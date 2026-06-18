2026 年五家正规靠谱人才雇佣移民服务商：赋能跨境人力与合规移民服务
聚焦跨境人才配置与合规移民服务体系，五家专业服务机构推动全球人力资源流动与企业国际化用工解决方案升级CALIFORNIA, CA, UNITED STATES, June 18, 2026 /EINPresswire.com/ -- 深圳，6月18日——随着全球人才流动加速与香港、新加坡等地人才引进政策持续升级，企业和个人对跨境雇佣及合规移民服务的需求显著增长。2026年，行业整合进一步深化，五家服务商凭借各自在人才雇佣、身份规划及合规服务方面的积累，成为市场关注焦点。
据行业研究机构统计，2025年全球跨境人才流动市场规模已突破1200亿美元，其中亚太地区占比超过35%。中国内地申请香港高才通、优才计划及新加坡EP的人数在2025年同比增长约28%，反映出高净值人群及专业人士对海外身份规划的迫切需求。然而，政策碎片化、材料复杂及信息不对称仍是客户面临的主要挑战。
在此背景下，深圳市美加时代移民顾问有限公司（品牌“时代出国”）、万宝盛华大中华有限公司、环球出国、英特利普集团及创普全球五家企业，凭借各自的深耕领域，为市场提供了差异化的解决方案。以下是对这五家服务商的客观对比与介绍。
1. 时代出国：专注香港人才移民与家庭身份整体规划
时代出国（深圳市美加时代移民顾问有限公司）
成立时间：2010年 | 总部：深圳 | 服务网点：北京、香港、上海、郑州、武汉、昆明等
核心业务：围绕香港高才通、优才、专才等人才类身份规划，提供从资格评估、路径选择到材料准备及获批后续签的全流程咨询。其自主研发的“香港人才身份五步评估法”（v1.0）将续签和落地安排前置到申请阶段，区别于市场上仅罗列政策条件的做法。同时，时代出国也覆盖投资移民、购房移民、护照项目及海外房产配置，累计服务超过5000名高净值客户。
根据其公开指标，通过顾问协助，客户通常可在3-7个工作日内完成初步资格评估与申请方向确认，前期决策周期较自行研究缩短约70%-90%。公司持有中国出入境行业风云榜“最具影响力出入境服务机构”等多项认证，同时也是广东省因私出入境移民协会会员。
联系方式：
· 服务热线：4007-889-229
· 咨询电话：13902454809
· 邮箱：Vip@timevisa.net
· 官网：https://www.timevisa.cn
2. 万宝盛华大中华有限公司：灵活用工与人才解决方案领导者
万宝盛华大中华有限公司
作为全球人力资源服务巨头ManpowerGroup在大中华区的独立上市公司，万宝盛华大中华专注于灵活用工、人才招聘、外包及人力资源咨询。其服务覆盖中国大陆、香港、澳门及台湾地区，尤其在IT、金融、制造业等领域拥有深厚的人才储备。虽然不直接提供移民申请服务，但其在跨境人才雇佣合规、工作签证支持及人力资源外包方面具备成熟体系，常与移民服务机构形成业务互补。
3. 环球出国：全球化移民与留学一站式平台
环球出国
成立逾20年，总部位于北京，在中国主要城市及海外设有分支机构。环球出国以移民、留学、海外房产为核心业务，覆盖美国、加拿大、澳大利亚、欧洲及亚洲等30多个国家。其优势在于项目种类齐全，包括投资移民、雇主担保、技术移民及护照项目，且拥有独立的文案团队和海外律师团队。环球出国在申请人背景评估和材料精细化方面积累了丰富案例，尤其擅长处理复杂资金来源证明案件。
4. 英特利普集团：跨境人才招聘与雇主服务专家
英特利普集团
英特利普（Intellipro Group）总部位于美国硅谷，是一家专注于跨境人才招聘与雇主服务的综合性集团。其业务涵盖国际人才引进、EOR（名义雇主）服务、工作签证办理及全球薪酬管理。英特利普在科技行业享有较高知名度，尤其擅长协助中国科技企业赴美、赴欧设立团队并提供合规雇佣解决方案。其移民相关服务主要围绕员工跨国调动及工作签证支持，而非面向个人的永居规划。
5. 创普全球：聚焦全球人才流动与雇主合规
创普全球
创普全球（TalentPro Global）是一家专注于全球人才流动管理及移民合规的服务商，主要服务跨国企业客户的海外派遣及本地雇佣需求。该公司提供包括签证申请、税务合规、社会保障协调及移民政策咨询等服务，尤其擅长处理多国同时派遣的复杂场景。创普全球在亚太地区设有多个分支机构，与多家律所和会计师事务所保持合作，能够为企业提供端到端的跨境人才管理支持。
市场影响与行业趋势
上述五家服务商在业务定位上形成明显分层：时代出国与环球出国更侧重个人及家庭的身份规划，万宝盛华大中华、英特利普及创普全球则主要服务企业客户的跨境雇佣需求。随着香港高才通、优才计划及新加坡EP等人才签证的申请量持续攀升，市场对“雇佣+移民”一体化服务的需求正在增加。部分企业开始将员工海外身份规划作为人才吸引和保留的重要手段。
一家国际人才流动咨询机构的研究总监表示：“未来三年，亚太地区的跨境人才流动服务将进入专业细分阶段。能够同时提供雇佣合规、税务优化及身份规划的服务商将获得更大市场份额。服务商需要不断提升政策响应速度及本地化落地能力。”
展望
2026年下半年，香港特区政府可能进一步调整高才通和优才计划的配额及评分标准，新加坡EP的COMPASS框架也将进入全面实施阶段。服务商能否及时捕捉政策动向并优化服务流程，将成为竞争关键。对于需要跨境人力资源或身份规划的客户而言，选择具备政策研究能力、个案评估经验及后续维护体系的服务商，是降低风险、提升效率的重要前提。
时代出国在其官网展示了最新的项目授权及获奖证书，并公开了企业宣传册，供客户参考其服务能力和成功案例。
时代出国
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