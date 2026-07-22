Фужейра Қоршаған ортаны қорғау басқармасы Корея Республикасында өтіп жатқан ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра қатысуда
EINPresswire.com/ -- жылғы 21 шілде: Фужейра Қоршаған ортаны қорғау басқармасы Біріккен Араб Әмірліктері делегациясының құрамында Корея Республикасының Пусан қаласында өтіп жатқан ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра комитетінің 48-ші сессиясына қатысуда. Басқарма қатысушы мемлекеттермен, сондай-ақ табиғи және мәдени мұра саласындағы жетекші сарапшылармен бірге іс-шараға қатысуда.
Биылғы сессия Басқарма үшін ерекше маңызды, өйткені Бүкіләлемдік мұра комитеті Фужейра Әмірлігіндегі Вади Вураяны ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізу үшін ұсынылған өтінімді бағалауда. Бұл өтінім қорықтың айрықша экологиялық және мәдени маңыздылығын, сондай-ақ өңірлік және халықаралық ауқымдағы ерекше биологиялық әртүрлілігі мен геологиялық құндылығын көрсетеді.
Сессия барысында Басқарма делегациясы ілеспе кездесулер мен талқылауларға қатысып, БАӘ-нің табиғи мұра мен экологиялық қорықтарды қорғауға деген ұмтылысын айқындайды. Делегация 220 шаршы километр аумақты алып жатқан және флора мен фаунаның 1,099 түріне мекен болған Вади Вураяның экологиялық маңызына баса назар аударады. Айта кететін жайт, 2018 жылы Вади Вурая «Адам және биосфера» бағдарламасы шеңберінде ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік биосфералық резерваттар желісінің бөлігі ретінде танылған болатын.
Фужейра Қоршаған ортаны қорғау басқармасының осы халықаралық форумға қатысуы оның ұлттық табиғатты қорғау бастамаларын ілгерілетуге, жаһандық ұйымдармен ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мен биоәртүрлілікті сақтаудағы тәжірибе мен озық әдістерді алмасуды ынталандыруға ұмтылысын көрсетеді. Бұл күш-жігер БАӘ-нің тұрақты даму мен табиғи ресурстарға жауапкершілікпен қарау жөніндегі пайымына толық сәйкес келеді.
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Биылғы сессия Басқарма үшін ерекше маңызды, өйткені Бүкіләлемдік мұра комитеті Фужейра Әмірлігіндегі Вади Вураяны ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізу үшін ұсынылған өтінімді бағалауда. Бұл өтінім қорықтың айрықша экологиялық және мәдени маңыздылығын, сондай-ақ өңірлік және халықаралық ауқымдағы ерекше биологиялық әртүрлілігі мен геологиялық құндылығын көрсетеді.
Сессия барысында Басқарма делегациясы ілеспе кездесулер мен талқылауларға қатысып, БАӘ-нің табиғи мұра мен экологиялық қорықтарды қорғауға деген ұмтылысын айқындайды. Делегация 220 шаршы километр аумақты алып жатқан және флора мен фаунаның 1,099 түріне мекен болған Вади Вураяның экологиялық маңызына баса назар аударады. Айта кететін жайт, 2018 жылы Вади Вурая «Адам және биосфера» бағдарламасы шеңберінде ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік биосфералық резерваттар желісінің бөлігі ретінде танылған болатын.
Фужейра Қоршаған ортаны қорғау басқармасының осы халықаралық форумға қатысуы оның ұлттық табиғатты қорғау бастамаларын ілгерілетуге, жаһандық ұйымдармен ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мен биоәртүрлілікті сақтаудағы тәжірибе мен озық әдістерді алмасуды ынталандыруға ұмтылысын көрсетеді. Бұл күш-жігер БАӘ-нің тұрақты даму мен табиғи ресурстарға жауапкершілікпен қарау жөніндегі пайымына толық сәйкес келеді.
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