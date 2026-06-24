Audit Advisory for Thursday, June 25, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Thursday, June 25, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Allen
|Marion Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Columbiana
|Salem City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Perry Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Cuyahoga
|Albert Einstein Academy for Letters, Arts and Sciences
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Darke
|Village of Ansonia
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Greenville City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Fairfield
|Violet Township - City of Canal Winchester Joint Economic Development District
7/20/2023 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Franklin
|Franklin County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|International Academies of Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Franklin Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Horizon Science Academy of Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|MECC Regional Council of Governments
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Pinnacle Treatment Centers OH-I, LLC
1/1/2021 TO 12/31/2023
|Compliance Examination
|MED
|City of Grandview Heights
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Gallia
|Gallia County Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Geauga
|Geauga County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Hamilton
|ReGeneration Middle School
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|Cincinnati City Health Department
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
|City of Cincinnati
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Village of Woodlawn
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Horizon Science Academy Cincinnati
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Harrison
|Rumley Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Knox
|Berlin Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Lake
|Perry Area Joint Recreation District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Logan
|Village of Russells Point
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lorain
|Keystone Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Lucas
|Lucas County Land Reutilization Corporation
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mahoning
|Mahoning Valley Regional Council of Governments
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Miami
|Village of Pleasant Hill
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Pickaway
|Pickaway County District Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ross
|Ross County Land Reutilization Corporation
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Sandusky
|Sandusky Township Sewer District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Seneca
|Seneca East Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Shelby
|Franklin Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|FFR
|West Central Ohio Network
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Shelby County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Stark
|Marlington Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Summit
|Cuyahoga Falls Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Northfield Center Township - Macedonia Joint Economic Development District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Union
|Paris Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Williams
|Williams County Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
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