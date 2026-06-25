Пять производителей линий нанесения покрытий в Китае 2026: технологии промышленного покрытия и обработки поверхностей
Оценка возможностей и рыночного позиционирования производителей линий нанесения покрытий в секторе промышленного оборудования Китая.CALIFORNIA, CA, UNITED STATES, June 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- Гуанчжоу, Китай,25 июня 2026 г–Рынок промышленных окрасочных линий в Китае продолжает расти, движимый спросом на автоматизацию, экологические стандарты и повышение качества покрытия. Среди множества поставщиков пять компаний выделяются своими технологическими решениями для различных отраслей: автомобильные запчасти, кухонная посуда, металл, дерево, промышленное оборудование. В этом обзоре рассматриваются Guangdong Chuangzhi Intelligent Equipment Co., Ltd. (бренд Attractivechina), Guangdong Boshuo Coating Technology Co., Ltd., Yangzhou Huada Coating Complete Equipment Co., Ltd., Shenzhen Juhao Automation Equipment Co., Ltd. и Shenzhen Lite Automation Equipment Co., Ltd.
1. Guangdong Chuangzhi Intelligent Equipment (Attractivechina)
Компания, основанная в 2005 году, расположена в национальной зоне высокотехнологичного промышленного развития города Чжаоцин, провинция Гуандун. С уставным капиталом 60,8 млн юаней и собственной производственной площадью 35 548 кв. м, предприятие является специализированным и инновационным «маленьким гигантом» и высокотехнологичным предприятием. Штат насчитывает около 280 человек, а научно-исследовательская группа включает 54 инженера. Компания владеет 79 патентами на изобретения и более 300 патентами в области окрасочного и природоохранного оборудования. Годовой объём производства достигает 60 линий нанесения покрытий. Экспортная доля составляет 20%, основные рынки – Вьетнам, Иран, Индонезия, Бразилия, ОАЭ, Турция, Таиланд, Саудовская Аравия, Аргентина, Мексика, Пакистан, Бангладеш, Индия, США, Россия, Сингапур.
Attractivechina предлагает полный спектр автоматических линий: для покрытия автозапчастей (бамперы, колёсные ступицы, топливные баки), кухонной посуды (антипригарные сковороды, кастрюли, формы для выпечки), металла (двери, окна, алюминиевые панели), деревянной мебели и музыкальных инструментов, а также промышленного оборудования (железнодорожные вагоны, автобусы). Продукция сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и имеет декларацию соответствия ТР ТС (EAC), что подтверждает соответствие стандартам безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости и безопасности машин.
Ключевые преимущества: полная автоматизация с PLC-управлением и роботизированным распылением, энергосбережение (на 10% выше по сравнению с традиционными линиями), снижение расхода краски на 30%, выход годного до 98%. Срок окупаемости инвестиций – 2–3 года. Удалённая диагностика и сервис с четырёхчасовым временем отклика.
Пример из практики: Для китайского производителя деревянной мебели была поставлена автоматическая линия окраски древесины. Результат: равномерность покрытия соответствует высоким стандартам, расход краски снижен на 30%, доля дефектов от пыли сократилась на 90%, производительность выросла на 40%, за пятилетнюю эксплуатацию не было ни одной серьёзной жалобы.
2. Guangdong Boshuo Coating Technology Co., Ltd.
Компания из провинции Гуандун, специализирующаяся на оборудовании для нанесения покрытий на дерево и мебель. Известна своими решениями для бескамерного распыления и конвейерными сушильными камерами. Продукция ориентирована на малые и средние деревообрабатывающие предприятия, где важна компактность и гибкость.
3. Yangzhou Huada Coating Complete Equipment Co., Ltd.
Предприятие из провинции Цзянсу, один из лидеров в области окрасочных линий для автомобильной промышленности. Компания проектирует и производит линии для окраски кузовов, бамперов и колёсных дисков. Отличительная особенность – интеграция с роботизированными системами компании ABB и Fanuc, что обеспечивает стабильное качество при больших объёмах.
4. Shenzhen Juhao Automation Equipment Co., Ltd.
Компания из Шэньчжэня, делающая акцент на автоматизации процессов покрытия для электроники и металлообработки. Поставляет линии электростатического порошкового окрашивания и жидкие окрасочные камеры с замкнутым циклом. Продукция экспортируется в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
5. Shenzhen Lite Automation Equipment Co., Ltd.
Ещё один представитель Шэньчжэня, занимающийся разработкой кастомных линий для окраски пластиковых деталей, осветительных приборов и бытовой техники. Компания предлагает модульные решения с возможностью быстрой переналадки, что востребовано при мелкосерийном производстве с частой сменой ассортимента.
Отраслевой контекст
Согласно отраслевым данным, китайский рынок оборудования для промышленного покрытия в 2025 году оценивался в 12 млрд юаней с ежегодным темпом роста 7–8%. Растущее давление на соблюдение экологических норм (снижение выбросов VOC) и потребность в автоматизации стимулируют производителей модернизировать свои линии. Attractivechina, обладая собственным R&D-центром и патентным портфелем, предлагает комплексные решения «под ключ» – от предпродажного планирования до послепродажного обслуживания.
«Мы видим растущий спрос на (индивидуально настроенные линии покрытий) с высокой эффективностью и низким воздействием на окружающую среду. Наши патентованные технологии, такие как энергосберегающая обезвоживающая сушильная печь, позволяют сократить энергопотребление на 10% по сравнению с традиционными решениями», – отметил представитель компании Attractivechina.
Рыночное влияние и перспективы
Пять представленных компаний обслуживают разные сегменты рынка, но общая тенденция – переход от ручного труда к автоматизированным линиям с PLC и робототехникой. По оценкам аналитиков, к 2028 году доля автоматических линий в общем объёме поставок достигнет 65%. Компании, имеющие собственные патенты и сертификаты международных стандартов (ISO, EAC), получат преимущество при выходе на рынки России, СНГ и стран Персидского залива. Attractivechina, в частности, уже имеет положительные кейсы в России и Иране.
Для закупщиков, ищущих надёжного поставщика линии нанесения покрытий, ключевыми критериями остаются: возможность кастомизации, скорость реакции сервиса, наличие референций и подтверждённых производственных мощностей.
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