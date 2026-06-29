الكاتبة السعودية أمل الخميس تستعد لإطلاق كتابها الأول "بورصة الأضاحي" للقراء الباحثين عن السلام في عالم يزداد ضجيجاً
EINPresswire.com/ -- المملكة العربية السعودية – تستعد الكاتبة السعودية أمل الخميس لإصدار كتابها الأول "بورصة الأضاحي: الهروب من الضجيج وحكايات أخرى"، والذي وصل إلى مراحله النهائية قبل النشر، وسيكون متاحاً عبر منصات القراءة الرقمية. وسيتم .عن موعد الإصدار الرسمي قريباً من خلال الحسابات الرسمية للكاتبة على وسائل التواصل الاجتماعي الإعلان
كتاب وُلد من تفاصيل الحياة اليومية
يجمع كتاب "بورصة الأضاحي" بين القصص والتأملات الشخصية حول الأشخاص الذين يمرّون في حياتنا ويتركون أثراً خلفهم. بعض هذه الحكايات يحمل طابعاً فكاهياً، وبعضها يترك وخزة خفيفة في القلب، وبعضها الآخر يشبه يداً حانية تُوضع بهدوء. على كتف القارئ. يتميز الكتاب بأسلوب سلس وسهل القراءة، لكنه يحمل في طياته معاني عميقة ورسائل مؤثرة، وهو ما سعت الكاتبة إلى تحقيقه منذ البداية
ويستمد الكتاب عنوانه من عالم التجارة والتبادل، ليقدّمه كاستعارة هادئة لكيفية عمل المشاعر والعلاقات الإنسانية في حياتنا اليومية. ففي هذه السوق الرمزية، قد يكون الصمت أثمن ما يمكن للإنسان أن يحتفظ به.
ما الذي يميز هذا الكتاب؟
يحتوي الكتاب على عنصر فريد حرصت الكاتبة على توظيفه بعناية بين صفحاته. فبين القصص والنصوص، تتخلل الكتاب مجموعة من الأسئلة التأملية المصاغة بعناية، ليس بهدف الاختبار أو التقييم، بل لتكون محطات هادئة تدعو القارئ للتأمل في ذاته ومراجعة مشاعره وتجارب حياته. وبهذا يتحول الكتاب من مجرد تجربة قراءة إلى مساحة شخصية للتفكير والتأمل واستحضار الذكريات
:وقالت الكاتبة أمل الخميس
"بورصة الأضاحي ليست مجرد مجموعة من النصوص تُقرأ ثم تُنسى عند طي الصفحة، بل هي دعوة صادقة لكل إنسان أنهكه ضجيج الحياة ليلتقط أنفاسه ويعود إلى ذاته. من خلال القصص والتأملات والأسئلة التفاعلية المنسوجة بين السطور، سعيت إلى
.خلق مساحة آمنة نلجأ إليها معًا، نستمع فيها إلى حكايات العابرين ونستلهم منها طريقنا نحو السلام الداخلي"
صوت أدبي نابع من الواقع
تكتب أمل الخميس بقلم تشكّل من الذكريات، ومن الأشخاص الذين التقت بهم أو راقبتهم، ومن اللحظات الهادئة التي يمرّ بها الكثيرون دون أن يلتفتوا إليها. وتصف أسلوبها بأنه "بسيط وعميق في آنٍ واحد"، وهو الوصف الذي يتفق معه العديد ممن اطّلعوا على أعمالها قبل صدور الكتاب.
وقد تم عرض إحدى القطع الأدبية الواردة في هذا الكتاب خلال دورة أدبية بعنوان "سحر الكلمات"، حيث حازت على إشادة واسعة من الحضور والمشرفين، وفازت بجائزة مالية تقديراً لجودتها الأدبية.
إن كتاباتها لا تسعى لإبهار القارئ بقدر ما تسعى إلى أن تجعله يشعر بأنه مفهوم ومُقدّر.
لكل من يركض أسرع مما ينبغي
يتناول الكتاب موضوعاً يلامس واقع الكثيرين اليوم. فالحياة أصبحت أكثر صخباً، والعلاقات أكثر سطحية، والكثير من الناس يبحثون عن وسيلة للتوقف قليلاً واستعادة توازنهم، لكنهم لا يعرفون من أين يبدأون. ويقدّم هذا الكتاب مساحة هادئة لتحقيق ذلك، من خلال قصص مستوحاة من الحياة اليومية في المجتمع السعودي، تتناول الأسرة والطفولة والفقد والضحك والكرامة الإنسانية والتفاصيل الصغيرة التي تمنح الحياة معناها.
سيتم الإعلان عن موعد الإصدار الرسمي وتفاصيل التوفر والشراء عبر الحسابات الرسمية للكاتبة على منصات التواصل الاجتماعي.
Bracken Joseph
كتاب وُلد من تفاصيل الحياة اليومية
يجمع كتاب "بورصة الأضاحي" بين القصص والتأملات الشخصية حول الأشخاص الذين يمرّون في حياتنا ويتركون أثراً خلفهم. بعض هذه الحكايات يحمل طابعاً فكاهياً، وبعضها يترك وخزة خفيفة في القلب، وبعضها الآخر يشبه يداً حانية تُوضع بهدوء. على كتف القارئ. يتميز الكتاب بأسلوب سلس وسهل القراءة، لكنه يحمل في طياته معاني عميقة ورسائل مؤثرة، وهو ما سعت الكاتبة إلى تحقيقه منذ البداية
ويستمد الكتاب عنوانه من عالم التجارة والتبادل، ليقدّمه كاستعارة هادئة لكيفية عمل المشاعر والعلاقات الإنسانية في حياتنا اليومية. ففي هذه السوق الرمزية، قد يكون الصمت أثمن ما يمكن للإنسان أن يحتفظ به.
ما الذي يميز هذا الكتاب؟
يحتوي الكتاب على عنصر فريد حرصت الكاتبة على توظيفه بعناية بين صفحاته. فبين القصص والنصوص، تتخلل الكتاب مجموعة من الأسئلة التأملية المصاغة بعناية، ليس بهدف الاختبار أو التقييم، بل لتكون محطات هادئة تدعو القارئ للتأمل في ذاته ومراجعة مشاعره وتجارب حياته. وبهذا يتحول الكتاب من مجرد تجربة قراءة إلى مساحة شخصية للتفكير والتأمل واستحضار الذكريات
:وقالت الكاتبة أمل الخميس
"بورصة الأضاحي ليست مجرد مجموعة من النصوص تُقرأ ثم تُنسى عند طي الصفحة، بل هي دعوة صادقة لكل إنسان أنهكه ضجيج الحياة ليلتقط أنفاسه ويعود إلى ذاته. من خلال القصص والتأملات والأسئلة التفاعلية المنسوجة بين السطور، سعيت إلى
.خلق مساحة آمنة نلجأ إليها معًا، نستمع فيها إلى حكايات العابرين ونستلهم منها طريقنا نحو السلام الداخلي"
صوت أدبي نابع من الواقع
تكتب أمل الخميس بقلم تشكّل من الذكريات، ومن الأشخاص الذين التقت بهم أو راقبتهم، ومن اللحظات الهادئة التي يمرّ بها الكثيرون دون أن يلتفتوا إليها. وتصف أسلوبها بأنه "بسيط وعميق في آنٍ واحد"، وهو الوصف الذي يتفق معه العديد ممن اطّلعوا على أعمالها قبل صدور الكتاب.
وقد تم عرض إحدى القطع الأدبية الواردة في هذا الكتاب خلال دورة أدبية بعنوان "سحر الكلمات"، حيث حازت على إشادة واسعة من الحضور والمشرفين، وفازت بجائزة مالية تقديراً لجودتها الأدبية.
إن كتاباتها لا تسعى لإبهار القارئ بقدر ما تسعى إلى أن تجعله يشعر بأنه مفهوم ومُقدّر.
لكل من يركض أسرع مما ينبغي
يتناول الكتاب موضوعاً يلامس واقع الكثيرين اليوم. فالحياة أصبحت أكثر صخباً، والعلاقات أكثر سطحية، والكثير من الناس يبحثون عن وسيلة للتوقف قليلاً واستعادة توازنهم، لكنهم لا يعرفون من أين يبدأون. ويقدّم هذا الكتاب مساحة هادئة لتحقيق ذلك، من خلال قصص مستوحاة من الحياة اليومية في المجتمع السعودي، تتناول الأسرة والطفولة والفقد والضحك والكرامة الإنسانية والتفاصيل الصغيرة التي تمنح الحياة معناها.
سيتم الإعلان عن موعد الإصدار الرسمي وتفاصيل التوفر والشراء عبر الحسابات الرسمية للكاتبة على منصات التواصل الاجتماعي.
Bracken Joseph
Gulf Publisher
56 770 1024
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