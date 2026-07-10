غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول افتتاح منشأة جديدة لإنتاج التغليف البلاستيكي في المغرب
EINPresswire.com/ -- تعليقاً على افتتاح منشأة صناعية جديدة لشركة 'بلاستيك-باك موروكو'* في سيدي بوعثمان، قالت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن أي توسّع في قطاع التغليف البلاستيكي يجب أن يُقاس ليس فقط من منظور اقتصادي واستثماري، بل أيضاً من زاوية آثاره طويلة الأمد على الصحة العامة والبيئة والمجتمعات المحلية، بما يضمن تحقيق تنمية أكثر استدامة على المدى الطويل.
وقالت فرح الحطّاب، مسؤولة حملة البلاستيك في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"في وقت تتجه فيه دول العالم إلى تسريع جهودها لمعالجة أزمة التلوث البلاستيكي والبحث عن حلول حقيقية، وتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الممارسات الملوِّثة، ندعو المغرب إلى الإنضمام الى هذه الجهود والابتعاد عن الاستثمار في البلاستيك أحادي الاستخدام الملوِّثة، وذلك من خلال حظر هذا النوع من البلاستيك، وتوسيع أنظمة إعادة الاستخدام وإعادة التعبئة، بما يتماشى مع الالتزامات البيئية الطموحة للبلاد، بدءًا من استراتيجية العمل المناخي وصولًا إلى التوسع في استخدام الطاقات المتجددة."
وأضافت: "لا شك أن خلق فرص العمل وتعزيز التصنيع المحلي والاقتصاد الوطني أهداف مهمة، ولكن ينبغي أن تسير جنبًا إلى جنب مع حماية البيئة وصون صحة الناس. المطلوب اليوم هو استثمارات تواكب المستقبل، لا أن تعمّق الاعتماد على البلاستيك الذي ينتهي غالباً في الطبيعة والسواحل وأجسادنا".
وتشير التقديرات* إلى أن نحو 75 ألف طن من النفايات البلاستيكية تصل سنوياً إلى البيئة البحرية في المغرب، يتجه معظمها نحو المحيط الأطلسي بفعل الكثافة السكانية والنشاط الصناعي حول مدن مثل الدار البيضاء والقنيطرة. كما تُقدَّر الخسائر المرتبطة بالتلوث البلاستيكي على الاقتصاد الأزرق المغربي، بما يشمل قطاعات الصيد البحري والسياحة والنقل البحري، بنحو 26 مليون دولار أمريكي سنوياً نتيجة خسائر الإيرادات وتكاليف التنظيف والآثار البيئية المصاحبة.
وطالبت الحطّاب: "ندعو الحكومة المغربية والقطاع الصناعي إلى ضمان أن أي توسع في القطاعات الاقتصادية يتماشى مع أهداف الحد من التلوث البلاستيكي، ومع التحول نحو اقتصاد دائري حقيقي يعطي الأولوية للتقليل من إنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام. كما ندعو الحكومة المغربية إلى الدفع نحو معاهدة عالمية قوية وملزمة بشأن البلاستيك، وإقرار سياسات فعالة للمسؤولية الممتدة للمنتج، بما يحمّل المنتجين مسؤولية كاملة عن دورة حياة منتجاتهم، من التصميم والإنتاج إلى الجمع وإعادة الاستخدام والتدوير والتخلص الآمن."
*شركة 'بلاستيك-باك موروكو'- PlastikPack Maroc
*الدراسة: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10119835/
إنتهى
Hiam Mardini
وقالت فرح الحطّاب، مسؤولة حملة البلاستيك في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"في وقت تتجه فيه دول العالم إلى تسريع جهودها لمعالجة أزمة التلوث البلاستيكي والبحث عن حلول حقيقية، وتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الممارسات الملوِّثة، ندعو المغرب إلى الإنضمام الى هذه الجهود والابتعاد عن الاستثمار في البلاستيك أحادي الاستخدام الملوِّثة، وذلك من خلال حظر هذا النوع من البلاستيك، وتوسيع أنظمة إعادة الاستخدام وإعادة التعبئة، بما يتماشى مع الالتزامات البيئية الطموحة للبلاد، بدءًا من استراتيجية العمل المناخي وصولًا إلى التوسع في استخدام الطاقات المتجددة."
وأضافت: "لا شك أن خلق فرص العمل وتعزيز التصنيع المحلي والاقتصاد الوطني أهداف مهمة، ولكن ينبغي أن تسير جنبًا إلى جنب مع حماية البيئة وصون صحة الناس. المطلوب اليوم هو استثمارات تواكب المستقبل، لا أن تعمّق الاعتماد على البلاستيك الذي ينتهي غالباً في الطبيعة والسواحل وأجسادنا".
وتشير التقديرات* إلى أن نحو 75 ألف طن من النفايات البلاستيكية تصل سنوياً إلى البيئة البحرية في المغرب، يتجه معظمها نحو المحيط الأطلسي بفعل الكثافة السكانية والنشاط الصناعي حول مدن مثل الدار البيضاء والقنيطرة. كما تُقدَّر الخسائر المرتبطة بالتلوث البلاستيكي على الاقتصاد الأزرق المغربي، بما يشمل قطاعات الصيد البحري والسياحة والنقل البحري، بنحو 26 مليون دولار أمريكي سنوياً نتيجة خسائر الإيرادات وتكاليف التنظيف والآثار البيئية المصاحبة.
وطالبت الحطّاب: "ندعو الحكومة المغربية والقطاع الصناعي إلى ضمان أن أي توسع في القطاعات الاقتصادية يتماشى مع أهداف الحد من التلوث البلاستيكي، ومع التحول نحو اقتصاد دائري حقيقي يعطي الأولوية للتقليل من إنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام. كما ندعو الحكومة المغربية إلى الدفع نحو معاهدة عالمية قوية وملزمة بشأن البلاستيك، وإقرار سياسات فعالة للمسؤولية الممتدة للمنتج، بما يحمّل المنتجين مسؤولية كاملة عن دورة حياة منتجاتهم، من التصميم والإنتاج إلى الجمع وإعادة الاستخدام والتدوير والتخلص الآمن."
*شركة 'بلاستيك-باك موروكو'- PlastikPack Maroc
*الدراسة: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10119835/
إنتهى
Hiam Mardini
Greenpeace MENA
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.