Фужайрагийн Вади Вурая ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн нь Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын дэлхийн хэмжээний амжилт болов
EINPresswire.com/ -- ФУЖАЙРА, АРАБЫН НЭГДСЭН ЭМИРАТ УЛС (АНЭУ), 2026 оны 7 дугаар сарын 29:
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пүсан хотноо зохион байгуулагдсан Дэлхийн өвийн хорооны 48 дугаар чуулганы үеэр Фужайра Эмират дахь Вади Вураяг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэхийг баталснаар Арабын Нэгдсэн Эмират Улс дэлхийн хэмжээний шинэ амжилтад хүрлээ.
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага (ЮНЕСКО)-гийн энэхүү олон улсын хүлээн зөвшөөрөлт нь Фужайра дахь Вади Вурая нь дэлхийн байгалийн өвд чухал байр суурь эзэлдгийг илтгэн харуулж байна.
Эрхэм Дээдэс Шейх Мохаммед бин Хамад Аль Шарки (Фужайрагийн угсаа залгамжлах ханхүү бөгөөд Вади Вураяг ЮНЕСКО-д нэр дэвшүүлэх ажлын элч) энэхүү түүхэн амжилт нь АНЭУ болон Фужайра Эмиратын хөгжил дэвшлийн чухал үе шат болохыг онцлон тэмдэглэв. Тэрээр энэ нь үндэсний түүхэн замнал болон олон улсын тавцан дахь нэр хүндэд онцгой ач холбогдолтой агшин бөгөөд АНЭУ олон улсын тэргүүлэх стандартын дагуу байгалийн дурсгалт газруудаа хамгаалах амлалтаа биелүүлж буйг харуулж байна гэв.
Эрхэм Дээдэс Шейх Мохаммед хэлэхдээ, бахархлаар дүүрэн энэхүү агшин нь Дээд зөвлөлийн гишүүн, Фужайрагийн Захирагч, Эрхэм Дээдэс Шейх Хамад бин Мохаммед Аль Шаркигийн удирдлага дорх Фужайрагийн Засгийн газрын энэхүү газрыг хүн төрөлхтний асар их ач холбогдол, соёл, байгалийн арвин баялаг түүхийнх нь төлөө хамгаалан үлдээх алсын харааг биелүүлж байна гэв. Тэрээр Вади Вурая одоо олон улсын талархал, сонирхлыг татсан дэлхийн жишиг загвар бөгөөд дэлхийн тавцанд АНЭУ-ын нэр хүндийг өсгөх чухал нэмэр болж байна гэж тэмдэглэв.
Эрхэм Дээдэс Шейх Мохаммед мөн Вади Вураягийн байгалийн нөөц газрыг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвд бүртгэсэн нь тус газрын байгаль орчин, геологийн өвөрмөц онцлог, шинжлэх ухаан, байгаль орчин, соёлын үнэ цэнийг илтгэж байгааг нотлов. Энэхүү амжилт нь дэлхийн нийтийн онцгой үнэ цэнэ бүхий газруудыг хамгаалах, экосистемийг дэмжих, ирээдүй үеийн аюулгүй байдал, тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн АНЭУ болон Фужайра Эмиратын хүчин чармайлтыг харуулж байна гэж онцлон тэмдэглэв.
Эрхэм Дээдэс Шейх Мохаммед энэхүү газар нь түүхийн туршид хүн ба байгаль орчны хоорондын зохицол, нэгдмэл байдлыг харуулсан экосистем болох үнэ цэнийг онцлон тэмдэглэв. Тэрээр Вади Вурая нь цаг хугацааны явцад амьд байгалийн чухал үйл явцыг тэтгэдэг өвөрмөц, амьд систем бөгөөд байгалийн өвийг хамгаалах, тогтвортой хөгжилд хүрэх үндэсний болон дэлхийн хамтын хариуцлагыг дэмжих АНЭУ-ын алсын харааг өргөжүүлж байна гэв.
Энэ үеэр Эрхэм Дээдэс Шейх Салем бин Халид Аль Касими (Соёлын сайд бөгөөд АНЭУ-ын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны үндэсний комиссын дарга): «Вади Вураяг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэсэн нь байгалийн өв, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах салбарт АНЭУ-ын тэргүүлэх байр суурийг улам бүр бэхжүүлж буй стратегийн ач холбогдолтой үндэсний амжилт юм. Энэ нь өвийг үндэсний ижилсэл, соёлын төвд тавьж, тогтвортой хөгжлийн хөдөлгөгч хүч болгон, түүнийг хамгаалахыг хүн төрөлхтөн болон ирээдүй үеийнхний өмнө хүлээх хамтын хариуцлага гэж хүлээн зөвшөөрч буй үндэсний алсын харааг харуулж байна. Жагсаалтад бүртгэгдсэн АНЭУ-ын гурав дахь газар бөгөөд байгалийн онцгой үнэ цэнээрээ сонгогдсон анхны газар болох Вади Вурая нь дэлхийн өвийн зураглал дахь манай улсын оролцоог өргөжүүлж байна. Энэ нь байгалийн баялгийг хамгаалахын хамт тэдгээрийн шинжлэх ухаан, оюун санаа, хөгжлийн үнэ цэнийг ашиглах бидний хандлага амжилттай байгааг харуулж байна» хэмээн ярив.
Эрхэм Дээдэс Аль Касими нэмж хэлэхдээ: «Энэхүү түүхэн амжилт нь АНЭУ-ын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны үндэсний комисс чухал үүрэг гүйцэтгэсэн үндэсний нэгдмэл хүчин чармайлтын үр дүн юм. Комисс нь Соёлын яам, Фужайрагийн Байгаль орчны газар болон бусад холбогдох байгууллагуудын ажлыг уялдуулж, ЮНЕСКО-той хамтын ажиллагааг бэхжүүлсэн. Энэхүү институцийн уялдаа холбоо нь Вади Вураягийн дэлхийн нийтийн онцгой үнэ цэнийг тодотгож байна» гэв.
Эрхэм Дээдэс Аль Касими Вади Вурая нь биологийн олон янз байдал, ховор экосистемээрээ газар зүйн хил хязгаараас давсан ач холбогдолтойг нотлов. Байгалийн болон шинжлэх ухааны лавлах байдлаар энэ нь хүн төрөлхтний мэдлэгийг ахиулахад хувь нэмэр оруулдаг. Дэлхийн өвийн статус нь олон улсын түншлэл, туршлага солилцох, мэргэжлийн мэдлэг бүтээх боломжийг өргөжүүлэхийн хамт байгалийн өвийг хамгаалах АНЭУ-ын туршлагыг дэлхийн анхаарлын төвд авчрах болно.
Эрхэм доктор Ахмед Хамдан Аль Зейуди (Фужайрагийн угсаа залгамжлах ханхүүгийн Ажлын албаны дарга) хэлэхдээ, энэхүү түүхэн ялалт нь Фужайрагийн Засгийн газар Вади Вураяд өндөр ач холбогдол өгч, уг газрыг олон улсын хамгийн дээд стандартын дагуу хамгаалах байнгын хүчин чармайлтыг харуулсан томоохон амжилт юм гэв. Доктор Аль Зейуди уг нөөц газрыг хүн ба байгалийн хоорондын гүн гүнзгий харилцааг харуулсан дэлхийн хэмжээний аялал жуулчлалын бүс болгон хувиргах, ирээдүй үед түүний ач холбогдлыг өвлүүлэн үлдээх ажил үргэлжилнэ гэдгийг нотлов.
Эрхэм Асила Абдулла Аль Муалла (Фужайрагийн Байгаль орчны газрын Ерөнхий захирал) Вади Вураягийн нөөц газрыг олон улсад хүлээн зөвшөөрсөнд талархаж, Дэлхийн өвийн хороо, зөвлөх байгууллагын гишүүд болон ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн төвд талархал илэрхийлэв. Хатагтай Аль Муалла уг газрыг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэсэн нь дэлхийн хэмжээний үнэ цэнэтэй бөгөөд энэ нь бүс нутгийн биологийн олон янз байдал, экосистемийн гол төв төдийгүй Арабын хойгийн Хажар уулсын хуурай бүсийн хамгийн сүүлчийн, жинхэнэ хөндөгдөөгүй экосистем юм гэж онцлов.
Хатагтай Аль Муалла нэмж хэлэхдээ: «Вади Вурая нь АНЭУ дахь байнгын гадаргуугийн усны цөөхөн эх үүсвэрийн нэг бөгөөд тус улсын цорын ганц байнгын байгалийн хүрхрээ байрладаг. Мөн тус нөөц газар нь ховор ба нэн ховордсон олон төрлийн амьтан, ургамал, мөлхөгчид, шавж, мөн зөвхөн энэ газарт байдаг зарим хөхтөн амьтан, шувуудын гэр болдог. Энэ нь Вади Вураяг хуурай газар, цэнгэг ус, эрэг орчмын болон далайн экосистем, мөн ургамал, амьтны аймгийн хувьсал өөрчлөлтийг зуун зууны турш тодорхойлж ирсэн байгаль орчны чухал үйл явцын тод жишээ болгож байна» гэв.
Orient Planet Group
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пүсан хотноо зохион байгуулагдсан Дэлхийн өвийн хорооны 48 дугаар чуулганы үеэр Фужайра Эмират дахь Вади Вураяг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэхийг баталснаар Арабын Нэгдсэн Эмират Улс дэлхийн хэмжээний шинэ амжилтад хүрлээ.
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага (ЮНЕСКО)-гийн энэхүү олон улсын хүлээн зөвшөөрөлт нь Фужайра дахь Вади Вурая нь дэлхийн байгалийн өвд чухал байр суурь эзэлдгийг илтгэн харуулж байна.
Эрхэм Дээдэс Шейх Мохаммед бин Хамад Аль Шарки (Фужайрагийн угсаа залгамжлах ханхүү бөгөөд Вади Вураяг ЮНЕСКО-д нэр дэвшүүлэх ажлын элч) энэхүү түүхэн амжилт нь АНЭУ болон Фужайра Эмиратын хөгжил дэвшлийн чухал үе шат болохыг онцлон тэмдэглэв. Тэрээр энэ нь үндэсний түүхэн замнал болон олон улсын тавцан дахь нэр хүндэд онцгой ач холбогдолтой агшин бөгөөд АНЭУ олон улсын тэргүүлэх стандартын дагуу байгалийн дурсгалт газруудаа хамгаалах амлалтаа биелүүлж буйг харуулж байна гэв.
Эрхэм Дээдэс Шейх Мохаммед хэлэхдээ, бахархлаар дүүрэн энэхүү агшин нь Дээд зөвлөлийн гишүүн, Фужайрагийн Захирагч, Эрхэм Дээдэс Шейх Хамад бин Мохаммед Аль Шаркигийн удирдлага дорх Фужайрагийн Засгийн газрын энэхүү газрыг хүн төрөлхтний асар их ач холбогдол, соёл, байгалийн арвин баялаг түүхийнх нь төлөө хамгаалан үлдээх алсын харааг биелүүлж байна гэв. Тэрээр Вади Вурая одоо олон улсын талархал, сонирхлыг татсан дэлхийн жишиг загвар бөгөөд дэлхийн тавцанд АНЭУ-ын нэр хүндийг өсгөх чухал нэмэр болж байна гэж тэмдэглэв.
Эрхэм Дээдэс Шейх Мохаммед мөн Вади Вураягийн байгалийн нөөц газрыг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвд бүртгэсэн нь тус газрын байгаль орчин, геологийн өвөрмөц онцлог, шинжлэх ухаан, байгаль орчин, соёлын үнэ цэнийг илтгэж байгааг нотлов. Энэхүү амжилт нь дэлхийн нийтийн онцгой үнэ цэнэ бүхий газруудыг хамгаалах, экосистемийг дэмжих, ирээдүй үеийн аюулгүй байдал, тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн АНЭУ болон Фужайра Эмиратын хүчин чармайлтыг харуулж байна гэж онцлон тэмдэглэв.
Эрхэм Дээдэс Шейх Мохаммед энэхүү газар нь түүхийн туршид хүн ба байгаль орчны хоорондын зохицол, нэгдмэл байдлыг харуулсан экосистем болох үнэ цэнийг онцлон тэмдэглэв. Тэрээр Вади Вурая нь цаг хугацааны явцад амьд байгалийн чухал үйл явцыг тэтгэдэг өвөрмөц, амьд систем бөгөөд байгалийн өвийг хамгаалах, тогтвортой хөгжилд хүрэх үндэсний болон дэлхийн хамтын хариуцлагыг дэмжих АНЭУ-ын алсын харааг өргөжүүлж байна гэв.
Энэ үеэр Эрхэм Дээдэс Шейх Салем бин Халид Аль Касими (Соёлын сайд бөгөөд АНЭУ-ын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны үндэсний комиссын дарга): «Вади Вураяг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэсэн нь байгалийн өв, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах салбарт АНЭУ-ын тэргүүлэх байр суурийг улам бүр бэхжүүлж буй стратегийн ач холбогдолтой үндэсний амжилт юм. Энэ нь өвийг үндэсний ижилсэл, соёлын төвд тавьж, тогтвортой хөгжлийн хөдөлгөгч хүч болгон, түүнийг хамгаалахыг хүн төрөлхтөн болон ирээдүй үеийнхний өмнө хүлээх хамтын хариуцлага гэж хүлээн зөвшөөрч буй үндэсний алсын харааг харуулж байна. Жагсаалтад бүртгэгдсэн АНЭУ-ын гурав дахь газар бөгөөд байгалийн онцгой үнэ цэнээрээ сонгогдсон анхны газар болох Вади Вурая нь дэлхийн өвийн зураглал дахь манай улсын оролцоог өргөжүүлж байна. Энэ нь байгалийн баялгийг хамгаалахын хамт тэдгээрийн шинжлэх ухаан, оюун санаа, хөгжлийн үнэ цэнийг ашиглах бидний хандлага амжилттай байгааг харуулж байна» хэмээн ярив.
Эрхэм Дээдэс Аль Касими нэмж хэлэхдээ: «Энэхүү түүхэн амжилт нь АНЭУ-ын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны үндэсний комисс чухал үүрэг гүйцэтгэсэн үндэсний нэгдмэл хүчин чармайлтын үр дүн юм. Комисс нь Соёлын яам, Фужайрагийн Байгаль орчны газар болон бусад холбогдох байгууллагуудын ажлыг уялдуулж, ЮНЕСКО-той хамтын ажиллагааг бэхжүүлсэн. Энэхүү институцийн уялдаа холбоо нь Вади Вураягийн дэлхийн нийтийн онцгой үнэ цэнийг тодотгож байна» гэв.
Эрхэм Дээдэс Аль Касими Вади Вурая нь биологийн олон янз байдал, ховор экосистемээрээ газар зүйн хил хязгаараас давсан ач холбогдолтойг нотлов. Байгалийн болон шинжлэх ухааны лавлах байдлаар энэ нь хүн төрөлхтний мэдлэгийг ахиулахад хувь нэмэр оруулдаг. Дэлхийн өвийн статус нь олон улсын түншлэл, туршлага солилцох, мэргэжлийн мэдлэг бүтээх боломжийг өргөжүүлэхийн хамт байгалийн өвийг хамгаалах АНЭУ-ын туршлагыг дэлхийн анхаарлын төвд авчрах болно.
Эрхэм доктор Ахмед Хамдан Аль Зейуди (Фужайрагийн угсаа залгамжлах ханхүүгийн Ажлын албаны дарга) хэлэхдээ, энэхүү түүхэн ялалт нь Фужайрагийн Засгийн газар Вади Вураяд өндөр ач холбогдол өгч, уг газрыг олон улсын хамгийн дээд стандартын дагуу хамгаалах байнгын хүчин чармайлтыг харуулсан томоохон амжилт юм гэв. Доктор Аль Зейуди уг нөөц газрыг хүн ба байгалийн хоорондын гүн гүнзгий харилцааг харуулсан дэлхийн хэмжээний аялал жуулчлалын бүс болгон хувиргах, ирээдүй үед түүний ач холбогдлыг өвлүүлэн үлдээх ажил үргэлжилнэ гэдгийг нотлов.
Эрхэм Асила Абдулла Аль Муалла (Фужайрагийн Байгаль орчны газрын Ерөнхий захирал) Вади Вураягийн нөөц газрыг олон улсад хүлээн зөвшөөрсөнд талархаж, Дэлхийн өвийн хороо, зөвлөх байгууллагын гишүүд болон ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн төвд талархал илэрхийлэв. Хатагтай Аль Муалла уг газрыг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэсэн нь дэлхийн хэмжээний үнэ цэнэтэй бөгөөд энэ нь бүс нутгийн биологийн олон янз байдал, экосистемийн гол төв төдийгүй Арабын хойгийн Хажар уулсын хуурай бүсийн хамгийн сүүлчийн, жинхэнэ хөндөгдөөгүй экосистем юм гэж онцлов.
Хатагтай Аль Муалла нэмж хэлэхдээ: «Вади Вурая нь АНЭУ дахь байнгын гадаргуугийн усны цөөхөн эх үүсвэрийн нэг бөгөөд тус улсын цорын ганц байнгын байгалийн хүрхрээ байрладаг. Мөн тус нөөц газар нь ховор ба нэн ховордсон олон төрлийн амьтан, ургамал, мөлхөгчид, шавж, мөн зөвхөн энэ газарт байдаг зарим хөхтөн амьтан, шувуудын гэр болдог. Энэ нь Вади Вураяг хуурай газар, цэнгэг ус, эрэг орчмын болон далайн экосистем, мөн ургамал, амьтны аймгийн хувьсал өөрчлөлтийг зуун зууны турш тодорхойлж ирсэн байгаль орчны чухал үйл явцын тод жишээ болгож байна» гэв.
Orient Planet Group
Orient Planet Group
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.