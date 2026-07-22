Ֆուջեյրայի Շրջակա պահպանության մարմինը Կորեայի Հանրապետությունում մասնակցում Համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի նիստին
EINPresswire.com/ -- Ֆուջեյրա, ԱՄԷ, 21 հուլիսի, 2026 թ. – Ֆուջեյրայի Շրջակա միջավայրի պահպանության մարմինը, որպես Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտոնական պատվիրակության անդամ, ներկայացված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի 48-րդ նստաշրջանում, որն անցկացվում է Կորեայի Հանրապետության Բուսան քաղաքում։ Նստաշրջանի շրջանակում Մարմնի ներկայացուցիչները միացել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության կոնվենցիայի մասնակից պետությունների պատվիրակություններին և բնական ու մշակութային ժառանգության ոլորտի առաջատար միջազգային փորձագետներին՝ քննարկելու համաշխարհային ժառանգության պահպանությանն առնչվող առանցքային հարցերը։
Այս տարվա նստաշրջանը Ֆուջեյրայի Շրջակա միջավայրի պահպանության մարմնի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության կոմիտեն քննարկում է Ֆուջեյրայի էմիրությունում գտնվող Վադի Վուրայա արգելոցի՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկման հայտը։ Այս առաջադրումն ընդգծում է արգելոցի բացառիկ բնապահպանական և մշակութային արժեքը, ինչպես նաև նրա հարուստ կենսաբազմազանությունն ու եզակի երկրաբանական նշանակությունը՝ ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում։
Նստաշրջանի շրջանակում Ֆուջեյրայի Շրջակա միջավայրի պահպանության մարմնի պատվիրակությունը կներգրավվի ուղեկցող հանդիպումներին և քննարկումներին՝ ընդգծելով Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հանձնառությունը՝ պահպանելու բնական ժառանգությունն ու պաշտպանելու շրջակա միջավայրի արժեքավոր տարածքները։ Պատվիրակությունը կներկայացնի Վադի Վուրայա արգելոցի էկոլոգիական կարևորությունը, որը զբաղեցնում է շուրջ 220 քառակուսի կիլոմետր տարածք և հանդիսանում է բուսական ու կենդանական աշխարհի 1,099 տեսակների բնական միջավայրը։ Հատկանշական է, որ 2018 թվականին Վադի Վուրայան ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Կենսոլորտային արգելոցների համաշխարհային ցանցում (WNBR)՝ «Մարդը և կենսոլորտը» (MAB) ծրագրի շրջանակում։
Ֆուջեյրայի Շրջակա միջավայրի պահպանության մարմնի մասնակցությունն այս միջազգային հարթակին վկայում է նրա շարունակական նվիրվածության մասին՝ խթանելու ազգային բնապահպանական ծրագրերը, խորացնելու համագործակցությունը համաշխարհային կազմակերպությունների հետ և ապահովելու գիտելիքների, փորձի ու լավագույն փորձի փոխանակումը շրջակա միջավայրի պաշտպանության և կենսաբազմազանության պահպանության ոլորտներում։ Այս նախաձեռնությունները լիովին համապատասխանում են ԱՄԷ-ի կայուն զարգացման ռազմավարական տեսլականին և բնական ռեսուրսների պատասխանատու կառավարման նպատակներին։
Orient Planet Group
Այս տարվա նստաշրջանը Ֆուջեյրայի Շրջակա միջավայրի պահպանության մարմնի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության կոմիտեն քննարկում է Ֆուջեյրայի էմիրությունում գտնվող Վադի Վուրայա արգելոցի՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկման հայտը։ Այս առաջադրումն ընդգծում է արգելոցի բացառիկ բնապահպանական և մշակութային արժեքը, ինչպես նաև նրա հարուստ կենսաբազմազանությունն ու եզակի երկրաբանական նշանակությունը՝ ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում։
Նստաշրջանի շրջանակում Ֆուջեյրայի Շրջակա միջավայրի պահպանության մարմնի պատվիրակությունը կներգրավվի ուղեկցող հանդիպումներին և քննարկումներին՝ ընդգծելով Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հանձնառությունը՝ պահպանելու բնական ժառանգությունն ու պաշտպանելու շրջակա միջավայրի արժեքավոր տարածքները։ Պատվիրակությունը կներկայացնի Վադի Վուրայա արգելոցի էկոլոգիական կարևորությունը, որը զբաղեցնում է շուրջ 220 քառակուսի կիլոմետր տարածք և հանդիսանում է բուսական ու կենդանական աշխարհի 1,099 տեսակների բնական միջավայրը։ Հատկանշական է, որ 2018 թվականին Վադի Վուրայան ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Կենսոլորտային արգելոցների համաշխարհային ցանցում (WNBR)՝ «Մարդը և կենսոլորտը» (MAB) ծրագրի շրջանակում։
Ֆուջեյրայի Շրջակա միջավայրի պահպանության մարմնի մասնակցությունն այս միջազգային հարթակին վկայում է նրա շարունակական նվիրվածության մասին՝ խթանելու ազգային բնապահպանական ծրագրերը, խորացնելու համագործակցությունը համաշխարհային կազմակերպությունների հետ և ապահովելու գիտելիքների, փորձի ու լավագույն փորձի փոխանակումը շրջակա միջավայրի պաշտպանության և կենսաբազմազանության պահպանության ոլորտներում։ Այս նախաձեռնությունները լիովին համապատասխանում են ԱՄԷ-ի կայուն զարգացման ռազմավարական տեսլականին և բնական ռեսուրսների պատասխանատու կառավարման նպատակներին։
Orient Planet Group
Orient Planet Group
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.