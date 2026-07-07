Официальное объявление о корректировке цен на продукцию и оптимизации структуры производственных мощностей
ZHONGSHAN, GUANGDONG, CHINA, July 7, 2026 /EINPresswire.com/ -- Уважаемые партнеры, новые и старые клиенты： Из-за колебаний в глобальной цепочке поставок, произошедших 4 апреля 2026 года, цены на сырье для производства драгоценных металлов, подложек для чипов, емкостных аккумуляторов и светодиодных ламп продолжали резко расти со второй половины 2025 года.Среди них цена на материалы для микросхем той же спецификации резко возросла почти на 150%, что непосредственно привело к резкому увеличению себестоимости производства основных продуктов, таких как светодиодные драйверы, светодиодные ленты, лампы серии 2835, печатные платы PFC engineering, неоновые лампы и т.д., а также отрасль в целом сталкивается с беспрецедентным ростом издержек.
В целях обеспечения качества продукции, поддержания стабильности рынка и достижения долгосрочного здорового и устойчивого развития предприятий наша компания официально внесла следующие стратегические коррективы после всесторонней оценки и тщательных исследований: Компания полностью отменит инвестиции в исследования и разработки и расстановку производственных мощностей для производства продукции низкого качества, сосредоточит технологии, производственные ресурсы и цепочки поставок, а также сосредоточить внимание на исследованиях, разработках и производстве высококачественной, высокопроизводительной и высоконадежной светодиодной продукции.Мы будем и дальше оптимизировать производственный процесс, укреплять систему контроля качества, строго соблюдать отраслевые стандарты и стандарты внутреннего контроля предприятия, обеспечивать стабильную работу и неизменное качество каждой партии продукции и предоставлять рынку более конкурентоспособную высококачественную продукцию.
Здесь наша компания торжественно обещает: в период роста издержек и структурной перестройки мы, как всегда, будем придерживаться наших обязательств в области качества, строго гарантировать стабильность и надежность качества продукции и приложим все усилия для обеспечения того, чтобы цикл доставки заказов был пунктуальным и эффективным, сводя к минимуму воздействие на качество продукции. производство и эксплуатация партнеров.
Эта корректировка направлена на обеспечение более надежного управления цепочкой поставок, повышение производительности продукции и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.Спасибо вам за ваше долгосрочное доверие, понимание и поддержку.Мы будем продолжать профессионально, честно и ответственно обслуживать наших клиентов и работать с вами, чтобы выйти за рамки отраслевого цикла и создать новую ценность в отрасли.
Компания Leading Electronic Technology Co., Ltd.
В целях обеспечения качества продукции, поддержания стабильности рынка и достижения долгосрочного здорового и устойчивого развития предприятий наша компания официально внесла следующие стратегические коррективы после всесторонней оценки и тщательных исследований: Компания полностью отменит инвестиции в исследования и разработки и расстановку производственных мощностей для производства продукции низкого качества, сосредоточит технологии, производственные ресурсы и цепочки поставок, а также сосредоточить внимание на исследованиях, разработках и производстве высококачественной, высокопроизводительной и высоконадежной светодиодной продукции.Мы будем и дальше оптимизировать производственный процесс, укреплять систему контроля качества, строго соблюдать отраслевые стандарты и стандарты внутреннего контроля предприятия, обеспечивать стабильную работу и неизменное качество каждой партии продукции и предоставлять рынку более конкурентоспособную высококачественную продукцию.
Здесь наша компания торжественно обещает: в период роста издержек и структурной перестройки мы, как всегда, будем придерживаться наших обязательств в области качества, строго гарантировать стабильность и надежность качества продукции и приложим все усилия для обеспечения того, чтобы цикл доставки заказов был пунктуальным и эффективным, сводя к минимуму воздействие на качество продукции. производство и эксплуатация партнеров.
Эта корректировка направлена на обеспечение более надежного управления цепочкой поставок, повышение производительности продукции и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.Спасибо вам за ваше долгосрочное доверие, понимание и поддержку.Мы будем продолжать профессионально, честно и ответственно обслуживать наших клиентов и работать с вами, чтобы выйти за рамки отраслевого цикла и создать новую ценность в отрасли.
Компания Leading Electronic Technology Co., Ltd.
Компания Leading Electronic Technology Co., Ltd.
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