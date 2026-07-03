Разработка светодиодного драйвера и светодиодной ленты к 2026 году
EINPresswire.com/ -- В 2026 году светодиодные драйверы и световые ленты совершат масштабный прорыв в четырех направлениях: снижение выбросов углекислого газа, интеллектуализация, повышение качества освещения и адаптация к условиям окружающей среды, что позволит отрасли перейти от “замены освещения” к конкуренции за “ценность освещения для окружающей среды” и стать основным поставщиком "умных домов", городского освещения и коммерческого освещения. пробелы. Светодиодный драйвер: от "источника питания” до "интеллектуального управления энергопотреблением”
Разработка светодиодного драйвера и светодиодной ленты к 2026 году.jpg
Энергоэффективность и надежность резко возросли: общий КПД достиг более 92%, высокий PF составляет >0,95, а тепловыделение и энергопотребление снижены; устройства с безэлектродной емкостью и GaN пользуются популярностью, срок службы превышает 50 000 часов, а производительность стабильна в широком диапазоне температур (-40℃~60℃).
Интеллектуальность становится стандартной конфигурацией: поддержка DALI-2, 0-10 В, мультипротокол Matter, удаленный мониторинг + обновление OTA + диагностика неисправностей, подходит для интеллектуализации всего дома и коммерческих зданий; адаптивное затемнение по алгоритму искусственного интеллекта, экономия энергии на 15-25%. Сегментация и усиление на основе сценариев: миниатюризация для внутренних помещений, модели с высокой степенью защиты (IP67) для наружных помещений и мощные модели, совместимые с постоянным током и напряжением, ускоряют замену на внутреннем рынке и снижают затраты на 10-20%.
Светодиодная лента: от "украшения” до "здорового света полного спектра” Революция в качестве освещения: популяризация полного спектра Ra≥97, отсутствие стробоскопа, низкий уровень синего света, более реалистичная цветопередача; высокая плотность света (480 ламп на метр) для достижения равномерной светоотдачи без пятен, обрезка на 1 см для адаптации к сложным сценам.
Технологическая итерация ускоряется: Мини-светодиодные светильники с управлением освещенностью на уровне пикселей, сегментированной цветопередачей RGBIC; водонепроницаемый силиконовый корпус класса защиты IP67 устойчив к ультрафиолетовому излучению, высоким и низким температурам, а скорость пожелтения в течение 3 лет на открытом воздухе составляет <5%; эффективность установки моделей без привода высокого давления составляет увеличился на 60%, а стоимость стала ниже. Экологическая совместная модернизация: популяризируется бесшовная связь с водителем, поддержка совместного управления приложениями, голосом и сценой, музыкальный ритм, синхронизация света и тени и другие возможности; решения для быстрой установки, такие как магнитное поглощение и защелкивание, снижают требования к конструкции и подходят для обустройства дома, коммерческого и культурного туризма. сцены. Основные ценности и тенденции Политика “двойного выброса углерода” привела к повышению энергоэффективности, и светодиодные ленты intelligent drive + healthy стали просто необходимы; совершенствование цепочки поставок на внутреннем рынке способствовало популяризации экономичных продуктов, которые были ориентированы на "высокое качество отображения, интеллектуальность, водонепроницаемость и миниатюризацию".В 2026 году они полностью проникнут в различные области и изменят восприятие световой среды, благодаря таким преимуществам, как энергосбережение, стабильность, интеллектуальность и адаптация к условиям съемки.
Компания Leading Electronic Technology Co., Ltd.
Разработка светодиодного драйвера и светодиодной ленты к 2026 году.jpg
Энергоэффективность и надежность резко возросли: общий КПД достиг более 92%, высокий PF составляет >0,95, а тепловыделение и энергопотребление снижены; устройства с безэлектродной емкостью и GaN пользуются популярностью, срок службы превышает 50 000 часов, а производительность стабильна в широком диапазоне температур (-40℃~60℃).
Интеллектуальность становится стандартной конфигурацией: поддержка DALI-2, 0-10 В, мультипротокол Matter, удаленный мониторинг + обновление OTA + диагностика неисправностей, подходит для интеллектуализации всего дома и коммерческих зданий; адаптивное затемнение по алгоритму искусственного интеллекта, экономия энергии на 15-25%. Сегментация и усиление на основе сценариев: миниатюризация для внутренних помещений, модели с высокой степенью защиты (IP67) для наружных помещений и мощные модели, совместимые с постоянным током и напряжением, ускоряют замену на внутреннем рынке и снижают затраты на 10-20%.
Светодиодная лента: от "украшения” до "здорового света полного спектра” Революция в качестве освещения: популяризация полного спектра Ra≥97, отсутствие стробоскопа, низкий уровень синего света, более реалистичная цветопередача; высокая плотность света (480 ламп на метр) для достижения равномерной светоотдачи без пятен, обрезка на 1 см для адаптации к сложным сценам.
Технологическая итерация ускоряется: Мини-светодиодные светильники с управлением освещенностью на уровне пикселей, сегментированной цветопередачей RGBIC; водонепроницаемый силиконовый корпус класса защиты IP67 устойчив к ультрафиолетовому излучению, высоким и низким температурам, а скорость пожелтения в течение 3 лет на открытом воздухе составляет <5%; эффективность установки моделей без привода высокого давления составляет увеличился на 60%, а стоимость стала ниже. Экологическая совместная модернизация: популяризируется бесшовная связь с водителем, поддержка совместного управления приложениями, голосом и сценой, музыкальный ритм, синхронизация света и тени и другие возможности; решения для быстрой установки, такие как магнитное поглощение и защелкивание, снижают требования к конструкции и подходят для обустройства дома, коммерческого и культурного туризма. сцены. Основные ценности и тенденции Политика “двойного выброса углерода” привела к повышению энергоэффективности, и светодиодные ленты intelligent drive + healthy стали просто необходимы; совершенствование цепочки поставок на внутреннем рынке способствовало популяризации экономичных продуктов, которые были ориентированы на "высокое качество отображения, интеллектуальность, водонепроницаемость и миниатюризацию".В 2026 году они полностью проникнут в различные области и изменят восприятие световой среды, благодаря таким преимуществам, как энергосбережение, стабильность, интеллектуальность и адаптация к условиям съемки.
Компания Leading Electronic Technology Co., Ltd.
Компания Leading Electronic Technology Co., Ltd.
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