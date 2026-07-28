БАӘ үшін жаһандық жетістік: Фужейрадағы Вади Вурая ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілді
EINPresswire.com/ -- Корея Республикасының Пусан қаласында өтіп жатқан Бүкіләлемдік мұра комитетінің 48-ші сессиясында мақұлданғаннан кейін, Фужейра Әмірлігіндегі Вади Вураяның ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілуімен Біріккен Араб Әмірліктері жаңа жаһандық жетістікке қол жеткізді.
Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы тарапынан (ЮНЕСКО) берілген бұл халықаралық тану Фужейрадағы Вади Вураяның әлемдегі табиғи мұра нысандарының арасындағы маңызды орны ретіндегі халықаралық маңызын айшықтайды.
Мәртебелі Шейх Мохаммед бен Хамад Әл-Шарки, Фужейра Тағының мұрагері әрі ЮНЕСКО-ға Вади Вурая бойынша өтінім беру ісінің Елшісі, бұл тарихи жетістік БАӘ мен Фужейра Әмірлігінің жетістіктеріндегі маңызды кезең болып табылатынын растады. Ол бұл оқиғаны елдің даму жолындағы және халықаралық беделіндегі айрықша сәт ретінде атап өтіп, БАӘ-нің өзінің табиғи нысандарын озық халықаралық стандарттарға сәйкес сақтау мен қорғауға деген адалдығын көрсететінін баса айтты.
Мәртебелі Шейх Мохаммед бұл мақтанышқа толы сәт Жоғарғы кеңес мүшесі әрі Фужейра Билеушісі, Мәртебелі Шейх Хамад бен Мохаммед Әл-Шаркидің басшылығымен Фужейра үкіметінің бұл нысанды тарих бойындағы зор адамзаттық маңызы мен мәдени әрі табиғи байлығы үшін сақтап қалу жөніндегі пайымын айшықтайтынын жеткізді. Ол Вади Вураяның енді халықаралық деңгейде жоғары бағаланып, қызығушылыққа ие болған жаһандық үлгі ретінде танылғанын және БАӘ-нің әлемдік аренадағы абыройына қосылған маңызды үлес екенін атап өтті.
Мәртебелі Шейх Мохаммед сондай-ақ Вади Вурая қорығының ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра нысандарының қатарына енгізілуі өзінің бірегей экологиялық әрі геологиялық ерекшеліктері, сондай-ақ ғылыми, экологиялық және мәдени құндылығы арқасында қорықтың маңыздылығын айшықтайтынын растады. Ол бұл жетістік БАӘ мен Фужейра Әмірлігінің ерекше жалпыадамзаттық құндылыққа ие нысандарды сақтау, экожүйені қолдау және болашақ ұрпақ үшін қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету бағытындағы күш-жігерін көрсететінін баса айтты.
Мәртебелі Шейх Мохаммед бұл нысанның тарих бойындағы адам мен оның қоршаған ортасы арасындағы үйлесімділікті айшықтайтын тұтас әрі теңгерімді экожүйе ретіндегі құндылығын атап өтті. Ол Вади Вураяның уақыт өте келе өмірлік маңызды табиғи процестерді қолдап отыратын бірегей, тірі жүйе болып табылатынын, бұл табиғи мұраны қорғау және тұрақты дамуға қол жеткізу бағытында ұлттық әрі жаһандық деңгейде ортақ жауапкершілікті арттыру жөніндегі БАӘ-нің ұлттық пайымын кеңейтетінін жеткізді.
Өз кезегінде Мәдениет министрі және БАӘ-нің Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұлттық комиссиясының төрағасы, Мәртебелі Шейх Салем бен Халид Әл-Касими былай деді: «Вади Вураяның ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілуі БАӘ-нің табиғи мұраны қорғау және биоәртүрлілікті сақтаудағы жетекші орнын одан әрі нығайтатын стратегиялық ұлттық жетістікті білдіреді. Бұл мұраны ұлттық бірегейліктің өзегіне қоятын, оны тұрақты дамудың қозғаушы күші ретінде айқындайтын және оны сақтауды адамзат пен болашақ ұрпақ алдындағы ортақ жауапкершілік деп танитын ұлттық пайымды көрсетеді. Тізімге енгізілген БАӘ-нің үшінші нысаны және өзінің ерекше табиғи құндылығы үшін танылған алғашқы нысан ретінде Вади Вурая елдің жаһандық мұра картасындағы қатысуын кеңейтеді. Бұл табиғи ресурстардың ғылыми, интеллектуалдық және даму құндылығын пайдалана отырып, оларды қорғауға бағытталған тәсілдің табыстылығын айшықтайды».
Мәртебелі Әл-Касими сөзін былай деп жалғастырды: «Бұл айтулы оқиға – БАӘ-нің Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұлттық комиссиясы шешуші рөл атқарған біртұтас ұлттық күш-жігердің нәтижесі. Комиссия Мәдениет министрлігінің, Фужейра Қоршаған ортаны қорғау басқармасының және тиісті ұйымдардың жұмысын үйлестіріп, ЮНЕСКО-мен әріптестікті нығайтты. Бұл институционалдық үйлесімділік Вади Вураяның ерекше жалпыадамзаттық құндылығын айқындай түседі».
Мәртебелі Әл-Касими бай биоәртүрлілігі мен сирек кездесетін экожүйелері бар Вади Вураяның географиялық шекарадан асып түсетін маңызға ие екенін растады. Табиғи әрі ғылыми бағдар ретінде ол адамзат білімінің дамуына үлес қосады. Оның Бүкіләлемдік мұра мәртебесі халықаралық серіктестіктерге, тәжірибе алмасуға және арнаулы білімді қалыптастыруға жол ашады, сонымен бірге БАӘ-нің табиғи мұраны басқарудағы тәжірибесіне жаһандық назар аудартады.
Мәртебелі д-р Ахмед Хамдан Әл-Зейуди, Фужейра Тағының мұрагері Аппаратының директоры, бұл тарихи жеңістің Фужейра үкіметінің Вади Вураяға деген берік ұмтылысын және бұл нысанды ең жоғары халықаралық стандарттарға сай сақтау бағытындағы үздіксіз күш-жігерін көрсететін маңызды жетістік болып табылатынын мәлімдеді. Мәртебелі д-р Әл-Зейуди қорықты адам мен табиғат арасындағы терең тамырлы байланысты көрсететін жаһандық мекенге айналдыру және оның болашақ ұрпақ үшін маңыздылығын қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстардың әрі қарай жалғасатынын растады.
Мәртебелі Асила Абдулла Әл-Муалла, Фужейра Қоршаған ортаны қорғау басқармасының бас директоры, Бүкіләлемдік мұра комитетіне, консультативтік орган мүшелеріне және ЮНЕСКО жанындағы Бүкіләлемдік мұра орталығына Вади Вурая қорығын осылайша халықаралық деңгейде танығаны үшін алғысын білдірді. Мәртебелі Әл-Муалла бұл нысанның ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілуі жаһандық мәнге ие екенін, өйткені ол өңірдегі биоәртүрлілік пен экожүйелердің негізгі орталығы болып табылатынын, сондай-ақ Арабия түбегінің Хаджар тауларының құрғақ (аридті) тау етегі аймағындағы алғашқы қалпын сақтаған ең соңғы әрі бірегей экожүйе екенін баса айтты.
Мәртебелі Әл-Муалла сөзін былай деп жалғастырды: «Вади Вурая – БАӘ-дегі санаулы тұрақты жер үсті су көздерінің бірі және елдегі жалғыз тұрақты табиғи сарқырама орналасқан мекен. Қорық сонымен қатар жануарлардың, өсімдіктердің, бауырымен жорғалаушылардың және жәндіктердің сирек кездесетін әрі жойылып бара жатқан көптеген түрлерін, сондай-ақ осы орынға ғана тән бірнеше сүтқоректілер мен құстарды паналайды. Бұл Вади Вураяны ғасырлар бойы құрлықтағы, тұщы судағы, жағалаудағы және теңіздегі экожүйелердің, сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлар қауымдастығының эволюциясын қалыптастырған маңызды экологиялық процестердің жарқын үлгісі етеді».
Orient Planet Group
Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы тарапынан (ЮНЕСКО) берілген бұл халықаралық тану Фужейрадағы Вади Вураяның әлемдегі табиғи мұра нысандарының арасындағы маңызды орны ретіндегі халықаралық маңызын айшықтайды.
Мәртебелі Шейх Мохаммед бен Хамад Әл-Шарки, Фужейра Тағының мұрагері әрі ЮНЕСКО-ға Вади Вурая бойынша өтінім беру ісінің Елшісі, бұл тарихи жетістік БАӘ мен Фужейра Әмірлігінің жетістіктеріндегі маңызды кезең болып табылатынын растады. Ол бұл оқиғаны елдің даму жолындағы және халықаралық беделіндегі айрықша сәт ретінде атап өтіп, БАӘ-нің өзінің табиғи нысандарын озық халықаралық стандарттарға сәйкес сақтау мен қорғауға деген адалдығын көрсететінін баса айтты.
Мәртебелі Шейх Мохаммед бұл мақтанышқа толы сәт Жоғарғы кеңес мүшесі әрі Фужейра Билеушісі, Мәртебелі Шейх Хамад бен Мохаммед Әл-Шаркидің басшылығымен Фужейра үкіметінің бұл нысанды тарих бойындағы зор адамзаттық маңызы мен мәдени әрі табиғи байлығы үшін сақтап қалу жөніндегі пайымын айшықтайтынын жеткізді. Ол Вади Вураяның енді халықаралық деңгейде жоғары бағаланып, қызығушылыққа ие болған жаһандық үлгі ретінде танылғанын және БАӘ-нің әлемдік аренадағы абыройына қосылған маңызды үлес екенін атап өтті.
Мәртебелі Шейх Мохаммед сондай-ақ Вади Вурая қорығының ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра нысандарының қатарына енгізілуі өзінің бірегей экологиялық әрі геологиялық ерекшеліктері, сондай-ақ ғылыми, экологиялық және мәдени құндылығы арқасында қорықтың маңыздылығын айшықтайтынын растады. Ол бұл жетістік БАӘ мен Фужейра Әмірлігінің ерекше жалпыадамзаттық құндылыққа ие нысандарды сақтау, экожүйені қолдау және болашақ ұрпақ үшін қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету бағытындағы күш-жігерін көрсететінін баса айтты.
Мәртебелі Шейх Мохаммед бұл нысанның тарих бойындағы адам мен оның қоршаған ортасы арасындағы үйлесімділікті айшықтайтын тұтас әрі теңгерімді экожүйе ретіндегі құндылығын атап өтті. Ол Вади Вураяның уақыт өте келе өмірлік маңызды табиғи процестерді қолдап отыратын бірегей, тірі жүйе болып табылатынын, бұл табиғи мұраны қорғау және тұрақты дамуға қол жеткізу бағытында ұлттық әрі жаһандық деңгейде ортақ жауапкершілікті арттыру жөніндегі БАӘ-нің ұлттық пайымын кеңейтетінін жеткізді.
Өз кезегінде Мәдениет министрі және БАӘ-нің Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұлттық комиссиясының төрағасы, Мәртебелі Шейх Салем бен Халид Әл-Касими былай деді: «Вади Вураяның ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілуі БАӘ-нің табиғи мұраны қорғау және биоәртүрлілікті сақтаудағы жетекші орнын одан әрі нығайтатын стратегиялық ұлттық жетістікті білдіреді. Бұл мұраны ұлттық бірегейліктің өзегіне қоятын, оны тұрақты дамудың қозғаушы күші ретінде айқындайтын және оны сақтауды адамзат пен болашақ ұрпақ алдындағы ортақ жауапкершілік деп танитын ұлттық пайымды көрсетеді. Тізімге енгізілген БАӘ-нің үшінші нысаны және өзінің ерекше табиғи құндылығы үшін танылған алғашқы нысан ретінде Вади Вурая елдің жаһандық мұра картасындағы қатысуын кеңейтеді. Бұл табиғи ресурстардың ғылыми, интеллектуалдық және даму құндылығын пайдалана отырып, оларды қорғауға бағытталған тәсілдің табыстылығын айшықтайды».
Мәртебелі Әл-Касими сөзін былай деп жалғастырды: «Бұл айтулы оқиға – БАӘ-нің Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұлттық комиссиясы шешуші рөл атқарған біртұтас ұлттық күш-жігердің нәтижесі. Комиссия Мәдениет министрлігінің, Фужейра Қоршаған ортаны қорғау басқармасының және тиісті ұйымдардың жұмысын үйлестіріп, ЮНЕСКО-мен әріптестікті нығайтты. Бұл институционалдық үйлесімділік Вади Вураяның ерекше жалпыадамзаттық құндылығын айқындай түседі».
Мәртебелі Әл-Касими бай биоәртүрлілігі мен сирек кездесетін экожүйелері бар Вади Вураяның географиялық шекарадан асып түсетін маңызға ие екенін растады. Табиғи әрі ғылыми бағдар ретінде ол адамзат білімінің дамуына үлес қосады. Оның Бүкіләлемдік мұра мәртебесі халықаралық серіктестіктерге, тәжірибе алмасуға және арнаулы білімді қалыптастыруға жол ашады, сонымен бірге БАӘ-нің табиғи мұраны басқарудағы тәжірибесіне жаһандық назар аудартады.
Мәртебелі д-р Ахмед Хамдан Әл-Зейуди, Фужейра Тағының мұрагері Аппаратының директоры, бұл тарихи жеңістің Фужейра үкіметінің Вади Вураяға деген берік ұмтылысын және бұл нысанды ең жоғары халықаралық стандарттарға сай сақтау бағытындағы үздіксіз күш-жігерін көрсететін маңызды жетістік болып табылатынын мәлімдеді. Мәртебелі д-р Әл-Зейуди қорықты адам мен табиғат арасындағы терең тамырлы байланысты көрсететін жаһандық мекенге айналдыру және оның болашақ ұрпақ үшін маңыздылығын қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстардың әрі қарай жалғасатынын растады.
Мәртебелі Асила Абдулла Әл-Муалла, Фужейра Қоршаған ортаны қорғау басқармасының бас директоры, Бүкіләлемдік мұра комитетіне, консультативтік орган мүшелеріне және ЮНЕСКО жанындағы Бүкіләлемдік мұра орталығына Вади Вурая қорығын осылайша халықаралық деңгейде танығаны үшін алғысын білдірді. Мәртебелі Әл-Муалла бұл нысанның ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілуі жаһандық мәнге ие екенін, өйткені ол өңірдегі биоәртүрлілік пен экожүйелердің негізгі орталығы болып табылатынын, сондай-ақ Арабия түбегінің Хаджар тауларының құрғақ (аридті) тау етегі аймағындағы алғашқы қалпын сақтаған ең соңғы әрі бірегей экожүйе екенін баса айтты.
Мәртебелі Әл-Муалла сөзін былай деп жалғастырды: «Вади Вурая – БАӘ-дегі санаулы тұрақты жер үсті су көздерінің бірі және елдегі жалғыз тұрақты табиғи сарқырама орналасқан мекен. Қорық сонымен қатар жануарлардың, өсімдіктердің, бауырымен жорғалаушылардың және жәндіктердің сирек кездесетін әрі жойылып бара жатқан көптеген түрлерін, сондай-ақ осы орынға ғана тән бірнеше сүтқоректілер мен құстарды паналайды. Бұл Вади Вураяны ғасырлар бойы құрлықтағы, тұщы судағы, жағалаудағы және теңіздегі экожүйелердің, сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлар қауымдастығының эволюциясын қалыптастырған маңызды экологиялық процестердің жарқын үлгісі етеді».
Orient Planet Group
Orient Planet Group
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.