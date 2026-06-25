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06/22/26 Report

Administrative Services Committee Report
June 22, 2026
Time: 1:30 AM

Call to Order – 1:30 PM

Approval of Minutes: Approved

Committee Members’ Present

  1. Judge/Executive Michael Mueller
  2. Squire Sebastian
  3. Frances Short
  4. Max Comley
  5. Deputy Judge/Executive Jack Kennedy
  6. Squire Tanner
  7. Amy Quatman

Staff/Guests Present:

Agenda Items for Discussion:

  • Administrative Code Update – Personnel Section
  • Code Enforcement, other Counties. Code Enforcement Board
  • Boat Ordinance

Meeting Summary/Narrative:

  • Discussed Administrative Code Update – Personnel Section
  • Code Enforcement ready to go. Max is reviewing. Will go on to the next Court agenda
  • Boat Ordinance was not discussed

Recommendations/Next Steps:

Other Business:

Adjourn: 3:30 PM

Next Meeting:
Tuesday, 6/25/26 at 1:30 PM

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06/22/26 Report

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