Ваді-Вурайя: природна спадщина Фуджейри, майбутній об'єкт Всесвітньої спадщини
EINPresswire.com/ -- ФУДЖАЙРА, ОАЕ, 6 липня 2026 р.: глибоко в горах Хаджар в еміраті Фуджейра, приблизно в 45 кілометрах від міста, знаходиться Ваді-Вурайя, одне з найбільш значущих природних скарбів ОАЕ. Тут безперервні джерела та канали підтримують унікальне біорізноманіття, створюючи ландшафт, який втілює багатство навколишнього середовища ОАЕ та відображає їх тверду відданість захисту своєї природної спадщини.
Ваді-Вурайя-це не просто природний заповідник, а повна екологічна система площею 220 км2. Тут мешкає понад 1099 видів живих організмів, у тому числі 216 видів рослин, 114 видів птахів, 20 видів ссавців і 30 видів рептилій і амфібій. Рідкісні та зникаючі види, такі як aравійський тар та aфганська лисиця, а також інші відомі тварини, наприклад, каракал, ще більше доводять той факт, що це місце є одним з найважливіших екологічних об'єктів в регіоні.
Ваді відрізняється постійним природним водоспадом і джерелами, які протягом століть служили джерелом життя в цьому гірському регіоні і сприяли формуванню виняткової екосистеми. Тут також ростуть рідкісні рослини, особливо дика орхідея (Epipactis veratrifolia), єдина у своєму роді в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Ваді також є важливим об'єктом наукових досліджень, оскільки екологічні дослідження сприяли повторному відкриттю рідкісних організмів, присутність яких в заповіднику документується, а також їм присвоюються назви на честь їх виявлення, що зміцнює статус Ваді як природної лабораторії для вивчення біорізноманіття в регіоні.
Значення цього Ваді полягає не тільки в екологічній цінності, але також включає історичне та культурне значення. Протягом сотень років він був пов'язаний з життям місцевих громад і розташований поруч з кількома видатними історичними пам'ятками, включаючи мечеть Аль-Бідья, найстарішу збережену мечеть в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ці факти відображають глибоко вкорінений зв'язок між людиною та природою у Фуджейрі.
Ця природна спадщина зараз знаходиться в центрі міжнародної уваги, оскільки Об'єднані Арабські Емірати подали заявку на включення Ваді-Вурайя до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як природної ділянки видатної універсальної цінності. Заявка базується головним чином на критерії (ix), що стосується представлення безперервних екологічних та біологічних процесів глобального значення, що відображають унікальне поєднання геологічних утворень, непересихаючих джерел прісної води та природних середовищ існування, які зберігали свою постійність протягом тисячоліть, що робить Ваді однією з найвидатніших екосистем гірської пустелі на Аравійському півострові.
Даний документ заснований на ряді національних і міжнародних номінацій, присвоєних Ваді: в 2009 році він був оголошений природним заповідником, в 2010 році включений в список водно-болотних угідь міжнародного значення відповідно до Рамсарської конвенції, в 2013 році став першим національним парком ОАЕ, а в 2018 році був зареєстрований як біосферний заповідник в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».
В рамках контролю виконання цієї міжнародної номінації Управління з охорони навколишнього середовища Фуджейри бере участь в роботі Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка проходить в місті Пусан в Республіці Корея з 19 по 29 липня цього року, в координації з відповідними національними органами влади. Цей крок відображає прихильність Об'єднаних Арабських Еміратів і емірату Фуджейра захисту природного надбання, зміцненню їх міжнародної присутності і підвищенню статусу Ваді-Вурайя як об'єкта видатної універсальної цінності, гідного включення до Списку всесвітньої спадщини.
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Ваді-Вурайя-це не просто природний заповідник, а повна екологічна система площею 220 км2. Тут мешкає понад 1099 видів живих організмів, у тому числі 216 видів рослин, 114 видів птахів, 20 видів ссавців і 30 видів рептилій і амфібій. Рідкісні та зникаючі види, такі як aравійський тар та aфганська лисиця, а також інші відомі тварини, наприклад, каракал, ще більше доводять той факт, що це місце є одним з найважливіших екологічних об'єктів в регіоні.
Ваді відрізняється постійним природним водоспадом і джерелами, які протягом століть служили джерелом життя в цьому гірському регіоні і сприяли формуванню виняткової екосистеми. Тут також ростуть рідкісні рослини, особливо дика орхідея (Epipactis veratrifolia), єдина у своєму роді в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Ваді також є важливим об'єктом наукових досліджень, оскільки екологічні дослідження сприяли повторному відкриттю рідкісних організмів, присутність яких в заповіднику документується, а також їм присвоюються назви на честь їх виявлення, що зміцнює статус Ваді як природної лабораторії для вивчення біорізноманіття в регіоні.
Значення цього Ваді полягає не тільки в екологічній цінності, але також включає історичне та культурне значення. Протягом сотень років він був пов'язаний з життям місцевих громад і розташований поруч з кількома видатними історичними пам'ятками, включаючи мечеть Аль-Бідья, найстарішу збережену мечеть в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ці факти відображають глибоко вкорінений зв'язок між людиною та природою у Фуджейрі.
Ця природна спадщина зараз знаходиться в центрі міжнародної уваги, оскільки Об'єднані Арабські Емірати подали заявку на включення Ваді-Вурайя до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як природної ділянки видатної універсальної цінності. Заявка базується головним чином на критерії (ix), що стосується представлення безперервних екологічних та біологічних процесів глобального значення, що відображають унікальне поєднання геологічних утворень, непересихаючих джерел прісної води та природних середовищ існування, які зберігали свою постійність протягом тисячоліть, що робить Ваді однією з найвидатніших екосистем гірської пустелі на Аравійському півострові.
Даний документ заснований на ряді національних і міжнародних номінацій, присвоєних Ваді: в 2009 році він був оголошений природним заповідником, в 2010 році включений в список водно-болотних угідь міжнародного значення відповідно до Рамсарської конвенції, в 2013 році став першим національним парком ОАЕ, а в 2018 році був зареєстрований як біосферний заповідник в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».
В рамках контролю виконання цієї міжнародної номінації Управління з охорони навколишнього середовища Фуджейри бере участь в роботі Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка проходить в місті Пусан в Республіці Корея з 19 по 29 липня цього року, в координації з відповідними національними органами влади. Цей крок відображає прихильність Об'єднаних Арабських Еміратів і емірату Фуджейра захисту природного надбання, зміцненню їх міжнародної присутності і підвищенню статусу Ваді-Вурайя як об'єкта видатної універсальної цінності, гідного включення до Списку всесвітньої спадщини.
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