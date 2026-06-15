World Business Outlook – แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลแม่และเด็กยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2026
Momcozy คว้ารางวัลแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลแม่และเด็กยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2026 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการดูแลมารดาและทารก
BANGKOK, THAILAND, June 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozy แบรนด์ชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่และทารกที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่มากกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ได้รับรางวัล Best Mother & Baby Care Brand SEA 2026 จาก World Business Outlook ซึ่งเป็นการยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านนวัตกรรม ความไว้วางใจจากผู้บริโภค และอิทธิพลที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลแม่และเด็กทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในขณะที่ครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างมองหาผลิตภัณฑ์ที่ผสานความสะดวกสบาย ความสบายในการใช้งาน และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ความต้องการโซลูชันคุณภาพสูงสำหรับการดูแลแม่และเด็กก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และการฟื้นตัวหลังคลอด การให้นมบุตร การป้อนอาหารทารก ไปจนถึงการดูแลลูกในชีวิตประจำวัน พ่อแม่ยุคใหม่ต่างมองหาแบรนด์ที่เชื่อถือได้และสามารถสนับสนุนพวกเขาได้ในทุกช่วงของเส้นทางการเลี้ยงดูบุตร
ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเหล่านี้ Momcozy ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นจากความเป็นจริงของการเลี้ยงดูบุตรในยุคปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ประกอบด้วยเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ได้ (Wearable Breast Pumps), KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer และเป้อุ้มเด็กแบบ 2-in-1 Hip Seat Baby Carrier ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้การเลี้ยงดูบุตรในแต่ละวันง่ายขึ้น พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย ความมั่นใจ และคุณภาพชีวิตของครอบครัว
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Momcozy ได้ขยายการดำเนินงานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างความไว้วางใจจากผู้ปกครองผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจในรายละเอียด การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และแนวทางการดำเนินงานที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการเลี้ยงดูบุตรและนำเสนอโซลูชันที่ใช้งานได้จริง แบรนด์จึงก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในชื่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลแม่และเด็กของภูมิภาค
Ellen Zhou ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC Marketing Director) ของ Momcozy กล่าวว่า
“ที่ Momcozy เราเชื่อว่าการสนับสนุนคุณแม่นั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการสร้างผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเข้าใจความเป็นจริงของการเลี้ยงดูบุตรในยุคปัจจุบัน และช่วยให้ครอบครัวสามารถเติบโตและก้าวผ่านทุกช่วงของการเดินทางนี้ได้อย่างมั่นใจ
การได้รับรางวัลนี้ถือเป็นทั้งเกียรติและความรับผิดชอบ รางวัลนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจที่พ่อแม่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีต่อแบรนด์ของเรา และตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความหมายและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวในแต่ละวันได้อย่างแท้จริง ทุกความสำเร็จของเรามีรากฐานมาจากประสบการณ์ของคุณแม่และครอบครัวที่เราให้บริการ และรางวัลนี้เป็นแรงผลักดันให้เรายังคงยกระดับมาตรฐานด้านความสะดวกสบาย ความง่ายในการใช้งาน และการดูแลเอาใจใส่ต่อไป เราขอขอบคุณชุมชนของเราอย่างจริงใจสำหรับความไว้วางใจที่มอบให้ และยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พ่อแม่ทุกคนก้าวผ่านเส้นทางการเลี้ยงดูบุตรด้วยความมั่นใจและความสบายใจมากยิ่งขึ้น”
รางวัลนี้ช่วยตอกย้ำสถานะของ Momcozy ในฐานะหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลแม่และเด็กของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอนาคต บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการขยายการเข้าถึงโซลูชันการเลี้ยงดูบุตรที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม พร้อมสนับสนุนความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของครอบครัวทั่วทั้งภูมิภาค
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ Momcozy มีจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ทางการของแบรนด์ ร้านค้าอย่างเป็นทางการบน Shopee, Lazada และ TikTok Shop รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรด้านสินค้าสำหรับแม่และเด็ก ร้านค้าปลีก และผู้จัดจำหน่ายที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เกี่ยวกับ Momcozy
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2018 Momcozy — แบรนด์เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ได้อันดับ 1 ของโลก* — ได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม FemTech โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคุณแม่และทารกตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ หลังคลอด และในทุกช่วงต่อจากนั้น
ด้วยความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมและความสะดวกสบาย Momcozy ได้พลิกโฉมการดูแลมารดาผ่านเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ได้ บราสำหรับให้นมบุตร และผลิตภัณฑ์จำเป็นอื่น ๆ ที่ได้รับการออกแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ Momcozy ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่มากกว่า 5 ล้านคนในกว่า 80 ประเทศ และมีจำหน่ายทั้งผ่านเว็บไซต์ทางการของแบรนด์ รวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ เช่น Babylist, Walmart, Target และ Amazon
พันธกิจของ Momcozy คือการนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม เพื่อมอบความสะดวกสบายและการสนับสนุนที่คุณแม่ต้องการในทุกช่วงของเส้นทางชีวิต
*อ้างอิงจากส่วนแบ่งตลาดเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ได้ทั่วโลก จากรายงาน Grand View Research ปี 2024.
Lee Tze Hui
momcozy
+60 11-6812 8544
lee.tze.hui@momcozy.com
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