по охране окружающей среды Фуджейры принимает участие в сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Корея
EINPresswire.com/ -- Управление по охране окружающей среды Фуджейры принимает участие в 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Пусане, Республика Корея, в составе делегации Объединенных Арабских Эмиратов. Управление участвует наряду с государствами-участниками и ведущими экспертами в области природного и культурного наследия.
В этом году сессия имеет особое значение для Управления, поскольку Комитет всемирного наследия рассматривает кандидатуру Вади-Вурайя в эмирате Фуджейра на включение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот объект подчеркивает особенную экологическую и культурную значимость заповедника, а также его исключительное биоразнообразие и геологическую ценность как на региональном, так и на международном уровне.
В ходе сессии делегация Управления примет участие в сопутствующих встречах и дискуссиях, подчеркивая приверженность ОАЭ охране природного наследия и экологических заповедников. Делегация делает акцент на экологической значимости Вади-Вурайя, занимающего площадь 220 квадратных километров и являющегося домом для 1099 видов флоры и фауны. Примечательно, что в 2018 году Вади-Вурайя был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО (ВСБР) в рамках программы «Человек и биосфера» (МАБ).
Участие Управления по охране окружающей среды Фуджейры в этом международном форуме подчеркивает его приверженность продвижению национальных инициатив в области охраны природы, укреплению сотрудничества с мировыми организациями и содействию обмену опытом и передовыми практиками в области охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия. Эти усилия соответствуют видению ОАЭ в области устойчивого развития и ответственного управления природными ресурсами.
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В этом году сессия имеет особое значение для Управления, поскольку Комитет всемирного наследия рассматривает кандидатуру Вади-Вурайя в эмирате Фуджейра на включение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот объект подчеркивает особенную экологическую и культурную значимость заповедника, а также его исключительное биоразнообразие и геологическую ценность как на региональном, так и на международном уровне.
В ходе сессии делегация Управления примет участие в сопутствующих встречах и дискуссиях, подчеркивая приверженность ОАЭ охране природного наследия и экологических заповедников. Делегация делает акцент на экологической значимости Вади-Вурайя, занимающего площадь 220 квадратных километров и являющегося домом для 1099 видов флоры и фауны. Примечательно, что в 2018 году Вади-Вурайя был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО (ВСБР) в рамках программы «Человек и биосфера» (МАБ).
Участие Управления по охране окружающей среды Фуджейры в этом международном форуме подчеркивает его приверженность продвижению национальных инициатив в области охраны природы, укреплению сотрудничества с мировыми организациями и содействию обмену опытом и передовыми практиками в области охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия. Эти усилия соответствуют видению ОАЭ в области устойчивого развития и ответственного управления природными ресурсами.
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