Վադի Վուրայա․ Ֆուջայրայի Բնական Ժառանգությունը՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի Համաշխարհային Ժառանգության Ցանկին Միանալու Ճանապարհին
EINPresswire.com/ -- Ֆուջայրա, ԱՄԷ, 2026 թ. հուլիսի 6. Ֆուջայրայի էմիրության Հաջար լեռների խորքում, քաղաքից շուրջ 45 կիլոմետր հեռավորության վրա, Վադի Վուրայան հանդիսանում է ԱՄԷ-ի առավել նշանակալի բնական տարածքներից մեկը։ Տարածքում մշտահոս աղբյուրներն ու ջրային հոսքերը ապահովում են եզակի կենսաբազմազանության պահպանումը՝ ձևավորելով բնապատկեր, որն արտացոլում է երկրի բնական միջավայրի հարստությունը և վկայում է ԱՄԷ-ի կողմից իր բնական ժառանգության պահպանության նկատմամբ շարունակական հանձնառության մասին։
Վադի Վուրայան ոչ միայն բնության արգելոց է, այլև ամբողջական էկոլոգիական համակարգ՝ ընդգրկելով շուրջ 220 կմ² տարածք։ Այն հանդիսանում է ավելի քան 1,099 տեսակի կենդանի օրգանիզմների բնակավայր, այդ թվում՝ 216 բուսատեսակ, 114 թռչնատեսակ, 20 կաթնասունների և 30 սողունների ու երկկենցաղների։ Տարածքում հանդիպում են նաև հազվագյուտ և վտանգված տեսակներ, ինչպիսիք են արաբական տահրը և Բլանֆորդի աղվեսը, ինչպես նաև այլ նշանակալի կենդանիներ, այդ թվում՝ կարակալը, ինչը լրացուցիչ կարևորություն է հաղորդում այս տարածքին՝ այն դարձնելով տարածաշրջանի առավել նշանակալի էկոլոգիական վայրերից մեկը։
Վադի Վուրայան առանձնանում է իր մշտահոս բնական ջրվեժով և աղբյուրներով, որոնք դարեր շարունակ հանդիսացել են կյանքի կարևոր աղբյուր այս լեռնային տարածաշրջանում՝ նպաստելով յուրահատուկ էկոհամակարգի ձևավորմանը։ Տարածքում հանդիպում են նաև հազվագյուտ բուսատեսակներ, որոնց շարքում առանձնանում է վայրի խոլորձը (Epipactis veratrifolia)՝ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում իր տեսակի միակ ներկայացուցիչը։
Վադին նաև կարևոր հարթակ է գիտական հետազոտությունների համար, քանի որ իրականացված բնապահպանական ուսումնասիրությունները հնարավորություն են տվել վերահայտնաբերել հազվագյուտ օրգանիզմներ, փաստագրել դրանց ներկայությունը արգելոցի տարածքում և գիտական անվանումներ տալ դրանց՝ կապված հայտնաբերման հանգամանքների հետ։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է Վադի Վուրայայի կարգավիճակը՝ որպես տարածաշրջանի կենսաբազմազանության ուսումնասիրման բնական լաբորատորիա։
Վադին ունի ոչ միայն էկոլոգիական, այլև պատմամշակութային նշանակություն։ Դարեր շարունակ այն եղել է տեղական համայնքների կյանքի անբաժանելի մասը և գտնվում է մի շարք կարևոր պատմական հուշարձանների հարևանությամբ, այդ թվում՝ Al Bidyah Mosque՝ ԱՄԷ-ի ամենահին պահպանված մզկիթը։ Սա ընդգծում է Ֆուջայրայում մարդու և բնության միջև ձևավորված խորը և պատմական կապը։
Այս բնական ժառանգությունը ներկայում գտնվում է միջազգային ուշադրության կենտրոնում, քանի որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ներկայացրել է Վադի Վուրայայի թեկնածության փաթեթը՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ցանկում որպես բացառիկ համամարդկային արժեք ունեցող բնական վայր ընդգրկելու նպատակով։ Թեկնածության փաթեթը հիմնականում հիմնված է (ix) չափանիշի վրա, որը վերաբերում է համաշխարհային նշանակության շարունակական էկոլոգիական և կենսաբանական գործընթացների ներկայացմանը՝ արտացոլելով վադիի յուրահատուկ համադրությունը երկրաբանական ձևավորումների, մշտահոս քաղցրահամ աղբյուրների և բնական միջավայրերի միջև, որոնք պահպանել են իրենց շարունակականությունը հազարավոր տարիների ընթացքում՝ հանդիսանալով Արաբական թերակղզու լեռնային անապատային էկոհամակարգերից ամենանշանավորներից մեկը։
Փաթեթը հիմնված է Վադի Վուրայայի ստացած մի շարք ազգային և միջազգային ճանաչումների վրա․այն 2009 թվականին ստացել է բնության արգելոցի կարգավիճակ, 2010 թվականին ընդգրկվել է Ռամսարի կոնվենցիայի ցանկում, 2013 թվականին դարձել է ԱՄԷ-ի առաջին ազգային պարկը, իսկ 2018 թվականին ճանաչվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Մարդը և կենսոլորտը» ծրագրի կենսոլորտային արգելոց։
Այս նախաձեռնությունը արտացոլում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Ֆուջայրայի էմիրության հանձնառությունը՝ ուղղված բնական ժառանգության պահպանությանը, դրա միջազգային ճանաչելիության բարձրացմանը և Վադի Վուրայայի կարգավիճակի ամրապնդմանը որպես բացառիկ համամարդկային արժեք ունեցող վայր, որը համապատասխանում է Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկվելու չափանիշներին։
Միջազգային թեկնածության գործընթացի շրջանակում՝ դրա շարունակական փուլում, Ֆուջայրայի Շրջակա միջավայրի վարչությունը, համապատասխան ազգային մարմինների հետ համագործակցությամբ, մասնակցում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի աշխատանքներին, որոնք այս տարի կանցկացվեն Կորեայի Հանրապետության Բուսան քաղաքում՝ հուլիսի 19-ից 29-ը։ Այս քայլը արտահայտում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Ֆուջայրայի էմիրության հանձնառությունը՝ ուղղված բնական ժառանգության պահպանությանը, դրա միջազգային ներկայության ամրապնդմանը և Վադի Վուրայայի կարգավիճակի ամրապնդմանը որպես բացառիկ համամարդկային արժեք ունեցող վայր, որը արժանի է ընդգրկվելու Համաշխարհային ժառանգության ցանկում։
Orient Planet Group
Վադի Վուրայան ոչ միայն բնության արգելոց է, այլև ամբողջական էկոլոգիական համակարգ՝ ընդգրկելով շուրջ 220 կմ² տարածք։ Այն հանդիսանում է ավելի քան 1,099 տեսակի կենդանի օրգանիզմների բնակավայր, այդ թվում՝ 216 բուսատեսակ, 114 թռչնատեսակ, 20 կաթնասունների և 30 սողունների ու երկկենցաղների։ Տարածքում հանդիպում են նաև հազվագյուտ և վտանգված տեսակներ, ինչպիսիք են արաբական տահրը և Բլանֆորդի աղվեսը, ինչպես նաև այլ նշանակալի կենդանիներ, այդ թվում՝ կարակալը, ինչը լրացուցիչ կարևորություն է հաղորդում այս տարածքին՝ այն դարձնելով տարածաշրջանի առավել նշանակալի էկոլոգիական վայրերից մեկը։
Վադի Վուրայան առանձնանում է իր մշտահոս բնական ջրվեժով և աղբյուրներով, որոնք դարեր շարունակ հանդիսացել են կյանքի կարևոր աղբյուր այս լեռնային տարածաշրջանում՝ նպաստելով յուրահատուկ էկոհամակարգի ձևավորմանը։ Տարածքում հանդիպում են նաև հազվագյուտ բուսատեսակներ, որոնց շարքում առանձնանում է վայրի խոլորձը (Epipactis veratrifolia)՝ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում իր տեսակի միակ ներկայացուցիչը։
Վադին նաև կարևոր հարթակ է գիտական հետազոտությունների համար, քանի որ իրականացված բնապահպանական ուսումնասիրությունները հնարավորություն են տվել վերահայտնաբերել հազվագյուտ օրգանիզմներ, փաստագրել դրանց ներկայությունը արգելոցի տարածքում և գիտական անվանումներ տալ դրանց՝ կապված հայտնաբերման հանգամանքների հետ։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է Վադի Վուրայայի կարգավիճակը՝ որպես տարածաշրջանի կենսաբազմազանության ուսումնասիրման բնական լաբորատորիա։
Վադին ունի ոչ միայն էկոլոգիական, այլև պատմամշակութային նշանակություն։ Դարեր շարունակ այն եղել է տեղական համայնքների կյանքի անբաժանելի մասը և գտնվում է մի շարք կարևոր պատմական հուշարձանների հարևանությամբ, այդ թվում՝ Al Bidyah Mosque՝ ԱՄԷ-ի ամենահին պահպանված մզկիթը։ Սա ընդգծում է Ֆուջայրայում մարդու և բնության միջև ձևավորված խորը և պատմական կապը։
Այս բնական ժառանգությունը ներկայում գտնվում է միջազգային ուշադրության կենտրոնում, քանի որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ներկայացրել է Վադի Վուրայայի թեկնածության փաթեթը՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ցանկում որպես բացառիկ համամարդկային արժեք ունեցող բնական վայր ընդգրկելու նպատակով։ Թեկնածության փաթեթը հիմնականում հիմնված է (ix) չափանիշի վրա, որը վերաբերում է համաշխարհային նշանակության շարունակական էկոլոգիական և կենսաբանական գործընթացների ներկայացմանը՝ արտացոլելով վադիի յուրահատուկ համադրությունը երկրաբանական ձևավորումների, մշտահոս քաղցրահամ աղբյուրների և բնական միջավայրերի միջև, որոնք պահպանել են իրենց շարունակականությունը հազարավոր տարիների ընթացքում՝ հանդիսանալով Արաբական թերակղզու լեռնային անապատային էկոհամակարգերից ամենանշանավորներից մեկը։
Փաթեթը հիմնված է Վադի Վուրայայի ստացած մի շարք ազգային և միջազգային ճանաչումների վրա․այն 2009 թվականին ստացել է բնության արգելոցի կարգավիճակ, 2010 թվականին ընդգրկվել է Ռամսարի կոնվենցիայի ցանկում, 2013 թվականին դարձել է ԱՄԷ-ի առաջին ազգային պարկը, իսկ 2018 թվականին ճանաչվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Մարդը և կենսոլորտը» ծրագրի կենսոլորտային արգելոց։
Այս նախաձեռնությունը արտացոլում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Ֆուջայրայի էմիրության հանձնառությունը՝ ուղղված բնական ժառանգության պահպանությանը, դրա միջազգային ճանաչելիության բարձրացմանը և Վադի Վուրայայի կարգավիճակի ամրապնդմանը որպես բացառիկ համամարդկային արժեք ունեցող վայր, որը համապատասխանում է Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկվելու չափանիշներին։
Միջազգային թեկնածության գործընթացի շրջանակում՝ դրա շարունակական փուլում, Ֆուջայրայի Շրջակա միջավայրի վարչությունը, համապատասխան ազգային մարմինների հետ համագործակցությամբ, մասնակցում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի աշխատանքներին, որոնք այս տարի կանցկացվեն Կորեայի Հանրապետության Բուսան քաղաքում՝ հուլիսի 19-ից 29-ը։ Այս քայլը արտահայտում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Ֆուջայրայի էմիրության հանձնառությունը՝ ուղղված բնական ժառանգության պահպանությանը, դրա միջազգային ներկայության ամրապնդմանը և Վադի Վուրայայի կարգավիճակի ամրապնդմանը որպես բացառիկ համամարդկային արժեք ունեցող վայր, որը արժանի է ընդգրկվելու Համաշխարհային ժառանգության ցանկում։
Orient Planet Group
Orient Planet Group
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.