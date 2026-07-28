Великое достижение для ОАЭ – Вади-Вурайя в Фуджейре внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
EINPresswire.com/ -- Объединенные Арабские Эмираты достигли нового глобального рубежа: Вади-Вурайя в эмирате Фуджейра был включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО после утверждения регистрации на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, состоявшейся в Пусане, Республика Корея.
Это международное признание со стороны Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отражает международное значение Вади-Вурайя в Фуджейре как важного объекта среди мировых памятников природного наследия.
Его Высочество шейх Мухаммад бин Хамад аш-Шарки, наследный принц Фуджейры и посол по вопросам включения Вади-Вурайи в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, подтвердил, что это историческое достижение является важной вехой в развитии как ОАЭ, так и эмирата Фуджейра. Он подчеркнул, что это исключительный момент в развитии страны и ее мировом статусе, отражающий приверженность ОАЭ сохранению и защите своих природных территорий в соответствии с ведущими международными стандартами.
Его Высочество шейх Мухаммад сказал, что этот великий момент воплощает видение правительства Фуджейры под руководством Его Высочества шейха Хамада бин Мухаммада аш-Шарки, члена Верховного совета и правителя Фуджейры, по сохранению этого места по причине его огромного значения для человечества, а также культурного и природного богатства на протяжении всей истории. Он отметил, что Вади Вурайя сейчас выступает в качестве мировой модели, пользующейся международным признанием и интересом, а также важного дополнения к репутации ОАЭ на мировой арене.
Его Высочество шейх Мухаммад также подтвердил, что включение заповедника Вади-Вурайя в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО подчеркивает значимость заповедника благодаря его уникальным экологическим и геологическим характеристикам, а также научной, культурной ценности и значения для окружающей среды. Он подчеркнул, что это достижение отражает усилия ОАЭ и эмирата Фуджейра по сохранению объектов, имеющих выдающуюся универсальную ценность, поддержке экосистемы и обеспечению безопасности и устойчивого развития для будущих поколений.
Его Высочество шейх Мохаммед подчеркнул ценность этого объекта как интегрированной и сбалансированной экосистемы, отражающей гармонию между людьми и окружающей средой на протяжении всей истории. Он отметил, что Вади Вурайя образует уникальную живую систему, которая поддерживает жизненно важные природные процессы с течением времени, расширяя национальное видение ОАЭ по продвижению общей ответственности, как на национальном, так и на мировом уровне, по защите природного наследия и достижению устойчивого развития.
Со своей стороны, Его Превосходительство шейх Салем бин Халид Аль-Касими, министр культуры и председатель Национальной комиссии ОАЭ по образованию, культуре и науке, заявил: «Включение Вади-Вурайя в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО представляет собой стратегическое национальное достижение, которое еще больше укрепляет ведущую позицию ОАЭ по защите природного наследия и сохранению биоразнообразия. Оно воплощает национальное видение, которое ставит наследие в центр национальной идентичности, позиционирует его как движущую силу устойчивого развития и признает его сохранение как общую ответственность перед человечеством и будущими поколениями. Будучи третьим объектом ОАЭ, включенным в Список, и первым объектом, отмеченным за его выдающуюся природную ценность, Вади-Вурайя расширяет присутствие страны на мировой карте наследия. Он отражает успех подхода страны к защите природных ресурсов, одновременно используя их научную, интеллектуальную и развивающую ценность».
Его Превосходительство Аль-Касими добавил: «Это достижение является результатом комплексных национальных усилий, в которых ключевую роль сыграла Национальная комиссия ОАЭ по образованию, культуре и науке. Комиссия скоординировала работу Министерства культуры, Управления по охране окружающей среды Фуджейры и соответствующих организаций, одновременно укрепив сотрудничество с ЮНЕСКО. Такая институциональная согласованность подчеркивает выдающуюся универсальную ценность заповедника Вади-Вурайя».
Его Превосходительство Аль-Касими подтвердил, что Вади-Вурайя с его богатым разнообразием форм жизни и редкими экосистемами имеет значение не только для территории самого заповедника, но и за его пределами. Будучи природным и научным объектом, он способствует развитию человеческих знаний. Его статус объекта всемирного наследия расширит возможности международного партнерства, обмена опытом и генерирования специализированных знаний, одновременно привлекая внимание мировой общественности к опыту ОАЭ в управлении объектами природного наследия.
Его Превосходительство доктор Ахмед Хамдан Аль-Зейуди, директор канцелярии Его Высочества наследного принца Фуджейры, заявил, что эта историческая победа является значительным достижением, отражающим твердую приверженность правительства Фуджейры поддержанию заповедника Вади-Вурайя и его постоянные усилия по сохранению этого места в соответствии с высочайшими международными стандартами. Его Превосходительство доктор Аль Зейуди подтвердил, что работа по превращению заповедника в объект мирового значения, демонстрирующий глубоко укоренившуюся связь между человеком и природой, будет продолжена, чтобы донести его значимость для будущих поколений.
Ее Превосходительство Асила Абдулла Аль-Муалла, генеральный директор Управления по охране окружающей среды Фуджейры, выразила благодарность Комитету всемирного наследия, членам консультативного органа и Центру всемирного наследия ЮНЕСКО за международное признание заповедника Вади-Вурайя. Ее Превосходительство Аль-Муалла подчеркнула, что включение заповедника в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО имеет мировую значимость, поскольку он является ключевым центром биоразнообразия и экосистем в регионе, а также последним и наиболее аутентичным из первозданных экосистем засушливых территорий холмов у подножия гор Хаджар на Аравийском полуострове.
Его Превосходительство Аль-Муалла добавила: «Вади-Вурайя — один из немногих источников постоянных поверхностных вод в ОАЭ и место, где находится единственный в стране круглогодичный природный водопад. В заповеднике также обитает множество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, рептилий и насекомых, а также несколько видов млекопитающих и птиц, обитающих исключительно в этом заповеднике. Это делает заповедник Вади-Вурайя ярким примером жизненно важных экологических процессов, которые на протяжении веков формировали эволюцию наземных, пресноводных, прибрежных и морских экосистем, а также растительных и животных сообществ».
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Это международное признание со стороны Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отражает международное значение Вади-Вурайя в Фуджейре как важного объекта среди мировых памятников природного наследия.
Его Высочество шейх Мухаммад бин Хамад аш-Шарки, наследный принц Фуджейры и посол по вопросам включения Вади-Вурайи в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, подтвердил, что это историческое достижение является важной вехой в развитии как ОАЭ, так и эмирата Фуджейра. Он подчеркнул, что это исключительный момент в развитии страны и ее мировом статусе, отражающий приверженность ОАЭ сохранению и защите своих природных территорий в соответствии с ведущими международными стандартами.
Его Высочество шейх Мухаммад сказал, что этот великий момент воплощает видение правительства Фуджейры под руководством Его Высочества шейха Хамада бин Мухаммада аш-Шарки, члена Верховного совета и правителя Фуджейры, по сохранению этого места по причине его огромного значения для человечества, а также культурного и природного богатства на протяжении всей истории. Он отметил, что Вади Вурайя сейчас выступает в качестве мировой модели, пользующейся международным признанием и интересом, а также важного дополнения к репутации ОАЭ на мировой арене.
Его Высочество шейх Мухаммад также подтвердил, что включение заповедника Вади-Вурайя в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО подчеркивает значимость заповедника благодаря его уникальным экологическим и геологическим характеристикам, а также научной, культурной ценности и значения для окружающей среды. Он подчеркнул, что это достижение отражает усилия ОАЭ и эмирата Фуджейра по сохранению объектов, имеющих выдающуюся универсальную ценность, поддержке экосистемы и обеспечению безопасности и устойчивого развития для будущих поколений.
Его Высочество шейх Мохаммед подчеркнул ценность этого объекта как интегрированной и сбалансированной экосистемы, отражающей гармонию между людьми и окружающей средой на протяжении всей истории. Он отметил, что Вади Вурайя образует уникальную живую систему, которая поддерживает жизненно важные природные процессы с течением времени, расширяя национальное видение ОАЭ по продвижению общей ответственности, как на национальном, так и на мировом уровне, по защите природного наследия и достижению устойчивого развития.
Со своей стороны, Его Превосходительство шейх Салем бин Халид Аль-Касими, министр культуры и председатель Национальной комиссии ОАЭ по образованию, культуре и науке, заявил: «Включение Вади-Вурайя в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО представляет собой стратегическое национальное достижение, которое еще больше укрепляет ведущую позицию ОАЭ по защите природного наследия и сохранению биоразнообразия. Оно воплощает национальное видение, которое ставит наследие в центр национальной идентичности, позиционирует его как движущую силу устойчивого развития и признает его сохранение как общую ответственность перед человечеством и будущими поколениями. Будучи третьим объектом ОАЭ, включенным в Список, и первым объектом, отмеченным за его выдающуюся природную ценность, Вади-Вурайя расширяет присутствие страны на мировой карте наследия. Он отражает успех подхода страны к защите природных ресурсов, одновременно используя их научную, интеллектуальную и развивающую ценность».
Его Превосходительство Аль-Касими добавил: «Это достижение является результатом комплексных национальных усилий, в которых ключевую роль сыграла Национальная комиссия ОАЭ по образованию, культуре и науке. Комиссия скоординировала работу Министерства культуры, Управления по охране окружающей среды Фуджейры и соответствующих организаций, одновременно укрепив сотрудничество с ЮНЕСКО. Такая институциональная согласованность подчеркивает выдающуюся универсальную ценность заповедника Вади-Вурайя».
Его Превосходительство Аль-Касими подтвердил, что Вади-Вурайя с его богатым разнообразием форм жизни и редкими экосистемами имеет значение не только для территории самого заповедника, но и за его пределами. Будучи природным и научным объектом, он способствует развитию человеческих знаний. Его статус объекта всемирного наследия расширит возможности международного партнерства, обмена опытом и генерирования специализированных знаний, одновременно привлекая внимание мировой общественности к опыту ОАЭ в управлении объектами природного наследия.
Его Превосходительство доктор Ахмед Хамдан Аль-Зейуди, директор канцелярии Его Высочества наследного принца Фуджейры, заявил, что эта историческая победа является значительным достижением, отражающим твердую приверженность правительства Фуджейры поддержанию заповедника Вади-Вурайя и его постоянные усилия по сохранению этого места в соответствии с высочайшими международными стандартами. Его Превосходительство доктор Аль Зейуди подтвердил, что работа по превращению заповедника в объект мирового значения, демонстрирующий глубоко укоренившуюся связь между человеком и природой, будет продолжена, чтобы донести его значимость для будущих поколений.
Ее Превосходительство Асила Абдулла Аль-Муалла, генеральный директор Управления по охране окружающей среды Фуджейры, выразила благодарность Комитету всемирного наследия, членам консультативного органа и Центру всемирного наследия ЮНЕСКО за международное признание заповедника Вади-Вурайя. Ее Превосходительство Аль-Муалла подчеркнула, что включение заповедника в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО имеет мировую значимость, поскольку он является ключевым центром биоразнообразия и экосистем в регионе, а также последним и наиболее аутентичным из первозданных экосистем засушливых территорий холмов у подножия гор Хаджар на Аравийском полуострове.
Его Превосходительство Аль-Муалла добавила: «Вади-Вурайя — один из немногих источников постоянных поверхностных вод в ОАЭ и место, где находится единственный в стране круглогодичный природный водопад. В заповеднике также обитает множество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, рептилий и насекомых, а также несколько видов млекопитающих и птиц, обитающих исключительно в этом заповеднике. Это делает заповедник Вади-Вурайя ярким примером жизненно важных экологических процессов, которые на протяжении веков формировали эволюцию наземных, пресноводных, прибрежных и морских экосистем, а также растительных и животных сообществ».
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