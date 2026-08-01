Classical Scrapie Confirmed in Oregon Sheep Through Routine Surveillance

Routine slaughter testing detected the case. There is no known risk to people, and most Oregon producers are unaffected.

The Oregon Department of Agriculture (ODA), in collaboration with the U.S. Department of Agriculture’s (USDA) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), is announcing the confirmation of classical scrapie in a sheep slaughtered in a facility in Oregon. The animal was tested as part of USDA’s ongoing national scrapie surveillance program, which is designed to identify classical scrapie in sheep and goats at slaughter facilities.

Producers or owners who suspect an animal disease should contact their veterinarian to evaluate the animal or herd. Scrapie is a reportable disease in Oregon. Veterinarians and diagnostic laboratories must immediately report suspected cases to ODA’s State Veterinarian.

Las pruebas rutinarias de sacrificio detectaron el caso. No existe ningún riesgo conocido para las personas, y la mayoría de los productores de Oregón no se ven afectados.

ClEl departamento de agricultura de Oregón (ODA en inglés), en colaboración con el servicio de inspección de sanidad animal y vegetal (APHIS en inglés) del departamento de agricultura de los Estados Unidos. (USDA en inglés), anuncia la confirmación de la scrapie clásica en una oveja sacrificada en una facilidad de Oregón. El animal fue analizado como parte del programa nacional de vigilancia del scrapie del USDA, diseñado para identificar el scrapie clásico en ovejas y cabras en mataderos.

El scrapie clásico es una enfermedad priónica degenerativa fatal que afecta ovejas y cabras. La enfermedad puede estar presente en animales aparentemente sanos, por lo que la vigilancia del sacrificio es fundamental para la detección temprana. La scrapie clásica suele requerir varios años para producir síntomas clínicas, y los animales afectados suelen vivir solo meses después de la aparición de los síntomas.

Después de confirmarlo, ODA inició una investigación epidemiológica para identificar la rebaño de origen y determinar si hay animales potencialmente expuestos en Oregón. Esta respuesta conjunta apoya el esfuerzo nacional para erradicar el scrapie clásico en Estados Unidos. Antes de esta confirmación, Estados Unidos llevaba más de cinco años sin presentar un caso. Estados Unidos estaba en posición de cumplir el estándar de 7 años de WOAH para la autoproclamada libertad de scrapie en enero de 2028. El USDA afirma que la detección confirmada podría reiniciar ese calendario y podría retrasar la fecha más temprana posible para el estatus nacional de scrapie libre aproximadamente en 2033.

APHIS espera un impacto mínimo en el comercio. La mayoría de los países restringen las exportaciones de animales vivos solo de los rebaños o locales afectados, y productos como la lana permanecen intactos.

ODA pide a los productores de ovejas y cabras de Oregón que tomen cuatro medidas:

Mantén la identificación oficial al día. Las ovejas y cabras necesitan identificación oficial antes de salir de las instalaciones donde nacieron, para que los animales puedan ser localizados si se encuentra un caso.

Estate atento a las síntomas. Roce o arañar contra vallas y postes, temblores, un paso inestable o con pasos altos, cambios en el comportamiento y pérdida de peso en un animal que sigue comiendo bien.

Llama a tu veterinario cuanto antes si ves esas señales. La ley de Oregón exige que los veterinarios notifiquen a la ODA por teléfono tan pronto como sospechen de scrapie, antes de cualquier análisis de laboratorio. También puede llamar directamente a la línea de reporte de enfermedades de ODA al 503-986-4711.

Pregunta a tu veterinario sobre la cría para resistencia al scrapie. Algunas ovejas tienen genética que las hace altamente resistentes al scrapie clásico, y la cría para esos rasgos protege al rebaño con el tiempo.

Para más información sobre el programa de vigilancia de scrapies de Oregón, los productores pueden visitar la página web de scrapie de ODA en https://oda.direct/scrapie. Más información sobre el scrapie y el programa de erradicación de APHIS está disponible en: https://www.aphis.usda.gov/livestock-poultry-disease/sheep-goat/scrapie.

Los productores o propietarios que sospechen una enfermedad animal deben contactar con su veterinario para evaluar el animal o el rebaño. El scrapie es una enfermedad que debe reportarse en Oregón. Los veterinarios y laboratorios diagnósticos deben informar inmediatamente de los casos sospechosos a la veterinario Estatal de la ODA.