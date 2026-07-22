安蔚优 (Envu) 发布其在土地修复、公共卫生、粮食减损等领域的进展报告
《2025 年可持续发展报告》详述环境科学解决方案的量化成效CHINA, July 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- [北卡罗来纳州卡里，2026 年 7 月 22 日] – 全球环境科学公司安蔚优今日发布了《2025 年可持续发展报告》，展示了公司在践行"为全球人类营造健康环境"这一使命方面取得的进展。该报告围绕五大可持续发展支柱展开——创新驱动、健康空间与公众福祉、供应链韧性、企业文化及公司治理，将安蔚优的战略与其客户所服务和管理的各领域中的可量化成果紧密关联。
“在安蔚优，可持续发展并非一项独立的举措，而是贯穿于我们决策制定、风险管控及长期价值创造全过程的核心准则，”首席可持续发展官 Marine Sanouiller 表示，“我们很高兴分享安蔚优在 2025 年取得的进展，这些成果体现了安蔚优团队如何将这一理念贯彻到实践中，在满足客户需求的同时，创造可衡量的积极影响。”
2025 年报告的亮点包括：
- 土地修复面积达 11.3 万公顷，绿地覆盖与保护面积达 27.5 万公顷，安蔚优产品已登记用于防治 94 种入侵物种，彰显了安蔚优在生物多样性保护、增强生态系统韧性以及景观健康管理方面的贡献。
- 帮助 370 万户家庭免受媒介传播疾病侵害，有力支持了蚊媒疾病仍然严重威胁公共健康地区的疾病防控工作。
- 粮食减损保护量达 9600 万吨，超额完成安蔚优 2026 年近期目标（7500 万吨）。
- 通过智能除草系统，对 5.4 万公里铁路实施了保护，帮助基础设施管理者更加精准、高效地开展植被管控。
- 范围 1 和范围 2 的合并排放量减少 18%，并获得 SBTi 对近期范围 1、2 和 3 减排目标的验证，推动安蔚优脱碳路线图持续实施。
其他重要里程碑包括：在碳信息披露项目（CDP）评级中获得 B 级；连续第二年获得"卓越职场"（Great Place to Work®）认证；并持续履行联合国全球契约组织年度进展通报义务。
“这份报告不仅展现了我们取得的显著进展，也进一步坚定了我们的企业定位和未来发展方向”，安蔚优首席执行官 Gilles Galliou 表示，“自创立以来始终专注于环境科学，而这些成果正是这一专注持续创造实际成效的体现。我们将乘势而上，通过深化合作伙伴关系、持续推动创新，并依托切实可行的解决方案、负责任管理和专业技术，帮助客户取得成功，持续扩大我们的影响力。”
阅读《2025 年安蔚优可持续发展报告》。
关于安蔚优
安蔚优成立于 2022 年，是一家建立在多年环境科学经验基础之上的公司，其唯一目的是为世界各地的每个人提供健康的环境。安蔚优提供专业的服务：专业害虫管理、林业、观赏植物、高尔夫、工业植被管理、草坪和景观、蚊虫管理、牧场和放牧地。安蔚优与客户合作，设计创新解决方案，以满足客户当前和未来的需求。安蔚优产品组合包括 250 多个值得信赖的知名品牌。本公司拥有 1000 多名员工，业务遍及 100 个国家/地区，并设有四个全球创新中心。欲了解更多信息，请访问 www.envu.com。
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前瞻性陈述
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