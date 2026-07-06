Вади-Вурайя (Вурайя аңғары): Фуджейраның табиғи мұрасы Бүкіләлемдік мұра тізіміне жол тартуда
EINPresswire.com/ -- ФУДЖЕЙРА, БАӘ, 6 шілде 2026 жыл: Фуджейра әмірлігінің Хаджар тауларының қойнауында, қаладан шамамен 45 шақырым жерде орналасқан Вади-Вурайя аңғары — Біріккен Араб Әмірліктерінің ең маңызды табиғи қазыналарының бірі. Мұндағы сарқылмас бұлақтар мен су арналары ерекше биоәртүрлілікті қолдап, БАӘ табиғатының байлығын паш ететін және елдің өзінің табиғи мұрасын қорғауға деген берік ұстанымын көрсететін таңғажайып көрініс қалыптастырады.
Вади-Вурайя аңғары — бұл жай ғана табиғи қорық емес, аумағы 220 шаршы шақырымды алып жатқан тұтас экологиялық жүйе. Мұнда тірі ағзалардың 1099-дан астам түрі мекендейді, оның ішінде 216 өсімдік түрі, 114 құс түрі, 20 сүтқоректі түрі және бауырымен жорғалаушылар мен қосмекенділердің 30 түрі бар. Араб тары және Блэнфорд түлкісі сияқты сирек кездесетін әрі құрып кету қаупі төнген түрлер, сондай-ақ қарақал сияқты басқа да ерекше жануарлар бұл аймақты аймақтағы ең маңызды экологиялық орындардың біріне айналдыруға септігін тигізеді.
Вади (аңғар) бұл таулы аймақта ғасырлар бойы тіршілік көзі болып келген және ерекше экожүйенің қалыптасуына септігін тигізген тұрақты табиғи сарқырамасымен және бұлақтарымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, мұнда сирек кездесетін өсімдіктер өседі, олардың ішіндегі ең көрнектісі — Біріккен Араб Әмірліктерінде өз түрінің жалғыз өкілі болып табылатын жабайы орхидея (Epipactis veratrifolia).
Вади (аңғар) сонымен қатар ғылыми зерттеулер үшін маңызды орын болып табылады, өйткені экологиялық зерттеулер сирек кездесетін ағзаларды қайта ашуға, олардың қорық аумағында бар екенін құжаттап, ашылғаннан кейін оларға ат беруге септігін тигізді, бұл вадидің аймақтағы биоәртүрлілікті зерттеуге арналған табиғи зертхана ретіндегі мәртебесін нығайта түседі.
Вадидің маңыздылығы тек оның экологиялық құндылығымен ғана шектелмейді, сонымен қатар оның тарихи және мәдени мәніне де таралады. Жүздеген жылдар бойы ол жергілікті қауымдастықтардың өмірімен тығыз байланысты болды және Біріккен Араб Әмірліктеріндегі ең көне жұмыс істеп тұрған мешіт — Әл-Бидия мешітін қоса алғанда, бірнеше көрнекті тарихи орындарға іргелес орналасқан. Бұл Фуджейрадағы адам мен табиғат арасындағы терең тамыр жайған байланысты көрсетеді.
Бұл табиғи мұра қазіргі уақытта халықаралық қауымдастықтың назарында отыр, өйткені Біріккен Араб Әмірліктері Вади-Вурайяны Көрнекті әмбебап құндылыққа ие табиғи нысан ретінде ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізу үшін номинациялық құжаттарын ұсынды. Номинациялық файл негізінен жаһандық маңызы бар жалғасып жатқан экологиялық және биологиялық процестерді бейнелеуге қатысты (ix) критерийіне сүйенеді, бұл Араб түбегіндегі ең көрнекті таулы-шөлді экожүйелердің бірі ретінде мыңдаған жылдар бойы өзінің сабақтастығын сақтап келген геологиялық құрылымдардың, тұрақты тұщы су бұлақтарының және табиғи тіршілік ету орталарының вадидегі бірегей тоғысуын көрсетеді.
Құжат вадидің иеленген бірқатар ұлттық және халықаралық мәртебелеріне негізделген: нысан 2009 жылы табиғи қорық деп жарияланды, 2010 жылы Рамсар конвенциясына сәйкес халықаралық маңызы бар сулы-батпақты жерлер тізіміне енгізілді, 2013 жылы БАӘ-нің тұңғыш ұлттық паркі болды, ал 2018 жылы ЮНЕСКО-ның «Адам және биосфера» бағдарламасы аясында Биосфералық резерват ретінде тіркелді.
Осы халықаралық номинацияны ілгерілету аясында Фуджейра қоршаған ортаны қорғау басқармасы тиісті ұлттық органдармен үйлесе отырып, ағымдағы жылдың 19–29 шілдесі аралығында Корея Республикасының Пусан қаласында өтіп жатқан ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра комитетінің жұмысына қатысуда; бұл қадам Біріккен Араб Әмірліктері мен Фуджейра әмірлігінің табиғи мұраны қорғауға, оның халықаралық деңгейдегі рөлін арттыруға және Вади-Вурайяның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілуге лайықты Көрнекті әмбебап құндылыққа ие нысан ретіндегі мәртебесін нығайтуға деген ұстанымын көрсетеді.
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Вади-Вурайя аңғары — бұл жай ғана табиғи қорық емес, аумағы 220 шаршы шақырымды алып жатқан тұтас экологиялық жүйе. Мұнда тірі ағзалардың 1099-дан астам түрі мекендейді, оның ішінде 216 өсімдік түрі, 114 құс түрі, 20 сүтқоректі түрі және бауырымен жорғалаушылар мен қосмекенділердің 30 түрі бар. Араб тары және Блэнфорд түлкісі сияқты сирек кездесетін әрі құрып кету қаупі төнген түрлер, сондай-ақ қарақал сияқты басқа да ерекше жануарлар бұл аймақты аймақтағы ең маңызды экологиялық орындардың біріне айналдыруға септігін тигізеді.
Вади (аңғар) бұл таулы аймақта ғасырлар бойы тіршілік көзі болып келген және ерекше экожүйенің қалыптасуына септігін тигізген тұрақты табиғи сарқырамасымен және бұлақтарымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, мұнда сирек кездесетін өсімдіктер өседі, олардың ішіндегі ең көрнектісі — Біріккен Араб Әмірліктерінде өз түрінің жалғыз өкілі болып табылатын жабайы орхидея (Epipactis veratrifolia).
Вади (аңғар) сонымен қатар ғылыми зерттеулер үшін маңызды орын болып табылады, өйткені экологиялық зерттеулер сирек кездесетін ағзаларды қайта ашуға, олардың қорық аумағында бар екенін құжаттап, ашылғаннан кейін оларға ат беруге септігін тигізді, бұл вадидің аймақтағы биоәртүрлілікті зерттеуге арналған табиғи зертхана ретіндегі мәртебесін нығайта түседі.
Вадидің маңыздылығы тек оның экологиялық құндылығымен ғана шектелмейді, сонымен қатар оның тарихи және мәдени мәніне де таралады. Жүздеген жылдар бойы ол жергілікті қауымдастықтардың өмірімен тығыз байланысты болды және Біріккен Араб Әмірліктеріндегі ең көне жұмыс істеп тұрған мешіт — Әл-Бидия мешітін қоса алғанда, бірнеше көрнекті тарихи орындарға іргелес орналасқан. Бұл Фуджейрадағы адам мен табиғат арасындағы терең тамыр жайған байланысты көрсетеді.
Бұл табиғи мұра қазіргі уақытта халықаралық қауымдастықтың назарында отыр, өйткені Біріккен Араб Әмірліктері Вади-Вурайяны Көрнекті әмбебап құндылыққа ие табиғи нысан ретінде ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізу үшін номинациялық құжаттарын ұсынды. Номинациялық файл негізінен жаһандық маңызы бар жалғасып жатқан экологиялық және биологиялық процестерді бейнелеуге қатысты (ix) критерийіне сүйенеді, бұл Араб түбегіндегі ең көрнекті таулы-шөлді экожүйелердің бірі ретінде мыңдаған жылдар бойы өзінің сабақтастығын сақтап келген геологиялық құрылымдардың, тұрақты тұщы су бұлақтарының және табиғи тіршілік ету орталарының вадидегі бірегей тоғысуын көрсетеді.
Құжат вадидің иеленген бірқатар ұлттық және халықаралық мәртебелеріне негізделген: нысан 2009 жылы табиғи қорық деп жарияланды, 2010 жылы Рамсар конвенциясына сәйкес халықаралық маңызы бар сулы-батпақты жерлер тізіміне енгізілді, 2013 жылы БАӘ-нің тұңғыш ұлттық паркі болды, ал 2018 жылы ЮНЕСКО-ның «Адам және биосфера» бағдарламасы аясында Биосфералық резерват ретінде тіркелді.
Осы халықаралық номинацияны ілгерілету аясында Фуджейра қоршаған ортаны қорғау басқармасы тиісті ұлттық органдармен үйлесе отырып, ағымдағы жылдың 19–29 шілдесі аралығында Корея Республикасының Пусан қаласында өтіп жатқан ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра комитетінің жұмысына қатысуда; бұл қадам Біріккен Араб Әмірліктері мен Фуджейра әмірлігінің табиғи мұраны қорғауға, оның халықаралық деңгейдегі рөлін арттыруға және Вади-Вурайяның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілуге лайықты Көрнекті әмбебап құндылыққа ие нысан ретіндегі мәртебесін нығайтуға деген ұстанымын көрсетеді.
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