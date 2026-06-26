מהקולוסיאום לדולומיטים: הישראלים מגלים את האלפים של הקיץ

The San Nicolo Valley—one of the most beautiful valleys in the Italian Alps

MontagnaEstate.it מזהה מגמה: יותר ישראלים מוסיפים את הדולומיטים ושווייץ לטיולים רחבים באירופה.

הישראלים מחפשים יותר ויותר חוויה שמשלבת עיר, תרבות וטבע עוצמתי באותו טיול.” — David, Founder of MontagnaEstate.it

ISRAEL, June 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- האלפים הופכים בשנים האחרונות לאחד מיעדי הקיץ המבוקשים ביותר בקרב מטיילים ישראלים. לא מדובר עוד רק בחופשה הררית נפרדת, אלא ביעד שמשתלב יותר ויותר בתוך טיולים רחבים באירופה, לצד ערי אמנות, היסטוריה, תרבות וקולינריה.

לפי MontagnaEstate.it, פורטל רב־לשוני המתמחה בתיירות קיץ בהרים ומושך גולשים מכל העולם, מדובר כבר לא בזרם מזדמן של מבקרים, אלא במגמה ברורה ומתמשכת. הפורטל ניתח מיליון ביקורים ולמעלה מ־400 הזמנות שנרשמו דרך אתרי השותפים שלו, ומזהה עניין גובר ביעדי האלפים גם מצד הקהל הישראלי.

במקרה הישראלי, האלפים משתלבים לעיתים קרובות בתוך מסלול אירופי רחב יותר. באיטליה, למשל, טיול שמתחיל בנאפולי, רומא, פירנצה, מילאנו, ורונה או ונציה יכול להתרחב בקלות צפונה אל הדולומיטים. כך חופשה עירונית קלאסית מקבלת המשך טבעי מול אגמים אלפיניים, פסגות דרמטיות, כבישים נופיים וכפרים הרריים.

“הישראלים מחפשים יותר ויותר חוויה שמשלבת עיר, תרבות וטבע עוצמתי באותו טיול,” אמר David, Founder of MontagnaEstate.it. “האלפים בקיץ מאפשרים בדיוק את זה: אחרי ביקור בערי אמנות אפשר להגיע בתוך זמן קצר לנופים אלפיניים מרהיבים, בלי לוותר על נוחות, מסלול ברור וחוויה שמתאימה גם למשפחות.”

אחד הגורמים שמחזקים את המגמה הוא הנגישות של יעדי ההרים. משפחות ישראליות רבות מחפשות מקומות שקל להגיע אליהם, שקל לטייל בהם ושעדיין מציעים יופי יוצא דופן. האלפים האיטלקיים והשוויצריים עונים בדיוק על הצורך הזה: אגמים שניתן להגיע אליהם ברכב, רכבלים שמקרבים מטיילים לנקודות תצפית, מסלולים קלים לצד נופים גדולים ותשתיות תיירות שמאפשרות לטייל עם ילדים בלי להפוך את החופשה למסע מורכב.

באיטליה, אחד האזורים הבולטים ביותר עבור הקהל הישראלי הוא דרום טירול, או אלטו אדיג’ה. האזור משמש כנקודת מוצא נוחה במיוחד לביקור בכמה מהמקומות האיקוניים ביותר בדולומיטים, ולכן הוא משתלב היטב בטיולי משפחות ובמסלולים למטיילים שמחפשים נופים גדולים בלי לוותר על כבישים מסודרים, עיירות מאורגנות, מלונות איכותיים ותשתיות תיירות מפותחות.

סלבה די ואל גרדנה הפכה לאחד השמות הבולטים ביותר בהקשר הזה. מדובר ביעד מוכר ברמה בינלאומית, שמושך מטיילים מכל העולם בזכות הנופים, תשתיות התיירות והגישה הנוחה למסלולי הליכה, רכבלים ונקודות תצפית. עבור ישראלים רבים, סלבה כבר אינה יעד נסתר, אלא תחנה כמעט מתבקשת במסלול קיץ בדולומיטים.

לצדה בולטים גם אגם קארצה ואגם ברייס. אלה יעדים שמצליחים לחבר בין יופי דרמטי לבין נגישות גבוהה יחסית, ולכן הם מתאימים במיוחד למשפחות, לזוגות ולמטיילים שרוצים להגיע למקומות מרהיבים בלי לצאת למסע פיזי מורכב. אגם קארצה, עם צבעי המים וההשתקפות של ההרים סביבו, הפך לאחד מאותם מקומות שמספקים בדיוק את התמונה שהמטייל הישראלי מחפש בסוף טיול: רגע ברור, יפה וזכיר, כמעט כמו גלויה.

במובן הזה, החופשה הישראלית באירופה משנה צורה. היא יכולה להתחיל בתמונה מול הקולוסיאום ברומא ולהסתיים בתמונה למרגלות הרים גבוהים, מול אגם אלפיני שבו הפסגות משתקפות במים. החיבור הזה בין ערי אמנות לבין טבע אלפיני הוא אחד הגורמים המרכזיים שמחזקים את הביקוש לדולומיטים בקרב ישראלים.

גורם נוסף שמקל על חלק מהמטיילים הישראלים הוא קיומן של אפשרויות אירוח כשרות באזורים שונים של האלפים האיטלקיים והשוויצריים. עבור משפחות ומטיילים שומרי כשרות, מלון כשר או פתרון אירוח מותאם יכולים להפוך את ההרים לנגישים הרבה יותר, משום שהם מספקים נקודת עוגן נוחה בתוך יעד טבע רחב. בחלק מהמקרים מדובר גם ביוזמות של ישראלים שעברו להתגורר בכמה מהיעדים האלפיניים היפים באירופה, ובנו סביבם שירותי אירוח המותאמים לקהל הישראלי. באזור ואל די פאסה, למשל, אפשר לראות כיצד התשתית הזו משתלבת עם הביקוש הגובר לדולומיטים בקיץ.

גם שווייץ ממשיכה להיות יעד אהוב במיוחד על המטייל הישראלי. יותר ישראלים אינם מסתפקים בביקור עירוני בציריך, לוצרן או ז’נבה, אלא בוחרים לשלב בתוך אותו טיול גם חוויה אלפינית מלאה. התשתיות הנוחות, הרכבות, הרכבלים והגישה המסודרת לעיירות הרריות הופכים את המדינה לאחת האפשרויות הקלות והבטוחות ביותר עבור משפחות ומטיילים עצמאיים.

אזור לאוטרברונן, מרחב היונגפראו, צרמט שלמרגלות המטרהורן, סמנאון ויעדים הרריים נוספים מושכים קהל ישראלי שמחפש נופים גדולים, תנועה נוחה וחוויה אלפינית ברמה גבוהה. בשווייץ, הדרך אל ההרים היא חלק מהחוויה עצמה: נסיעה ברכבת, מעבר לעיירה הררית או עלייה ברכבל הופכים את הטיול לנגיש גם למי שאינו מחפש חופשת אתגר.

המגמה הזו משקפת שינוי עמוק יותר בתיירות הקיץ באלפים. יעדי ההרים באירופה חידשו בשנים האחרונות את ההיצע שלהם לעונה החמה, והפכו את הרכבלים, מסלולי ההליכה, שבילי האופניים, המלונות והאגמים לחלק ממוצר תיירותי שלם. עבור הישראלים, שמרבים לטייל באירופה במסלולים עשירים ודינמיים, השינוי הזה יוצר אפשרות חדשה: לשלב בתוך אותו טיול גם עיר גדולה, גם תרבות, גם אוכל וגם טבע עוצמתי.

בין המקומות שמקבלים חשיפה חזקה במיוחד נמצא גם Seceda, אחד מנופי הדולומיטים המזוהים ביותר ברשתות החברתיות ובתכנון טיולים עצמאי. יחד עם אגם קארצה, אגם ברייס והעמקים של דרום טירול, הוא מדגים מדוע האלפים בקיץ הפכו ליעד שמספק לא רק חופשה, אלא גם זיכרון חזותי חזק במיוחד.

לפי MontagnaEstate.it, אין סימנים לכך שהמגמה עומדת להיחלש. להפך, ככל שהדולומיטים ושווייץ מקבלים יותר חשיפה ברשתות החברתיות ובתכנון טיולים עצמאי, כך יותר ישראלים מגלים שהאלפים בקיץ הם לא רק תוספת למסלול, אלא אחת מנקודות השיא שלו.

About MontagnaEstate.it

MontagnaEstate.it הוא פורטל רב־לשוני המוקדש לתיירות קיץ בהרים, יעדים אלפיניים, מגמות מלונאות והשראה מעשית עבור מטיילים שמגלים את ההרים מעבר לעונת החורף.

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