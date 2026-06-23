مؤشر MASI والدرهم: Youssef El Mansouri وImane El Idrissi يحللان السوق لمغاربة العالم

Youssef وImane يوضحان إشارات السوق لمغاربة العالم: مؤشر MASI، الدرهم، البنوك، والاتصالات في ظل ضغوط الفائدة العالمية.

RABAT, MOROCCO, June 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- الدار البيضاء، المغرب — في السنوات الأخيرة، أصبح موضوع الادخار والاستثمار لدى المغاربة المقيمين بالخارج يحظى باهتمام متزايد، خصوصاً مع استمرار ارتباط العديد منهم بالاقتصاد المغربي ورغبتهم في الحفاظ على علاقة مالية طويلة الأمد مع بلدهم الأصلي. ويرى Youssef El Mansouri، المتخصص في تحليل الأسواق المغربية والدولية، أن هذا التوجه يعكس تغيراً تدريجياً في طريقة تفكير شريحة واسعة من المستثمرين المغاربة في الخارج.

ويشير Youssef El Mansouri إلى أن العديد من المغاربة المقيمين في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وكندا ودول الخليج لم يعودوا ينظرون إلى الادخار فقط باعتباره وسيلة للاحتفاظ بالأموال، بل أصبحوا أكثر اهتماماً بفهم كيفية إدارة الأصول وتنويعها.

ويضيف: "الاستثمار المرتبط بالمغرب لا ينبغي أن يُنظر إليه كقرار عاطفي فقط. في ظل ضغوط أسعار الفائدة العالمية اليوم، يجب أن يكون هذا الاستثمار جزءاً من استراتيجية مالية متكاملة تقوم على فهم الاقتصاد المحلي، ومراقبة مسار مؤشر MASI، وتقييم تأثير تقلبات الدرهم على القدرة الشرائية."

ويعتقد Youssef El Mansouri أن المرحلة الحالية تفرض على المستثمرين التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من النمو المحلي وتوفر مرونة دفاعية، مثل البنوك المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وقطاع الاتصالات، ومشاريع البنية التحتية، بدلاً من التفاعل العشوائي مع التوقعات قصيرة المدى.

من جانبها، تؤكد Imane El Idrissi، المسؤولة عن التواصل مع المستثمرين وتنسيق المجتمعات الاستثمارية، أن طبيعة الأسئلة الواردة من المغاربة المقيمين بالخارج تغيرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وتوضح Imane El Idrissi: "نتلقى بشكل متزايد استفسارات تتعلق بكيفية بناء خطة ادخار تتكيف مع تقييمات السوق الحالية، وفهم المخاطر المرتبطة بالاستثمار عبر الحدود، والتمييز بين الفرص الحقيقية والمعلومات غير الموثقة المنتشرة عبر الإنترنت."

وتضيف أن العديد من المستثمرين يبحثون عن فهم أفضل لكيفية تأثير سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار على قيمة تحويلاتهم، وكيفية اختيار الأصول المناسبة لأهدافهم المستقبلية، سواء كانت مرتبطة بالتقاعد أو التعليم أو التخطيط العائلي.

ويؤكد فريق التحليل الذي يضم Youssef El Mansouri وImane El Idrissi أن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج يمكنهم الاستفادة من التركيز على عدة إشارات عملية عند تقييم قراراتهم المالية:

مراقبة تحركات مؤشر MASI حول مستوياته المرتفعة الأخيرة لتحديد نقاط الدخول المناسبة؛

توزيع المدخرات نحو قطاعات مدرة للتدفقات النقدية ومقاومة للتقلبات، مثل البنوك والاتصالات؛

فهم تأثير التضخم وتغيرات العملات الأجنبية مقابل الدرهم على القيمة الحقيقية للمدخرات؛

متابعة التطورات في مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تدعمها الاستثمارات العامة والخاصة.

ويرى الفريق أن واحدة من أبرز التحديات الحالية تتمثل في كثرة المعلومات المتاحة للمستثمرين، حيث قد يؤدي الاعتماد على الشائعات أو المحتوى غير المتخصص إلى قرارات لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي للمغرب. ويشير Youssef El Mansouri إلى أن المستثمرين الذين يركزون على بناء معرفة مالية تدريجية وفهم المخاطر بشكل واضح غالباً ما يكونون أكثر قدرة على التعامل مع فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وعلى المدى المتوسط والطويل، يتوقع Youssef El Mansouri استمرار اهتمام المغاربة المقيمين بالخارج بفرص الاستثمار المرتبطة بالتنمية الاقتصادية المحلية، والبنية التحتية، والخدمات، والتحول الرقمي، مع ازدياد الحاجة إلى أدوات تعليمية تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً.

وفي الوقت نفسه، تؤكد Imane El Idrissi أن الثقافة المالية أصبحت جزءاً أساسياً من عملية إدارة الثروة الشخصية، خصوصاً بالنسبة للأجيال الشابة التي تتعامل يومياً مع كميات كبيرة من المعلومات المالية عبر المنصات الرقمية.

ويختتم الفريق تحليله بالتأكيد على أن النجاح الاستثماري لا يرتبط فقط باختيار الفرصة المناسبة، بل أيضاً بالقدرة على فهم المخاطر، وتنظيم الأهداف، والحفاظ على الانضباط المالي، وتكييف الاستراتيجية مع الواقع الاقتصادي المغربي بدلاً من الاعتماد فقط على اتجاهات الأسواق العالمية.

نبذة

يشارك Youssef El Mansouri وImane El Idrissi في مبادرات تعليمية وتوعوية موجهة للمستثمرين المغاربة داخل المملكة وخارجها. وتركز أعمالهما على الثقافة المالية، وإدارة المخاطر، وتحليل الأسواق، وتنويع المحافظ الاستثمارية، وتطوير فهم أعمق للعلاقة بين الادخار طويل الأجل والقرارات الاستثمارية المستدامة، بما يساعد المستثمرين على بناء استراتيجيات أكثر اتزاناً وارتباطاً بالواقع الاقتصادي المغربي.

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