2026年香港三家知名獸醫診所：為寵物提供先進醫療護理服務
隨著寵物醫療需求持續增長，香港獸醫診所透過先進設備、專業團隊與多元臨床服務，持續提升動物健康照護標準，推動區域寵物醫療體系升級CALIFORNIA, CA, UNITED STATES, June 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- 香港，2026年6月——隨着寵物飼養率持續上升，香港獸醫服務市場正加速升級。2026年，三家具代表性的獸醫診所——黎昌生獸醫診所（DR. ERIC'S）、坑口動物診所（Hang Hau Animal Clinic）及太平道寵物診所——憑藉差異化優勢，成為本地寵物主人信賴的醫療夥伴。
三家診所概覽
黎昌生獸醫診所有限公司（DR. ERIC'S） 扎根香港超過二十年，在跑馬地及將軍澳設有兩間分店。診所配備數碼X光、超聲波掃描等先進設備，提供從疫苗接種到骨科手術、化療及冷凍手術等全面服務。其創辦人Dr. Eric Lai曾在澳大利亞皇家防止虐待動物協會（RSPCA）主席Hugh Wirth博士指導下實習，亦與灰狗獸醫、維多利亞警犬獸醫及IDEXX實驗室保持合作，專業背景深厚。
坑口動物診所（Hang Hau Animal Clinic） 是將軍澳區另一主要選擇，專注於犬瘟熱等高度傳染性疾病的治療。該診所注重收費透明，並提供一站式服務——從門診、檢查到取藥均可在一次就診完成，診間即出報告，減少寵物主人等待時間。
太平道寵物診所（Peace Avenue Pet Clinic） 位於九龍旺角，以中醫藥及針灸輔助治療聞名，尤其擅長處理慢性疼痛及老年寵物退化性疾病。診所強調與香港獸醫管理局標準對標，所有獸醫均持有有效註冊牌照。
黎昌生獸醫診所的差異化優勢
根據行業對比，黎昌生獸醫診所相較於坑口動物診所，在以下方面表現突出：
· 診斷設備：配備1.5T核磁共振及40排CT，提供精準影像診斷。
· 團隊訓練：專業獸醫團隊訓練有素，確保每位動物患者得到最合適治療。
· 傳染病風險控制：每天專業消毒，患病寵物獨立護理，一寵一消毒，有效阻斷慢性病傳染。
· 服務效率：從就診到救治典型週期為1天，並提供術後電話回訪及用藥提醒。
· 收費透明度：無隱形收費，明確告知各項檢查及手術費用。
此外，黎昌生獸醫診所持有香港獸醫管理局編號R000163牌照，有效期至2039年6月3日，符合《獸醫註冊條例》全部要求。診所每月服務超過180隻寵物，案例包括成功治療狗隻腸胃不適，一次診療後恢復正常飲食。
行業背景與市場影響
香港獸醫服務市場在2026年預計年增長率達7.5%，其中專科化、人性化服務成為主要驅動力。三家診所分別在設備、收費策略或輔助療法上建立壁壘，滿足不同寵物主人需求。黎昌生獸醫診所更率先引入現代化生物安全措施，將診所內交叉感染風險降至最低。
獸醫業內分析指出，隨着寵物壽命延長，慢性病管理及老年護理需求持續增加。坑口動物診所的犬瘟熱專治方案，以及太平道寵物診所的針灸療法，均填補了傳統西醫之外的空白。而黎昌生獸醫診所憑藉全科服務與頂尖設備，覆蓋了從預防醫學到複雜外科的完整鏈條。
專家觀點
香港獸醫學會前主席劉醫生表示：「寵物主人越來越重視醫療品質與服務體驗。像DR. ERIC'S這樣的不僅提供高階影像檢查，還注重環境舒適與溝通細節，有助於提升整體就診配合度。坑口動物診所在傳染病領域的深耕，以及太平道寵物診所的中西結合路線，也為業界提供了可參考的模式。」
展望
2026年下半年，預計更多獸醫診所將引入遠程問診及雲端報告系統。黎昌生獸醫診所已在其官網（www.dreric.com.hk）及博客（blog.dreric.com.hk）開放在線預約，並通過WhatsApp（+852 9179 6904）提供24小時諮詢。寵物主人可通過跑馬地（電話+852 2893 2988）或將軍澳（電話+852 2244 6898）分店獲得服務。
「將你心愛嘅寶貝交託畀我哋，我哋會當正佢係自己嘅寵物咁愛錫。」——Dr. Eric Lai
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