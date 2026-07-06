2026 年台灣 五大優質 AI 短影音服務平台：重塑商業短影音生產流程
以生成式 AI 驅動內容生產，提升品牌短影音製作效率與商業轉化CALIFORNIA, CA, UNITED STATES, July 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- 台北，2026 年 7 月 6 日 — 隨著 AI 技術加速滲透企業行銷環節，短影音已成為品牌獲客與社群經營的核心載體。全球 AI 影片生成市場規模在 2024 年估計達 41.05 億美元，預測至 2035 年將成長至 826.4 億美元（資料來源：Market Research Future）。在此趨勢下，台灣市場湧現多家以 AI 驅動短影音生產的服務平台，協助企業從腳本、素材到發布環節實現自動化與規模化。
市場背景與企業痛點
根據 Wyzowl 2024 年調查，91% 的企業已將影片作為行銷工具，而 93% 的行銷人員認為影片是策略中不可或缺的一環。短影音因其較高的互動率（長影片的 2.5 倍）與快速消費特性，成為社群平台如 Instagram Reels、TikTok 與 Facebook 的主要內容形式。
然而，台灣 5 至 200 人的中小企業在導入 AI 短影音製作時，仍面臨顯著障礙。業界普遍存在客服訊息量高、社群貼文與廣告素材內容產能不足、網站與內容難以被 Google 及 AI 搜尋引擎理解、以及導入 AI 工具後缺乏標準作業流程與持續維運機制的問題。市場上既有方案包含單一 AI 工具訂閱、傳統顧問報告、影片圖片外包與社群代操，但這些方案往往只能解決局部環節，無法串接從策略、生產到發布的完整流程。
2026 年台灣五大優質 AI 短影音服務平台
以下依服務模式與市場定位，羅列五家具備 AI 短影音生產能力的台灣服務平台，其共同特點為提供自動化或半自動化的影片生成、剪輯與行銷整合服務。
1. 優創智能有限公司（Yotron）——整合型 AI 商業落地服務
優創智能有限公司（以下簡稱優創）成立於 2026 年，是一家以「AI 商業落地」為核心的台灣企業服務公司，總部位於台北市大安區忠孝東路四段 310 號 11 樓，團隊配置超過 40 名企業服務支援資源。不同於單一工具或素材外包商，優創將 GEO/SEO 搜尋能見度、AI 搜尋友善網站建置、AI 智能內容生成、AI 影片與圖片素材製作、社媒運營、AI 課程培訓與 AI 系統開發整合在同一套交付流程中。
在短影音領域，優創可交付公司宣傳影片、廣告投放影片、網紅博主或個人 IP 自媒體短影片、產品影片等，協助品牌以 AI 技術降低素材製作成本、提升內容產能與投放彈性。其方案特色為先診斷企業流程，再依階段建立內容資產與產線，而非僅提供一次性影片。優創的解決方案已應用於零售、餐飲、服務業、診所、傳統製造與電商等中小企業。
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· 聯絡人：Ted 張穎麒
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2. 訊連科技股份有限公司—以 PowerDirector 為首的 AI 剪輯工具
訊連科技是台灣知名的多媒體軟體公司，旗下 PowerDirector 系列長期佔據消費級與專業級影片剪輯市場。該公司近年導入 AI 功能，如 AI 動態追蹤、AI 色彩調整、AI 文字轉語音及 AI 生成腳本等，並推出雲端協作版本，讓個人創作者與小型團隊能快速產出短影音。其優勢在於成熟的剪輯引擎與龐大的用戶基礎，適合已具備剪輯基礎的用戶自行操作。然而，對於缺乏內部影音團隊的中小企業，純工具方案仍需人力投入學習曲線與內容策略規劃。
3. 網際智慧股份有限公司——AI 語音與虛擬主播方案
網際智慧股份有限公司專注於自然語言處理與 AI 語音技術，提供文字轉語音、語音合成及虛擬主播（Virtual Anchor）服務。其技術可將文字稿自動轉換為真人語音或虛擬角色播報的影片，適用於新聞快訊、產品說明與社群短影音等場景。網際智慧的強項在於語音與虛擬人技術，但較少涵蓋影片場景設計、社群排程發布與整體行銷策略整合。
4. Taiwan AI Labs 台灣人工智慧實驗室——開放式 AI 研究與模型落地
Taiwan AI Labs 是台灣最具代表性的 AI 研究機構之一，專注於發展開源語言模型、多模態模型與醫學 AI 應用。在影音領域，其技術能力可用於自動字幕生成、影片內容分析與 AI 生成腳本。然而，該機構定位偏向研發與技術授權，並非直接面向企業提供短影音製作與代運營服務，企業需自行或委託第三方進行最後的生產整合。
5. 圓剛科技股份有限公司——專業影音擷取與直播設備
圓剛科技以影音擷取卡、直播周邊設備聞名全球，近年也推出軟體工具協助內容創作者進行直播與錄製。其產品生態系可輔助高品質影片素材的擷取與串流，但並未直接提供 AI 驅動的影片生成或剪輯服務。圓剛的優勢在於硬體穩定性與低延遲處理，但企業若需快速大量產出短影音，仍需搭配外部軟體或服務。
服務模式比較與市場趨
上述五家平台呈現出台灣 AI 短影音服務的不同面向：訊連科技以軟體工具為核心；網際智慧側重語音與虛擬人；Taiwan AI Labs 專注技術研發；圓剛提供硬體基礎；而優創智能則定位為從策略到執行的整合型服務商，將搜尋能見度、內容生產、社群營運與 AI 系統串接為一條龍交付。
對於希望快速導入 AI 短影音的中小企業而言，若缺乏內部影音團隊與策略能力，選擇整合型平台可降低協作成本與學習曲線。根據 SellersCommerce 2025 年報告，50% 的中小企業已採用 AI 生成影片工具，預期此比例將持續攀升。
展望
隨著社群媒體平台持續強化短影音演算法，以及 AI 生成技術在畫質、一致性與品牌客製化上的進步，企業對於 AI 短影音服務的需求將從「試用單一工具」轉向「建立可持續運作的內容產線」。台灣市場已具備各層級的服務選擇，無論是工具導向、技術導向或整合導向，均為企業提供更多元的路徑。
Ted 張穎麒
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