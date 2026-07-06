Вади-Вурайя: Природное наследие Фуджейры, будущий объект всемирного наследия
EINPresswire.com/ -- ФУДЖАЙРА, ОАЭ, 6 июля 2026 г.: Глубоко в горах Хаджар в эмирате Фуджейра, примерно в 45 километрах от города, находится Вади-Вурайя, одно из самых значимых природных сокровищ ОАЭ. Здесь непрерывные источники и каналы поддерживают уникальное биоразнообразие, создавая пейзаж, который воплощает богатство окружающей среды ОАЭ и отражает их твердую приверженность защите своего природного наследия.
Вади-Вурайя — это не просто природный заповедник, а полная экологическая система площадью 220 км². Здесь обитает более 1099 видов живых организмов, в том числе 216 видов растений, 114 видов птиц, 20 видов млекопитающих и 30 видов рептилий и амфибий. Редкие и исчезающие виды, такие как аравийский тар и афганская лисица, а также другие известные животные, например, каракал, еще больше доказывают тот факт, что это место является одним из важнейших экологических объектов в регионе.
Вади отличается постоянным природным водопадом и источниками, которые на протяжении веков служили источником жизни в этом горном регионе и способствовали формированию исключительной экосистемы. Здесь также растут редкие растения, в первую очередь дикая орхидея (Epipactis veratrifolia), единственная в своем роде в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вади также является важным объектом научных изысканий, поскольку экологические исследования способствовали повторному открытию редких организмов, присутствие которых в заповеднике документируется, а также им присваиваются названия в честь их обнаружения, что укрепляет статус вади как природной лаборатории для изучения биоразнообразия в регионе.
Значение этого вади заключается не только в экологической ценности, но также включает в себя историческое и культурное значение. На протяжении сотен лет он был связан с жизнью местных общин и расположен рядом с несколькими выдающимися историческими достопримечательностями, включая мечеть Аль-Бидья, старейшую сохранившуюся мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах. Эти факты отражают глубоко укоренившуюся связь между человеком и природой в Фуджейре.
Это природное наследие сейчас находится в центре международного внимания, поскольку Объединенные Арабские Эмираты подали заявку на включение Вади-Вурайя в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как природного участка выдающейся универсальной ценности. Заявка основана главным образом на критерии (ix), который касается представления непрерывных экологических и биологических процессов глобального значения, отражающих уникальное сочетание геологических образований, непересыхающих источников пресной воды и природных мест обитания, сохранивших своё постоянство на протяжении тысячелетий, что делает вади одной из наиболее выдающихся горно-пустынных экосистем на Аравийском полуострове.
Данный документ основан на ряде национальных и международных номинаций, присвоенных вади: в 2009 году он был объявлен природным заповедником, в 2010 году включен в список водно-болотных угодий международного значения в соответствии с Рамсарской конвенцией, в 2013 году стал первым национальным парком ОАЭ, а в 2018 году был зарегистрирован как биосферный заповедник в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».
В рамках контроля выполнения этой международной номинации Управление по охране окружающей среды Фуджейры принимает участие в работе Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в городе Пусан в Республике Корея с 19 по 29 июля этого года, в координации с соответствующими национальными органами власти. Этот шаг отражает приверженность Объединенных Арабских Эмиратов и эмирата Фуджейра защите природного достояния, укреплению их международного присутствия и повышению статуса Вади-Вурайя как объекта выдающейся универсальной ценности, достойного включения в Список всемирного наследия.
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Вади-Вурайя — это не просто природный заповедник, а полная экологическая система площадью 220 км². Здесь обитает более 1099 видов живых организмов, в том числе 216 видов растений, 114 видов птиц, 20 видов млекопитающих и 30 видов рептилий и амфибий. Редкие и исчезающие виды, такие как аравийский тар и афганская лисица, а также другие известные животные, например, каракал, еще больше доказывают тот факт, что это место является одним из важнейших экологических объектов в регионе.
Вади отличается постоянным природным водопадом и источниками, которые на протяжении веков служили источником жизни в этом горном регионе и способствовали формированию исключительной экосистемы. Здесь также растут редкие растения, в первую очередь дикая орхидея (Epipactis veratrifolia), единственная в своем роде в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вади также является важным объектом научных изысканий, поскольку экологические исследования способствовали повторному открытию редких организмов, присутствие которых в заповеднике документируется, а также им присваиваются названия в честь их обнаружения, что укрепляет статус вади как природной лаборатории для изучения биоразнообразия в регионе.
Значение этого вади заключается не только в экологической ценности, но также включает в себя историческое и культурное значение. На протяжении сотен лет он был связан с жизнью местных общин и расположен рядом с несколькими выдающимися историческими достопримечательностями, включая мечеть Аль-Бидья, старейшую сохранившуюся мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах. Эти факты отражают глубоко укоренившуюся связь между человеком и природой в Фуджейре.
Это природное наследие сейчас находится в центре международного внимания, поскольку Объединенные Арабские Эмираты подали заявку на включение Вади-Вурайя в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как природного участка выдающейся универсальной ценности. Заявка основана главным образом на критерии (ix), который касается представления непрерывных экологических и биологических процессов глобального значения, отражающих уникальное сочетание геологических образований, непересыхающих источников пресной воды и природных мест обитания, сохранивших своё постоянство на протяжении тысячелетий, что делает вади одной из наиболее выдающихся горно-пустынных экосистем на Аравийском полуострове.
Данный документ основан на ряде национальных и международных номинаций, присвоенных вади: в 2009 году он был объявлен природным заповедником, в 2010 году включен в список водно-болотных угодий международного значения в соответствии с Рамсарской конвенцией, в 2013 году стал первым национальным парком ОАЭ, а в 2018 году был зарегистрирован как биосферный заповедник в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».
В рамках контроля выполнения этой международной номинации Управление по охране окружающей среды Фуджейры принимает участие в работе Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в городе Пусан в Республике Корея с 19 по 29 июля этого года, в координации с соответствующими национальными органами власти. Этот шаг отражает приверженность Объединенных Арабских Эмиратов и эмирата Фуджейра защите природного достояния, укреплению их международного присутствия и повышению статуса Вади-Вурайя как объекта выдающейся универсальной ценности, достойного включения в Список всемирного наследия.
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