Submit Release
News Search

There were 2,342 press releases posted in the last 24 hours and 476,075 in the last 365 days.

Audit Advisory for Thursday, June 25, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Thursday, June 25, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Allen Marion Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Columbiana Salem City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Perry Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Cuyahoga Albert Einstein Academy for Letters, Arts and Sciences
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Darke Village of Ansonia
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Greenville City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Fairfield Violet Township - City of Canal Winchester Joint Economic Development District
7/20/2023 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Franklin Franklin County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
International Academies of Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Franklin Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Horizon Science Academy of Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
MECC Regional Council of Governments
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Pinnacle Treatment Centers OH-I, LLC
1/1/2021 TO 12/31/2023		 Compliance Examination MED
City of Grandview Heights
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Gallia Gallia County Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Geauga Geauga County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Hamilton ReGeneration Middle School
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Cincinnati City Health Department
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Audited as Part of Primary Government IPA
City of Cincinnati
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Village of Woodlawn
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Horizon Science Academy Cincinnati
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Harrison Rumley Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Knox Berlin Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Lake Perry Area Joint Recreation District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Logan Village of Russells Point
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Lorain Keystone Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lucas Lucas County Land Reutilization Corporation
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Mahoning Mahoning Valley Regional Council of Governments
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Miami Village of Pleasant Hill
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Pickaway Pickaway County District Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Ross Ross County Land Reutilization Corporation
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Sandusky Sandusky Township Sewer District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Seneca Seneca East Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Shelby Franklin Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit FFR
West Central Ohio Network
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Shelby County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Stark Marlington Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Summit Cuyahoga Falls Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Northfield Center Township - Macedonia Joint Economic Development District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Union Paris Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Williams Williams County Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Audit Advisory for Thursday, June 25, 2026

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.