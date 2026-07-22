Бүгд Найрамдах Солонгос ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн хорооны чуулганд Фужейра хотын Байгаль орчны газар оролцож байна
EINPresswire.com/ -- ФУЖЕЙРА, АРАБЫН НЭГДСЭН ЭМИРАТ УЛС, 2026 оны 7 дугаар сарын 21: Фужейра хотын Байгаль орчны газар нь Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд багтан Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пусан хотноо болж буй ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн хорооны 48 дугаар чуулганд оролцож байна. Тус байгууллага нь конвенцод нэгдэн орсон гишүүн улсууд болон байгалийн ба соёлын өвийн тэргүүлэх эрдэмтэн, шинжээчидтэй хамтран оролцож байгаа юм.
Энэ оны чуулган нь тус байгууллагын хувьд онцгой ач холбогдолтой бөгөөд Дэлхийн өвийн хорооноос Фужейра Эмират дахь Вади Вураяг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэх тухай нэр дэвшүүлэх саналыг хэлэлцэн үнэлж байна. Энэхүү нэр дэвшүүлэлт нь уг нөөц газрын байгаль орчин, соёлын гайхамшигт ач холбогдлоос гадна бүс нутгийн болон олон улсын хэмжээн дэх биологийн олон янз байдал, геологийн онцгой үнэ цэнийг тодхон харуулж байна.
Чуулганы үеэр тус байгууллагын төлөөлөгчид дагалдах уулзалт, хэлэлцүүлгүүдэд оролцож, байгалийн өв, байгалийн нөөц газруудыг хамгаалах талаарх Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын тууштай байр суурийг илэрхийлж байна. 220 хавтгай дөрвөлжин километр талбайг хамарсан, 1099 зүйлийн ургамал, амьтны аймаг бүхий Вади Вураяагийн экологийн ач холбогдлыг төлөөлөгчид онцолж байна. Тэмдэглэхэд, 2018 онд Вади Вурая нь ЮНЕСКО-гийн "Хүн ба шим мандал" хөтөлбөрийн дагуу Дэлхийн шим мандлын нөөц газруудын сүлжээнд бүртгэгдэж байжээ.
Фужейра хотын Байгаль орчны газар уг олон улсын чуулганд оролцож байгаа нь байгаль хамгааллын үндэсний санаачилгуудыг ахиулах, дэлхийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх, мөн байгаль орчныг хамгаалах болон биологийн олон янз байдлыг хадгалан үлдээх чиглэлээр туршлага, шилдэг туршлагаас бие биедээ хуваалцахыг эрмэлзэж байгааг илтгэнэ. Энэхүү хүчин чармайлт нь Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын тогтвортой хөгжил болон байгалийн баялагтай зүй зохистой харьцах бодлоготой бүрэн нийцэж байна.
Orient Planet Group
Энэ оны чуулган нь тус байгууллагын хувьд онцгой ач холбогдолтой бөгөөд Дэлхийн өвийн хорооноос Фужейра Эмират дахь Вади Вураяг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэх тухай нэр дэвшүүлэх саналыг хэлэлцэн үнэлж байна. Энэхүү нэр дэвшүүлэлт нь уг нөөц газрын байгаль орчин, соёлын гайхамшигт ач холбогдлоос гадна бүс нутгийн болон олон улсын хэмжээн дэх биологийн олон янз байдал, геологийн онцгой үнэ цэнийг тодхон харуулж байна.
Чуулганы үеэр тус байгууллагын төлөөлөгчид дагалдах уулзалт, хэлэлцүүлгүүдэд оролцож, байгалийн өв, байгалийн нөөц газруудыг хамгаалах талаарх Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын тууштай байр суурийг илэрхийлж байна. 220 хавтгай дөрвөлжин километр талбайг хамарсан, 1099 зүйлийн ургамал, амьтны аймаг бүхий Вади Вураяагийн экологийн ач холбогдлыг төлөөлөгчид онцолж байна. Тэмдэглэхэд, 2018 онд Вади Вурая нь ЮНЕСКО-гийн "Хүн ба шим мандал" хөтөлбөрийн дагуу Дэлхийн шим мандлын нөөц газруудын сүлжээнд бүртгэгдэж байжээ.
Фужейра хотын Байгаль орчны газар уг олон улсын чуулганд оролцож байгаа нь байгаль хамгааллын үндэсний санаачилгуудыг ахиулах, дэлхийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх, мөн байгаль орчныг хамгаалах болон биологийн олон янз байдлыг хадгалан үлдээх чиглэлээр туршлага, шилдэг туршлагаас бие биедээ хуваалцахыг эрмэлзэж байгааг илтгэнэ. Энэхүү хүчин чармайлт нь Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын тогтвортой хөгжил болон байгалийн баялагтай зүй зохистой харьцах бодлоготой бүрэн нийцэж байна.
Orient Planet Group
Orient Planet Group
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.