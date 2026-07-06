DoDream расширяет глобальное присутствие благодаря инновационному уходу за кожей на основе корейского золотого кокона

Южнокорейская косметическая компания DoDream выходит на мировой рынок с уходом за кожей Golden Sericin, вдохновлённым природой и традициями шелководства Кореи.

SEOUL, SOUTH KOREA, July 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Южнокорейская косметическая компания DoDream Co., Ltd. укрепляет своё присутствие в мировой индустрии красоты благодаря премиальным средствам по уходу за кожей, разработанным с использованием Golden Sericin — натурального белка, извлечённого из коконов специально выведенного корейского золотого шелкопряда.Основанная в 2014 году, компания DoDream объединяет биотехнологии, натуральные ингредиенты и косметологические исследования для создания решений по уходу за кожей, вдохновлённых традиционным корейским шелководством и отвечающих растущему международному спросу на премиальные продукты K-Beauty.Преобразование наследия корейского шелководства в современную косметикуОснователь и генеральный директор Yong-Sik Shin, имеющий более 30 лет опыта в косметической индустрии, создал DoDream с целью разработки инновационных косметических ингредиентов на основе сельскохозяйственных ресурсов Кореи.В сотрудничестве с исследователями Chungbuk National University компания разработала косметические формулы с использованием Golden Sericin — белка, извлечённого из коконов золотого шелкопряда, полученных традиционными методами селекции.По мере развития корейской шелковой промышленности за последние десятилетия появились новые возможности для применения материалов, полученных из шелкопряда, за пределами традиционного текстильного производства. DoDream увидела этот потенциал и сосредоточилась на разработке высокоценных косметических ингредиентов, которые также поддерживают устойчивое использование местных сельскохозяйственных ресурсов.Golden Sericin содержит природные белки и аминокислоты, обладающие свойствами, схожими с Natural Moisturizing Factor (NMF) кожи, что делает его ценным ингредиентом для косметических формул, разработанных для поддержания увлажнённости кожи и улучшения её состояния.Инновации, основанные на исследованияхИсследования и разработки остаются центральной частью бизнес-стратегии DoDream.Компания сотрудничает с университетами и исследовательскими организациями, продолжая инвестировать в собственные технологии формулирования с использованием натуральных ингредиентов. За годы работы DoDream получила ряд патентов, зарегистрировала торговые марки и получила международно признанные сертификаты менеджмента качества, включая сертификаты ISO.Флагманская коллекция средств по уходу за кожей Embracell Golden Cocoon включает кремы, ампулы, очищающие средства, маски, солнцезащитные средства, шампуни и продукты по уходу за кожей головы, созданные на основе Golden Sericin и других тщательно отобранных косметических ингредиентов.Компания продолжает совершенствовать свою продукцию благодаря постоянным лабораторным исследованиям, управлению качеством и оценке продуктов в соответствии с применимыми стандартами косметической индустрии.Формирование международного признанияС момента основания DoDream активно участвует в международных выставках красоты, торговых миссиях при поддержке государственных программ и глобальных B2B-встречах, чтобы представить корейские косметические инновации зарубежным рынкам.Благодаря этим инициативам компания выстроила деловые отношения с дистрибьюторами и партнёрами в таких странах, как Россия, Китай, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Таиланд, Индонезия, Япония и Сингапур, продолжая расширять свою международную сеть.Одним из значимых этапов стало приглашение генерального директора Yong-Sik Shin к участию в крупной конференции дистрибьюторов, организованной ведущей российской beauty-компанией. Это предоставило возможность представить продукцию DoDream международной аудитории и укрепить глобальные деловые связи.По данным компании, прямые демонстрации продукции и программы сэмплинга сыграли важную роль в формировании доверия среди дистрибьюторов и потребителей, помогая устанавливать долгосрочные партнёрские отношения на зарубежных рынках.Устойчивый рост через природные ресурсы КореиПомимо разработки продукции, DoDream стремится внести вклад в устойчивость традиционной корейской отрасли шелководства, создавая новые коммерческие применения для ингредиентов, полученных из золотого шелкопряда.Компания считает, что растущий мировой спрос на высокоценные натуральные косметические ингредиенты может предоставить дополнительные возможности местным сообществам, занимающимся шелководством, одновременно продвигая корейские биотехнологии и инновации K-Beauty на международном уровне.«Наше видение заключается в том, чтобы объединить природные ресурсы Кореи с современной косметической наукой и создать премиальные средства по уходу за кожей для потребителей по всему миру», — отметил генеральный директор Yong-Sik Shin. «Благодаря постоянным исследованиям, ответственному производству и международному сотрудничеству мы надеемся внести вклад в дальнейший рост мировой индустрии красоты».В дальнейшем DoDream планирует продолжать расширение своей международной дистрибьюторской сети, укреплять исследовательские партнёрства и выводить на рынок дополнительные продукты на основе технологии Golden Sericin, стремясь к долгосрочному росту в глобальном сегменте премиального ухода за кожей.

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