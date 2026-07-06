Вади Вурая: Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгүүлэх замд буй Фужейрагийн байгалийн өв
EINPresswire.com/ -- ФУЖЕЙРА, Арабын Нэгдсэн Эмират Улс, 2026 оны 7 дугаар сарын 6: Фужейра Эмират улсын Хажар нурууны гүнд, хотоос баруун тийш 45 орчим километр зайд орших Вади (хөндий) Вурая нь Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын байгалийн хамгийн чухал баялгуудын нэг юм. Эндхийн жилийн дөрвөн улиралд урсдаг булаг шанд, гол горхи нь хосгүй биологийн олон янз байдлыг тэтгэдэг бөгөөд энэ нь тус улсын байгаль орчны баялаг төрхийг харуулж, байгалийн өвөө хамгаалах тууштай зорилтыг илэрхийлсэн дүр зургийг бүтээж байна.
Вади Вурая нь зөвхөн байгалийн нөөц газар биш, 220 квадрат километр талбайг хамарсан экологийн бүрэн систем юм. Энд 216 зүйлийн ургамал, 114 зүйлийн шувуу, 20 зүйлийн хөхтөн амьтан, 30 зүйлийн хэвлээр явагчид болон хоёр нутагтан зэрэг 1099 гаруй зүйлийн амьд организмуд амьдардаг. Араб тар, Блэнфордын үнэг зэрэг ховордсон болон устах аюулд орсон зүйлүүд, мөн цөлийн ирвэс (каракал) зэрэг бусад анхаарал татсан амьтад нь энэхүү газрыг бүс нутгийн хамгийн чухал экологийн бүсүүдийн нэг болгоход чухал хувь нэмэр оруулж байна.
Вади (хөндий) нь энэхүү уулархаг бүс нутагт олон зууны турш амьдралын эх үүсвэр болж, хосгүй экожүйе бүрэлдэхэд хувь нэмэр оруулсан байгалийн байнгын хүрхрээ, булаг шандаараа онцлог юм. Түүнчлэн энд ховор ургамлууд ургадаг бөгөөд тэдгээрээс хамгийн алдартай нь Арабын Нэгдсэн Эмират Улсад ижил төрлийнхөө цорын ганц нь болох зэрлэг цахирмаа цэцэг (Epipactis veratrifolia) юм.
Вади (хөндий) нь шинжлэх ухааны судалгааны чухал түшиц газар болдог бөгөөд байгаль орчны судалгаанууд нь ховор организмуудыг дахин нээх, тэдгээрийн нөөц газарт байгааг баримтжуулах, нээснийх нь дараа нэршил өгөхөд хувь нэмэр оруулж, бүс нутгийн биологийн олон янз байдлыг судлах байгалийн лаборатори болох Вадигийн статусыг улам баталгаажуулж байна.
Вадигийн ач холбогдол нь зөвхөн экологийн үнэ цэнээр хязгаарлагдахгүй бөгөөд түүх, соёлын ач холбогдлоороо мөн өргөжин тэлдэг. Зуун зууны турш энэ газар нь нутгийн иргэдийн амьдралтай холбогдож ирсэн бөгөөд Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын хамгийн эртний бөгөөд одоог хүртэл хадгалагдан үлдсэн Аль Бидях сүм зэрэг түүхийн хэд хэдэн томоохон дурсгалт газруудтай зэргэлдээ оршдог. Энэ нь Фужейра дахь хүн ба байгалийн хоорондох гүн гүнзгий үндэстэй харилцааг илэрхийлж байна.
Энэхүү байгалийн өв нь одоо олон улсын анхаарлын төвд байгаа бөгөөд Арабын Нэгдсэн Эмират Улс Вади Вураяг "Дэлхийн хосгүй гайхамшигт үнэ цэнэ"-ийг агуулсан байгалийн дурсгалт газрын хувиар ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвд бүртгүүлэх номинацийн материалыг хүргүүлээд байна. Нэр дэвшүүлэх материал нь голчлон дэлхийн хэмжээний ач холбогдолтой экологи болон биологийн тасралтгүй үйл явцыг төлөөлөх тухай (ix) шалгуурт үндэслэсэн бөгөөд энэ нь Арабын хойг дахь хамгийн алдартай уулын цөлийн экожүйеүүдийн нэг болохын хувьд мянга мянган жилийн турш тасралтгүй залгамж чанараа хадгалсаар ирсэн геологийн тогтоц, жилийн дөрвөн улиралд урсдаг цэнгэг усны булаг шанд болон байгалийн амьдрах орчны хосгүй зохицлыг илэрхийлж байгаа юм.
Энэхүү материал нь тус вадигийн хүртсэн үндэсний болон олон улсын хэд хэдэн зэрэг дэвд үндэслэсэн бөгөөд тус газар нь 2009 онд байгалийн нөөц газар болж, 2010 онд Рамсарын конвенцийн дагуу олон улсын ач холбогдолтой ус намгархаг газрын жагсаалтад багтаж, 2013 онд Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын анхны үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн болсон бөгөөд улмаар 2018 онд ЮНЕСКО-гийн "Хүн ба шим мандал" хөтөлбөрийн дагуу Шим мандлын нөөц газраар бүртгэгдсэн байна.
Энэхүү олон улсын нэр дэвшүүлэх ажиллагааны үргэлжлэл болгон Фужейра хотын Байгаль орчны газар нь холбогдох үндэсний эрх бүхий байгууллагуудтай зөвшилцсөний үндсэн дээр энэ оны 7 дугаар сарын 19-нөөс 29-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пусан хотноо зохион байгуулагдаж буй ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн хорооны үйл ажиллагаанд оролцож байгаа бөгөөд энэхүү алхам нь Арабын Нэгдсэн Эмират Улс болон Фужейра Эмират улс байгалийн өвөө хамгаалах, түүний олон улсын оролцоог нэмэгдүүлэх, мөн Вади Вураяг Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгүүлэх бүрэн хэмжээний хосгүй гайхамшигт үнэ цэнэтэй газар болох статусыг бататгах тууштай зорилтыг илэрхийлж байна.
Orient Planet Group
Вади Вурая нь зөвхөн байгалийн нөөц газар биш, 220 квадрат километр талбайг хамарсан экологийн бүрэн систем юм. Энд 216 зүйлийн ургамал, 114 зүйлийн шувуу, 20 зүйлийн хөхтөн амьтан, 30 зүйлийн хэвлээр явагчид болон хоёр нутагтан зэрэг 1099 гаруй зүйлийн амьд организмуд амьдардаг. Араб тар, Блэнфордын үнэг зэрэг ховордсон болон устах аюулд орсон зүйлүүд, мөн цөлийн ирвэс (каракал) зэрэг бусад анхаарал татсан амьтад нь энэхүү газрыг бүс нутгийн хамгийн чухал экологийн бүсүүдийн нэг болгоход чухал хувь нэмэр оруулж байна.
Вади (хөндий) нь энэхүү уулархаг бүс нутагт олон зууны турш амьдралын эх үүсвэр болж, хосгүй экожүйе бүрэлдэхэд хувь нэмэр оруулсан байгалийн байнгын хүрхрээ, булаг шандаараа онцлог юм. Түүнчлэн энд ховор ургамлууд ургадаг бөгөөд тэдгээрээс хамгийн алдартай нь Арабын Нэгдсэн Эмират Улсад ижил төрлийнхөө цорын ганц нь болох зэрлэг цахирмаа цэцэг (Epipactis veratrifolia) юм.
Вади (хөндий) нь шинжлэх ухааны судалгааны чухал түшиц газар болдог бөгөөд байгаль орчны судалгаанууд нь ховор организмуудыг дахин нээх, тэдгээрийн нөөц газарт байгааг баримтжуулах, нээснийх нь дараа нэршил өгөхөд хувь нэмэр оруулж, бүс нутгийн биологийн олон янз байдлыг судлах байгалийн лаборатори болох Вадигийн статусыг улам баталгаажуулж байна.
Вадигийн ач холбогдол нь зөвхөн экологийн үнэ цэнээр хязгаарлагдахгүй бөгөөд түүх, соёлын ач холбогдлоороо мөн өргөжин тэлдэг. Зуун зууны турш энэ газар нь нутгийн иргэдийн амьдралтай холбогдож ирсэн бөгөөд Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын хамгийн эртний бөгөөд одоог хүртэл хадгалагдан үлдсэн Аль Бидях сүм зэрэг түүхийн хэд хэдэн томоохон дурсгалт газруудтай зэргэлдээ оршдог. Энэ нь Фужейра дахь хүн ба байгалийн хоорондох гүн гүнзгий үндэстэй харилцааг илэрхийлж байна.
Энэхүү байгалийн өв нь одоо олон улсын анхаарлын төвд байгаа бөгөөд Арабын Нэгдсэн Эмират Улс Вади Вураяг "Дэлхийн хосгүй гайхамшигт үнэ цэнэ"-ийг агуулсан байгалийн дурсгалт газрын хувиар ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвд бүртгүүлэх номинацийн материалыг хүргүүлээд байна. Нэр дэвшүүлэх материал нь голчлон дэлхийн хэмжээний ач холбогдолтой экологи болон биологийн тасралтгүй үйл явцыг төлөөлөх тухай (ix) шалгуурт үндэслэсэн бөгөөд энэ нь Арабын хойг дахь хамгийн алдартай уулын цөлийн экожүйеүүдийн нэг болохын хувьд мянга мянган жилийн турш тасралтгүй залгамж чанараа хадгалсаар ирсэн геологийн тогтоц, жилийн дөрвөн улиралд урсдаг цэнгэг усны булаг шанд болон байгалийн амьдрах орчны хосгүй зохицлыг илэрхийлж байгаа юм.
Энэхүү материал нь тус вадигийн хүртсэн үндэсний болон олон улсын хэд хэдэн зэрэг дэвд үндэслэсэн бөгөөд тус газар нь 2009 онд байгалийн нөөц газар болж, 2010 онд Рамсарын конвенцийн дагуу олон улсын ач холбогдолтой ус намгархаг газрын жагсаалтад багтаж, 2013 онд Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын анхны үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн болсон бөгөөд улмаар 2018 онд ЮНЕСКО-гийн "Хүн ба шим мандал" хөтөлбөрийн дагуу Шим мандлын нөөц газраар бүртгэгдсэн байна.
Энэхүү олон улсын нэр дэвшүүлэх ажиллагааны үргэлжлэл болгон Фужейра хотын Байгаль орчны газар нь холбогдох үндэсний эрх бүхий байгууллагуудтай зөвшилцсөний үндсэн дээр энэ оны 7 дугаар сарын 19-нөөс 29-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пусан хотноо зохион байгуулагдаж буй ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн хорооны үйл ажиллагаанд оролцож байгаа бөгөөд энэхүү алхам нь Арабын Нэгдсэн Эмират Улс болон Фужейра Эмират улс байгалийн өвөө хамгаалах, түүний олон улсын оролцоог нэмэгдүүлэх, мөн Вади Вураяг Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгүүлэх бүрэн хэмжээний хосгүй гайхамшигт үнэ цэнэтэй газар болох статусыг бататгах тууштай зорилтыг илэрхийлж байна.
Orient Planet Group
Orient Planet Group
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.