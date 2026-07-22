Управління з охорони середовища Фуджейри бере участь у сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Республіці Корея
EINPresswire.com/ -- ФУДЖЕЙРА, ОАЕ, 21 липня 2026 року: Управління з охорони навколишнього середовища Фуджейри бере участь у 48-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані, Республіка Корея, у складі делегації Об'єднаних Арабських Еміратів. Управління бере участь поряд з державами-учасниками та провідними експертами в галузі природної та культурної спадщини. Цього року сесія має особливе значення для управління, оскільки Комітет всесвітньої спадщини розглядає кандидатуру Ваді-Вурайя в еміраті Фуджейра на включення до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей об'єкт підкреслює особливу екологічну та культурну значимість заповідника, а також його виняткове біорізноманіття та геологічну цінність як на регіональному, так і на міжнародному рівні. В ході сесії делегація Управління візьме участь в супутніх зустрічах і дискусіях, підкреслюючи прихильність ОАЕ охороні природної спадщини та екологічних заповідників. Делегація робить акцент на екологічній значущості Ваді-Вурайя, що займає площу 220 квадратних кілометрів і є домом для 1099 видів флори і фауни. Примітно, що в 2018 році Ваді-Вурайя був включений у Всесвітню мережу біосферних резерватів ЮНЕСКО (ВСБР) в рамках програми «Людина і біосфера» (МАБ).
Участь Управління з охорони навколишнього середовища Фуджейри в цьому міжнародному форумі підкреслює його прихильність просуванню національних ініціатив в області охорони природи, зміцненню співпраці зі світовими організаціями та сприяння обміну досвідом і передовими практиками в галузі охорони навколишнього середовища та збереження біорізноманіття. Ці зусилля відповідають баченню ОАЕ щодо сталого розвитку та відповідального управління природними ресурсами.
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Участь Управління з охорони навколишнього середовища Фуджейри в цьому міжнародному форумі підкреслює його прихильність просуванню національних ініціатив в області охорони природи, зміцненню співпраці зі світовими організаціями та сприяння обміну досвідом і передовими практиками в галузі охорони навколишнього середовища та збереження біорізноманіття. Ці зусилля відповідають баченню ОАЕ щодо сталого розвитку та відповідального управління природними ресурсами.
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