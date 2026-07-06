الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري ومركز باحثي الإمارات يبحثان سبل الشراكة لتعزيز منظومة البحث العلمي والصحة في الدولة

شراكة مرتقبة لتعزيز البحث العلمي والصحة في الإمارات عبر مبادرات مشتركة في النشر العلمي والبحث والمشاركة في السخة الثالثة للكونغرس الأوروبي العربي الطبي

الارتقاء بالقطاع الصحي يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الصحية والبحثية، وتحويل المعرفة العلمية إلى مبادرات عملية تعزز الوعي والوقاية وجودة الحياة.” — الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري

ABU DHABI, ABU DHABI, SHARJAH, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, July 6, 2026 / EINPresswire.com / --استقبل الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان ، وفدًا من مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات برئاسة الدكتور فواز حبّال، الأمين العام للمركز وعضو مجلس الأمناء، وذلك لبحث آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي، والصحة، والتوعية المجتمعية.يأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكات الوطنية بين المؤسسات العلمية والأكاديمية، وبحث فرص العمل المشترك في تنفيذ مبادرات بحثية تسهم في دعم القطاع الصحي، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتطوير المعرفة العلمية في مجالات الأورام والصحة العامة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في دعم الابتكار والبحث العلمي وترسيخ التنمية المستدامة.واستعرض الجانبان عددًا من المقترحات المتعلقة بالتنسيق في مجالات النشر العلمي، وتنظيم ملتقيات علمية، وتنفيذ الدراسات والأبحاث التطبيقية، وإطلاق المبادرات، إضافة إلى بناء برامج تستهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز جودة الحياة.كما شهد الاجتماع توجيه دعوة رسمية إلى جمعية الإمارات للسرطان للمشاركة كشريك في الكونغرس الأوروبي العربي الطبي الثالث، الذي يستضيفه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وهيئة زايد لأصحاب الهمم، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون الممكنة، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والبرامج التي يمكن تطويرها خلال المرحلة المقبلة بما يعزز تبادل الخبرات وتكامل الجهود بين المؤسستين.وأكد سعادة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري أن الارتقاء بالقطاع الصحي يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الصحية والبحثية، مشيرًا إلى أن إنتاج المعرفة العلمية يحقق أثره الحقيقي عندما يتحول إلى مبادرات عملية تسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الوقاية، ودعم جودة الحياة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة صحية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار.من جانبه، أوضح الدكتور فواز حبّال أن البحث العلمي الرصين يمثل الأساس لبناء السياسات المستندة إلى الأدلة، مؤكدًا أن تنامي المعلومات غير الدقيقة يعزز الحاجة إلى دور المؤسسات البحثية في إنتاج المعرفة الموثوقة وتحويلها إلى رؤى تدعم صُنّاع القرار وتسهم في تطوير المجتمع، بما يعزز مستقبلًا أكثر وعيًا واستدامة.واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين، والعمل على تطوير إطار شراكة مستدامة يسهم في دعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزًا إقليميًا وعالميًا للمعرفة والتميز في القطاع الصحي.

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