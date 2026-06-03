XS.com、資金調達部門責任者としてGiannis Kontogiannisを任命し、経営体制を強化
Business News/ -- 受賞歴を誇るグローバルFinTechおよび金融サービスプロバイダーであるXS.comは、このたびGiannis KontogiannisをHead of Funding（資金調達部門責任者）として任命したことを発表しました。今回の任命は、グループ全体のオペレーション基盤の強化、グローバルな決済業務の最適化、そして世界各国の市場における顧客へのシームレスな入出金体験の提供に対する継続的な取り組みを反映するものです。
XS.comはさらなる国際展開を進める中で、金融オペレーションの効率性、安全性、安定性の向上に引き続き注力しています。Giannis Kontogiannisの任命は、同社のオペレーション体制をさらに発展させ、多様な地域および規制環境における顧客の資金管理体験を向上させるための重要なマイルストーンとなります。
Giannis Kontogiannisは金融サービス業界において豊富な経験を有し、資金管理業務、決済システム運営、財務照合、そして部門横断的なオペレーション統括において高い専門性を備えています。これまでのキャリアにおいて、グローバルな資金管理チームの統括、決済サービスプロバイダー（PSP）との統合業務、さらに厳格な規制環境下における大規模な顧客取引オペレーションの管理を成功裏に担ってきました。
XS.com入社以前には、国際的に著名なブローカー企業において、シニアオペレーションおよび財務関連ポジションを歴任し、複数地域における入出金処理、顧客資金の照合、PSP管理、CRMシステム設定、規制報告業務などを統括していました。
また、決済フローの最適化、コスト効率化施策、財務管理体制、オペレーショナルリスク管理に加え、コンプライアンス、財務、リスク管理部門との連携を通じた国際規制基準への準拠にも深い知見を有しています。
XS.com Head of FundingのGiannis Kontogiannisは次のようにコメントしています。
「XS.comへの参画は、金融サービス業界において新たな基準を打ち立て続けるグローバルブローカーの一員となる非常に魅力的な機会です。
今後は、XS.comのグローバルな資金管理インフラをさらに強化し、業務効率を向上させ、すべての市場において顧客が安全かつスムーズで信頼性の高い決済ソリューションを利用できる環境づくりに注力してまいります。」
XS.com Group CEOのMohamad K. Ibrahimは次のように述べています。
「Giannisは、当社のグローバルな資金管理インフラをさらに強化するうえで非常に価値あるオペレーション経験と業界知識を備えています。複雑な決済エコシステムおよび国際的な資金運営の管理経験は、当社の長期的な戦略目標と完全に一致しています。彼の貢献は、当社の継続的なオペレーション成長と顧客重視の取り組みを力強く支えるものになると確信しています。」
新たな役職においてGiannis Kontogiannisは、XS.comの国際資金管理部門を統括し、決済オペレーション、PSPパートナーシップ、照合管理、およびグローバルな取引フローを効率的かつ拡張性高く支えるための業務改善を担当します。
今回の戦略的人事は、XS.comが強固なリーダーシップ体制を構築し、グローバル市場におけるオペレーションの卓越性、決済インフラ、そして顧客中心の取引環境をさらに発展させていく姿勢を示すものです。
XS.com 会社概要
XS Group（ブランド名「XS」または「XS.com」として展開）は、多様な金融商品の取引機会を提供するグローバル・マルチアセット・ブローカーです。
2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、現在ではFinTech、金融サービス、オンライン取引業界におけるグローバルマーケットリーダーへと成長しており、複数の法域におけるライセンスを保有し、世界各地にオフィスを展開しています。
XS.comは、世界中のトレーダー、機関投資家、ブローカーに対し、深い機関投資家向け流動性と先進的な取引テクノロジーを提供するとともに、効率的なユーザー体験、高品質なリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートを提供しています。
リスク警告: 当社の商品は証拠金取引であり、高いリスクを伴います。投資元本のすべてを失う可能性があります。これらの商品はすべての投資家に適しているわけではありません。取引を行う前に、関連するリスクを十分にご理解いただく必要があります。
XS Editorial Team
XS.comはさらなる国際展開を進める中で、金融オペレーションの効率性、安全性、安定性の向上に引き続き注力しています。Giannis Kontogiannisの任命は、同社のオペレーション体制をさらに発展させ、多様な地域および規制環境における顧客の資金管理体験を向上させるための重要なマイルストーンとなります。
Giannis Kontogiannisは金融サービス業界において豊富な経験を有し、資金管理業務、決済システム運営、財務照合、そして部門横断的なオペレーション統括において高い専門性を備えています。これまでのキャリアにおいて、グローバルな資金管理チームの統括、決済サービスプロバイダー（PSP）との統合業務、さらに厳格な規制環境下における大規模な顧客取引オペレーションの管理を成功裏に担ってきました。
XS.com入社以前には、国際的に著名なブローカー企業において、シニアオペレーションおよび財務関連ポジションを歴任し、複数地域における入出金処理、顧客資金の照合、PSP管理、CRMシステム設定、規制報告業務などを統括していました。
また、決済フローの最適化、コスト効率化施策、財務管理体制、オペレーショナルリスク管理に加え、コンプライアンス、財務、リスク管理部門との連携を通じた国際規制基準への準拠にも深い知見を有しています。
XS.com Head of FundingのGiannis Kontogiannisは次のようにコメントしています。
「XS.comへの参画は、金融サービス業界において新たな基準を打ち立て続けるグローバルブローカーの一員となる非常に魅力的な機会です。
今後は、XS.comのグローバルな資金管理インフラをさらに強化し、業務効率を向上させ、すべての市場において顧客が安全かつスムーズで信頼性の高い決済ソリューションを利用できる環境づくりに注力してまいります。」
XS.com Group CEOのMohamad K. Ibrahimは次のように述べています。
「Giannisは、当社のグローバルな資金管理インフラをさらに強化するうえで非常に価値あるオペレーション経験と業界知識を備えています。複雑な決済エコシステムおよび国際的な資金運営の管理経験は、当社の長期的な戦略目標と完全に一致しています。彼の貢献は、当社の継続的なオペレーション成長と顧客重視の取り組みを力強く支えるものになると確信しています。」
新たな役職においてGiannis Kontogiannisは、XS.comの国際資金管理部門を統括し、決済オペレーション、PSPパートナーシップ、照合管理、およびグローバルな取引フローを効率的かつ拡張性高く支えるための業務改善を担当します。
今回の戦略的人事は、XS.comが強固なリーダーシップ体制を構築し、グローバル市場におけるオペレーションの卓越性、決済インフラ、そして顧客中心の取引環境をさらに発展させていく姿勢を示すものです。
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XS Group（ブランド名「XS」または「XS.com」として展開）は、多様な金融商品の取引機会を提供するグローバル・マルチアセット・ブローカーです。
2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、現在ではFinTech、金融サービス、オンライン取引業界におけるグローバルマーケットリーダーへと成長しており、複数の法域におけるライセンスを保有し、世界各地にオフィスを展開しています。
XS.comは、世界中のトレーダー、機関投資家、ブローカーに対し、深い機関投資家向け流動性と先進的な取引テクノロジーを提供するとともに、効率的なユーザー体験、高品質なリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートを提供しています。
リスク警告: 当社の商品は証拠金取引であり、高いリスクを伴います。投資元本のすべてを失う可能性があります。これらの商品はすべての投資家に適しているわけではありません。取引を行う前に、関連するリスクを十分にご理解いただく必要があります。
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