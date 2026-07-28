Велике досягнення для ОАЕ-Ваді-Вурайя в Фуджейрі внесений до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
EINPresswire.com/ -- Об'єднані Арабські Емірати досягли нового глобального рубежу: Ваді-Вурайя в еміраті Фуджейра був включений до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО після затвердження реєстрації на 48-й сесії Комітету всесвітньої спадщини, що відбулася в Пусані, Республіка Корея.
Це міжнародне визнання з боку Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) відображає міжнародне значення Ваді-Вурайя у Фуджейрі як важливого об'єкта серед світових пам'яток природної спадщини.
Його Високість шейх Мухаммад бін Хамад аль-Шаркі, наслідний принц Фуджейри та посол з питань включення Ваді-Вурайї до списку Об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, підтвердив, що це історичне досягнення є важливою віхою в розвитку як ОАЕ, так і емірату Фуджейра. Він підкреслив, що це винятковий момент у розвитку країни і її світовому статусі, що відображає прихильність ОАЕ збереженню і захисту своїх природних територій відповідно до провідних міжнародних стандартів.
Його Високість шейх Мухаммед сказав, що цей великий момент втілює бачення уряду Фуджейри під керівництвом Його Високості шейха Хамада бін Мухаммада аль-Шаркі, члена Верховної Ради і правителя Фуджейри, щодо збереження цього місця через його величезне значення для людства, а також культурного і природного багатства протягом всієї історії. Він зазначив, що Ваді Вурайя зараз виступає в якості світової моделі, що користується міжнародним визнанням і інтересом, а також важливого доповнення до репутації ОАЕ на світовій арені.
Його Високість шейх Мухаммед також підтвердив, що включення заповідника Ваді-Вурайя до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО підкреслює значимість заповідника завдяки його унікальним екологічним та геологічним характеристикам, а також науковій, культурній цінності та значення для навколишнього середовища. Він підкреслив, що це досягнення відображає зусилля ОАЕ та емірату Фуджейра щодо збереження об'єктів, що мають видатну універсальну цінність, підтримки екосистеми та забезпечення безпеки та сталого розвитку для майбутніх поколінь.
Його Високість шейх Мохаммед підкреслив цінність цього об'єкта як інтегрованої та збалансованої екосистеми, що відображає гармонію між людьми та навколишнім середовищем протягом історії. Він зазначив, що Ваді Вурайя утворює унікальну живу систему, яка підтримує життєво важливі природні процеси з часом, розширюючи національне бачення ОАЕ щодо сприяння спільній відповідальності, як на національному, так і на світовому рівні, щодо захисту природної спадщини та досягнення сталого розвитку.
Зі свого боку, Його Превосходительство шейх Салем бін Халід Аль-Касімі, міністр культури та голова Національної комісії ОАЕ з питань освіти, культури та науки, заявив: «включення Ваді-Вурайя до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є стратегічним національним досягненням, яке ще більше зміцнює провідну позицію ОАЕ щодо захисту природної спадщини та збереження біорізноманіття. Воно втілює національне бачення, яке ставить спадщину в центр національної ідентичності, позиціонує його як рушійну силу сталого розвитку і визнає його збереження як спільну відповідальність перед людством і майбутніми поколіннями. Будучи третім ОБ'ЄКТОМ ОАЕ, включеним до списку, і першим об'єктом, відзначеним за його видатну природну цінність, Ваді-Вурайя розширює присутність країни на світовій карті спадщини. Він відображає успіх підходу країни до захисту природних ресурсів, одночасно використовуючи їх наукову, інтелектуальну та розвиваючу цінність».
Його Превосходительство Аль-Касімі додав: "це досягнення є результатом інтегрованих національних зусиль, в яких Національна комісія ОАЕ з питань освіти, культури та науки відіграла ключову роль. Комісія скоординувала роботу Міністерства культури, управління з охорони навколишнього середовища Фуджейри та відповідних організацій, одночасно зміцнивши співпрацю з ЮНЕСКО. Така інституційна узгодженість підкреслює видатну універсальну цінність заповідника Ваді-Вурайя"»
Його Превосходительство Аль-Касімі підтвердив, що Ваді-Вурайя з його багатим розмаїттям форм життя та рідкісними екосистемами має значення не лише для території самого заповідника, а й за його межами. Будучи природним і науковим об'єктом, він сприяє розвитку людських знань. Його статус об'єкта Всесвітньої спадщини розширить можливості міжнародного партнерства, обміну досвідом і генерування спеціалізованих знань, одночасно привертаючи увагу світової громадськості до досвіду ОАЕ в управлінні об'єктами природної спадщини.
Його Превосходительство Доктор Ахмед Хамдан Аль-Зейуді, директор канцелярії Його Високості наследного принца Фуджейри, заявив, що ця історична перемога є значним досягненням, що відображає тверду прихильність уряду Фуджейри підтримці заповідника Ваді-Вурайя і його постійні зусилля по збереженню цього місця відповідно до найвищих міжнародних стандартів. Його Превосходительство доктор Аль Зейуді підтвердив, що робота з перетворення заповідника в об'єкт світового значення, що демонструє глибоко вкорінений зв'язок між людиною і природою, буде продовжена, щоб донести його значимість для майбутніх поколінь.
Її Превосходительство Асіла Абдулла Аль-Муалла, генеральний директор Управління з охорони навколишнього середовища Фуджейри, висловила подяку Комітету всесвітньої спадщини, членам консультативного органу та Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за міжнародне визнання заповідника Ваді-Вурайя. Її Превосходительство Аль-Муалла підкреслила, що включення заповідника в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО має світову значимість, оскільки він є ключовим центром біорізноманіття та екосистем в регіоні, а також останнім і найбільш автентичним з первозданних екосистем посушливих територій пагорбів біля підніжжя гір Хаджар на Аравійському півострові.
Його Превосходительство Аль-Муалла додав: "Ваді-Вурайя — одне з небагатьох джерел постійних поверхневих вод в ОАЕ і місце, де знаходиться єдиний цілорічний природний водоспад у країні. У заповіднику також мешкає багато рідкісних і зникаючих видів тварин, рослин, плазунів та комах, а також кілька видів ссавців та птахів, які мешкають виключно в цьому заповіднику. Це робить заповідник Ваді-Вурайя яскравим прикладом життєво важливих екологічних процесів, які протягом століть формували еволюцію наземних, прісноводних, прибережних і морських екосистем, а також рослинних і тваринних спільнот».
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Це міжнародне визнання з боку Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) відображає міжнародне значення Ваді-Вурайя у Фуджейрі як важливого об'єкта серед світових пам'яток природної спадщини.
Його Високість шейх Мухаммад бін Хамад аль-Шаркі, наслідний принц Фуджейри та посол з питань включення Ваді-Вурайї до списку Об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, підтвердив, що це історичне досягнення є важливою віхою в розвитку як ОАЕ, так і емірату Фуджейра. Він підкреслив, що це винятковий момент у розвитку країни і її світовому статусі, що відображає прихильність ОАЕ збереженню і захисту своїх природних територій відповідно до провідних міжнародних стандартів.
Його Високість шейх Мухаммед сказав, що цей великий момент втілює бачення уряду Фуджейри під керівництвом Його Високості шейха Хамада бін Мухаммада аль-Шаркі, члена Верховної Ради і правителя Фуджейри, щодо збереження цього місця через його величезне значення для людства, а також культурного і природного багатства протягом всієї історії. Він зазначив, що Ваді Вурайя зараз виступає в якості світової моделі, що користується міжнародним визнанням і інтересом, а також важливого доповнення до репутації ОАЕ на світовій арені.
Його Високість шейх Мухаммед також підтвердив, що включення заповідника Ваді-Вурайя до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО підкреслює значимість заповідника завдяки його унікальним екологічним та геологічним характеристикам, а також науковій, культурній цінності та значення для навколишнього середовища. Він підкреслив, що це досягнення відображає зусилля ОАЕ та емірату Фуджейра щодо збереження об'єктів, що мають видатну універсальну цінність, підтримки екосистеми та забезпечення безпеки та сталого розвитку для майбутніх поколінь.
Його Високість шейх Мохаммед підкреслив цінність цього об'єкта як інтегрованої та збалансованої екосистеми, що відображає гармонію між людьми та навколишнім середовищем протягом історії. Він зазначив, що Ваді Вурайя утворює унікальну живу систему, яка підтримує життєво важливі природні процеси з часом, розширюючи національне бачення ОАЕ щодо сприяння спільній відповідальності, як на національному, так і на світовому рівні, щодо захисту природної спадщини та досягнення сталого розвитку.
Зі свого боку, Його Превосходительство шейх Салем бін Халід Аль-Касімі, міністр культури та голова Національної комісії ОАЕ з питань освіти, культури та науки, заявив: «включення Ваді-Вурайя до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є стратегічним національним досягненням, яке ще більше зміцнює провідну позицію ОАЕ щодо захисту природної спадщини та збереження біорізноманіття. Воно втілює національне бачення, яке ставить спадщину в центр національної ідентичності, позиціонує його як рушійну силу сталого розвитку і визнає його збереження як спільну відповідальність перед людством і майбутніми поколіннями. Будучи третім ОБ'ЄКТОМ ОАЕ, включеним до списку, і першим об'єктом, відзначеним за його видатну природну цінність, Ваді-Вурайя розширює присутність країни на світовій карті спадщини. Він відображає успіх підходу країни до захисту природних ресурсів, одночасно використовуючи їх наукову, інтелектуальну та розвиваючу цінність».
Його Превосходительство Аль-Касімі додав: "це досягнення є результатом інтегрованих національних зусиль, в яких Національна комісія ОАЕ з питань освіти, культури та науки відіграла ключову роль. Комісія скоординувала роботу Міністерства культури, управління з охорони навколишнього середовища Фуджейри та відповідних організацій, одночасно зміцнивши співпрацю з ЮНЕСКО. Така інституційна узгодженість підкреслює видатну універсальну цінність заповідника Ваді-Вурайя"»
Його Превосходительство Аль-Касімі підтвердив, що Ваді-Вурайя з його багатим розмаїттям форм життя та рідкісними екосистемами має значення не лише для території самого заповідника, а й за його межами. Будучи природним і науковим об'єктом, він сприяє розвитку людських знань. Його статус об'єкта Всесвітньої спадщини розширить можливості міжнародного партнерства, обміну досвідом і генерування спеціалізованих знань, одночасно привертаючи увагу світової громадськості до досвіду ОАЕ в управлінні об'єктами природної спадщини.
Його Превосходительство Доктор Ахмед Хамдан Аль-Зейуді, директор канцелярії Його Високості наследного принца Фуджейри, заявив, що ця історична перемога є значним досягненням, що відображає тверду прихильність уряду Фуджейри підтримці заповідника Ваді-Вурайя і його постійні зусилля по збереженню цього місця відповідно до найвищих міжнародних стандартів. Його Превосходительство доктор Аль Зейуді підтвердив, що робота з перетворення заповідника в об'єкт світового значення, що демонструє глибоко вкорінений зв'язок між людиною і природою, буде продовжена, щоб донести його значимість для майбутніх поколінь.
Її Превосходительство Асіла Абдулла Аль-Муалла, генеральний директор Управління з охорони навколишнього середовища Фуджейри, висловила подяку Комітету всесвітньої спадщини, членам консультативного органу та Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за міжнародне визнання заповідника Ваді-Вурайя. Її Превосходительство Аль-Муалла підкреслила, що включення заповідника в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО має світову значимість, оскільки він є ключовим центром біорізноманіття та екосистем в регіоні, а також останнім і найбільш автентичним з первозданних екосистем посушливих територій пагорбів біля підніжжя гір Хаджар на Аравійському півострові.
Його Превосходительство Аль-Муалла додав: "Ваді-Вурайя — одне з небагатьох джерел постійних поверхневих вод в ОАЕ і місце, де знаходиться єдиний цілорічний природний водоспад у країні. У заповіднику також мешкає багато рідкісних і зникаючих видів тварин, рослин, плазунів та комах, а також кілька видів ссавців та птахів, які мешкають виключно в цьому заповіднику. Це робить заповідник Ваді-Вурайя яскравим прикладом життєво важливих екологічних процесів, які протягом століть формували еволюцію наземних, прісноводних, прибережних і морських екосистем, а також рослинних і тваринних спільнот».
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