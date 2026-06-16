World Business Outlook – 東南アジア最優秀マザー＆ベビーケアブランド 2026

Momcozy、「東南アジア最優秀マザー＆ベビーケアブランド 2026」を受賞 － 母子ケア分野におけるイノベーションのリーダーシップが評価

Momcozyでは、母親を支えることは単に製品を作ることではなく、現代の子育ての現実を理解し、家族がその道のりのあらゆる段階で充実した生活を送れるよう支援することだと考えています。” — Ellen Zhou

TOKYO, AUSTRALIA, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- 世界中で500万人以上の母親から信頼を得ているマタニティ・ベビーケアブランドのMomcozy は、World Business Outlook より「東南アジア最優秀マザー＆ベビーケアブランド 2026」に選出されました。この受賞は、同社のイノベーションへの取り組み、消費者からの信頼、そして東南アジアの母子ケア市場における影響力の拡大が評価されたものです。

東南アジア全域で、利便性、快適性、そして実用的なイノベーションを兼ね備えた製品を求める家庭が増加する中、高品質な母子ケアソリューションへの需要は高まり続けています。妊娠期や産後の回復、授乳、乳児の食事、日常的な育児に至るまで、現代の親たちは、子育てのあらゆる段階を支えてくれる信頼できるブランドを求めています。

こうした変化するニーズを深く理解することで、Momcozyは現代の子育ての実情に寄り添った製品ポートフォリオを構築してきました。同ブランドの製品には、ウェアラブル搾乳器、KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer、そして多用途な2-in-1 Hip Seat Baby Carrierなどが含まれています。これらの革新的な製品は、日々の育児をよりシンプルにしながら、家族に快適さ、利便性、そして安心感を提供することを目的として開発されています。

過去数年間にわたり、Momcozyは東南アジア全域で着実に事業を拡大し、優れた製品設計、継続的なイノベーション、そして顧客第一主義のアプローチによって、多くの親たちから信頼を獲得してきました。実際の子育てにおける課題に焦点を当て、実用的なソリューションを提供することで、同ブランドは東南アジアを代表する母子ケアブランドの一つとしての地位を確立しています。

Momcozy APACマーケティングディレクターのEllen Zhou氏は次のように述べています。

「Momcozyでは、母親を支えることは単に製品を作ることではなく、現代の子育ての現実を理解し、家族がその道のりのあらゆる段階で充実した生活を送れるよう支援することだと考えています。

今回の受賞は、私たちにとって大きな栄誉であると同時に責任でもあります。これは、東南アジアの親御さまたちが私たちのブランドに寄せてくださった信頼の証であり、日々の家族生活を真に向上させる有意義なイノベーションを提供し続けるという私たちの決意をさらに強固なものにしています。私たちが達成するすべての節目は、サービスを提供する母親や家族の皆さまの経験に根ざしています。この受賞は、快適さ、利便性、そしてケアの基準をさらに高め続けるための大きな励みとなります。コミュニティの皆さまから寄せられる信頼に深く感謝するとともに、親御さまがより大きな自信と安心感を持って子育ての旅を歩めるよう、今後も支援を続けてまいります。」

今回の受賞は、Momcozyが東南アジアを代表する母子ケアブランドの一つであることをさらに裏付けるものです。今後も同社は、革新的な育児ソリューションへのアクセス拡大に注力しながら、地域の家族の変化するニーズに応え続けていきます。

現在、Momcozy製品は公式ウェブサイト、Shopee、Lazada、TikTok Shopの公式ストアに加え、東南アジア各地のマタニティ・ベビー専門店および小売パートナーを通じて販売されています。

Momcozyについて

2018年の設立以来、Momcozyは「世界No.1ウェアラブル搾乳器ブランド*」として急速に成長し、FemTech分野をリードする企業へと発展してきました。同社は、妊娠期から産後、さらにその先まで、母親と赤ちゃんを支える革新的な製品ラインアップを提供しています。

イノベーションと快適性へのこだわりを持つMomcozyは、ウェアラブル搾乳器、授乳ブラ、その他の必需品を通じて母子ケアのあり方を再定義してきました。これらの製品は現代の母親の生活に自然に溶け込むよう設計されています。

現在、80カ国以上で500万人を超える母親に愛用されており、製品は公式ウェブサイトをはじめ、Babylist、Walmart、Target、Amazonなどの主要小売業者を通じて販売されています。Momcozyの使命は、母親が人生のあらゆるステージで必要とする快適さとサポートを提供し、包括的なソリューションによってその歩みを支えることです。

*Grand View Research 2024によるウェアラブル搾乳器の世界市場シェアに基づく。

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