكلاء مستقلين مخصصين للقطاعات، وغير ذلك.
2. توسيع نطاق خدمات استراتيجية الذكاء الاصطناعي ونشره
بالتعاون مع منظومة شركائها، سترفع Creatio استثماراتها بصورة كبيرة في خدمات استراتيجية الذكاء الاصطناعي ونشره، مع توسيع فريق خبراء استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التابع لها في جميع المناطق الجغرافية.
3. توسيع فرق الهندسة والطرح في السوق
مع النمو المتسارع لأعمالها، تعمل Creatio على توسيع فرق الهندسة والطرح في السوق للوفاء بوعدها الأساسي القائم على الاهتمام الحقيقي، وضمان تحقيق كل عميل نتائج ملموسة من استثماره في المنصة.
للمزيد من المعلومات عن منصة Creatio القائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء وسير العمل، يرجى زيارة creatio.com.
نبذة عن Creatio
Creatio هي منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء وسير العمل، وتتيح للأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي العمل معًا من دون قيود على عدد المستخدمين أو الوكلاء أو نطاق التوسع.
وتساعد Creatio المؤسسات المتوسطة والكبيرة على إدارة سير عمل العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي.
يقع مقر الشركة الرئيسي في بوسطن بولاية ماساتشوستس، وتعمل من خلال فريق عالمي ومنظومة واسعة من الشركاء. وتخدم آلاف العملاء في أكثر من 100 دولة، وتؤتمت عشرات الملايين من مسارات العمل يوميًا.
ويشكل الاهتمام الحقيقي بعملائها وشركائها جوهر هويتها.
PR Creatio
وسجلت الشركة قيمة تعاقدات بلغت 255% من مستواها في العام السابق، متجاوزةً وتيرة نمو السوق بفارق كبير. وتساعد Creatio اليوم آلاف المؤسسات في أكثر من 100 دولة على إدارة سير عمل العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
زخم سوق الذكاء الاصطناعي
عامًا بعد عام، تواصل Creatio تسجيل نمو لا يضاهى في مجال إدارة علاقات العملاء وأتمتة سير العمل.
وتحقق الشركة نموًا في مختلف شرائح السوق من خلال مساعدة المؤسسات من جميع الأحجام على تسريع تحولها. ويبرز هذا الزخم بصورة خاصة في قطاع المؤسسات الكبرى، حيث تضاعف خلال العام الماضي عدد العملاء الذين تتجاوز قيمة الإيرادات السنوية المتكررة المرتبطة بكل منهم مليون دولار.
ومع تحديث المؤسسات لمنظوماتها استعدادًا لعصر الذكاء الاصطناعي، يتسارع انتقالها من الموردين التقليديين إلى بدائل مصممة منذ البداية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وتواصل Creatio في سوق المؤسسات الكبرى بناء علاقاتها وتعميقها مع مؤسسات وعلامات عالمية بارزة، من بينها Nasdaq وMetLife وColgate Palmolive وAMD وHowdens ومدينة بوسطن وغيرها. وقد اختارت هذه الجهات Creatio شريكًا استراتيجيًا لتشغيل سير عمل العملاء بالذكاء الاصطناعي. ويتعزز هذا الزخم بفضل منظومة Creatio العالمية من شركاء قنوات التوزيع، الذين يساعدون المؤسسات على تصميم مسارات عمل العملاء ووكلاء الذكاء الاصطناعي المطوّرة على منصة Creatio ونشرها وتوسيع نطاقها.
ثلاثة عوامل وراء هذا النمو
جاءت النتائج الاستثنائية التي حققتها Creatio في الربع الأول مدفوعة بثلاثة عوامل متزامنة:
1. التسارع الكبير في تبني المؤسسات للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء
يتوسع العملاء بوتيرة سريعة في تطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ويدمجون الوكلاء ضمن سير العمل في المبيعات والتسويق والخدمات والعمليات على نطاق واسع.
ويترجم الإقبال على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب منصة Creatio الرائدة في فئتها والمصممة منذ البداية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إلى توسع استخدام العملاء الحاليين واستقطاب أعمال جديدة.
2. تزايد استعداد المؤسسات لاستبدال المنظومات التقنية التقليدية
أصبحت المؤسسات الكبرى أكثر استعدادًا لإعادة النظر في بنية حلول إدارة علاقات العملاء وسير العمل لديها.
وتبرز منصة Creatio بوصفها بديلًا مفضلًا للتقنيات التقليدية القديمة ومرتفعة التكلفة، إذ توفر السرعة والمرونة وقدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة التي لا يستطيع الموردون التقليديون مجاراتها.
3. باقة Creatio Unlimited تعيد تشكيل السوق
تضم باقة Creatio Unlimited عددًا غير محدود من المستخدمين ووكلاء الذكاء الاصطناعي ومسارات العمل والتطبيقات واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات ضمن منصة واحدة.
وتزيل الباقة العوائق الهيكلية والتجارية التي حدت تاريخيًا من قدرة المؤسسات على توسيع الأتمتة. ويحظى هذا النموذج بإقبال قوي من المؤسسات التي تسعى إلى التوسع من دون قيود.
«نحن في بداية أكبر دورة لإحلال برمجيات المؤسسات منذ عقود. فالمؤسسات لا تسعى إلى إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة التقليدية، بل تستبدل تلك الأنظمة بمنصات مصممة منذ البداية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وفي Creatio، نواصل التزامنا بالارتقاء بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ومساعدة العملاء على تحقيق القيمة بصورة أسرع».
Katherine Kostereva، الرئيسة التنفيذية لشركة Creatio
استثمارات للحفاظ على الزخم
تلتزم Creatio بمساعدة عملائها وشركائها على النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال تسريع الابتكار، وتبسيط تبني الذكاء الاصطناعي، وتحقيق أثر أكبر على الأعمال.
ولتحقيق ذلك، تستثمر الشركة بصورة كبيرة في المجالات الآتية:
1. الابتكار في المنصة
ضمن إصدار 10x المحوري، أعلنت Creatio حديثًا عن مجموعة واسعة من الابتكارات، من أبرزها:
• الإصدار المطور من AI Studio، وهو منصة متكاملة لإدارة دورة الحياة الكاملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بصرف النظر عن مستوى تعقيدهم.
• AI Twin، وهي أداة تصميم موجهة للمستخدم النهائي تعمل بأسلوب يشبه نماذج اللغة الكبيرة، وتتيح لأي شخص إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم من دون قيود.
• جيل جديد من قدرات إدارة علاقات العملاء، صُمم لتوحيد المنظومة التقنية للمؤسسات. وتشمل هذه القدرات إدارة التفاعل مع العملاء في المبيعات، وذكاء الإيرادات المتقدم، ووكلاء متقدمين وجاهزين للاستخدام لإدارة علاقات العملاء، ودردشة مدمجة عبر الويب والفيديو ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجربة عمل فورية لممثلي خدمة العملاء، ووكلاء مستقلين مخصصين للقطاعات، وغير ذلك.
2. توسيع نطاق خدمات استراتيجية الذكاء الاصطناعي ونشره
بالتعاون مع منظومة شركائها، سترفع Creatio استثماراتها بصورة كبيرة في خدمات استراتيجية الذكاء الاصطناعي ونشره، مع توسيع فريق خبراء استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التابع لها في جميع المناطق الجغرافية.
3. توسيع فرق الهندسة والطرح في السوق
مع النمو المتسارع لأعمالها، تعمل Creatio على توسيع فرق الهندسة والطرح في السوق للوفاء بوعدها الأساسي القائم على الاهتمام الحقيقي، وضمان تحقيق كل عميل نتائج ملموسة من استثماره في المنصة.
للمزيد من المعلومات عن منصة Creatio القائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء وسير العمل، يرجى زيارة creatio.com.
نبذة عن Creatio
Creatio هي منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء وسير العمل، وتتيح للأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي العمل معًا من دون قيود على عدد المستخدمين أو الوكلاء أو نطاق التوسع.
وتساعد Creatio المؤسسات المتوسطة والكبيرة على إدارة سير عمل العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي.
يقع مقر الشركة الرئيسي في بوسطن بولاية ماساتشوستس، وتعمل من خلال فريق عالمي ومنظومة واسعة من الشركاء. وتخدم آلاف العملاء في أكثر من 100 دولة، وتؤتمت عشرات الملايين من مسارات العمل يوميًا.
ويشكل الاهتمام الحقيقي بعملائها وشركائها جوهر هويتها.
PR Creatio
Creatio
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