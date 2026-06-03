XS.com, 지아니스 콘토지아니스를 자금 조달 책임자로 임명하며 경영진 확대
Business News/ -- 수상 경력에 빛나는 글로벌 핀테크 및 금융 서비스 제공업체 XS.com은 지아니스 콘토기아니스(Giannis Kontogiannis)를 자금 조달 부문 책임자로 임명했다고 발표했습니다. 이번 인사는 그룹이 운영 인프라를 강화하고, 글로벌 결제 업무를 최적화하며, 전 세계 시장에서 고객에게 원활한 자금 조달 경험을 제공하기 위해 지속적으로 노력하고 있음을 보여줍니다.
XS.com이 국제적 입지를 더욱 확대해 나가는 가운데, 이 글로벌 멀티어셋 브로커는 금융 운영의 효율성, 보안 및 안정성 향상에 전념하고 있습니다. 지아니스 콘토기아니스의 임명은 브로커의 운영 체계를 발전시키고 다양한 지역 및 규제 환경에서 고객 자금 조달 경험을 한 단계 높이는 데 있어 또 하나의 중요한 이정표가 될 것입니다.
금융 서비스 분야에서 폭넓은 경험을 보유한 지아니스 콘토기아니스는 자금 조달 운영, 결제 시스템 관리, 재무 조정 및 부서 간 운영 리더십 분야에서 탄탄한 역량을 갖추고 있습니다. 그는 경력을 통해 글로벌 자금 조달 팀을 성공적으로 이끌고, 결제 서비스 제공업체(PSP) 통합을 관리하며, 규제가 엄격한 금융 환경 내에서 대규모 고객 거래 운영을 총괄해 왔습니다.
XS.com에 합류하기 전, 지아니스는 국제적으로 인정받는 중개 회사에서 운영 및 재무 관련 고위직을 역임하며, 여러 지역에서 입출금 처리, 고객 자금 대조, 결제 서비스 제공업체(PSP) 관계 관리, CRM 시스템 구성, 규제 보고 요건 등을 총괄했습니다.
그의 전문 분야는 결제 흐름 최적화, 비용 효율화 방안, 재무 통제, 운영 리스크 관리, 그리고 국제 규제 기준 준수를 보장하기 위한 컴플라이언스, 재무, 리스크 부서와의 협력을 아우릅니다.
XS.com의 펀딩 책임자인 지아니스 콘토기아니스(Giannis Kontogiannis)는 “XS.com에 합류하게 된 것은 금융 서비스 업계의 기준을 지속적으로 높여가는 글로벌 브로커의 일원이 될 수 있는 흥미로운 기회입니다”라고 말했습니다.
“저는 XS.com의 글로벌 펀딩 인프라를 더욱 강화하고, 운영 효율성을 개선하며, 모든 시장에서 고객이 안전하고 간소화되며 신뢰할 수 있는 결제 솔루션의 혜택을 누릴 수 있도록 하는 데 주력할 것입니다.”
XS.com의 그룹 CEO인 모하마드 K. 이브라힘은 다음과 같이 언급했다:
“야니스는 우리의 글로벌 자금 조달 인프라를 한층 더 강화할 귀중한 운영 전문성과 심도 있는 업계 지식을 갖추고 있습니다. 복잡한 결제 생태계와 국제 자금 조달 운영을 관리해 온 그의 경험은 당사의 장기적인 전략적 목표와 완벽하게 부합합니다. 우리는 그의 기여가 당사의 지속적인 운영 성장과 고객 중심 이니셔티브를 뒷받침할 것이라고 확신합니다.”
야니스 콘토기아니스는 새로운 직책에서 XS.com의 국제 자금 조달 부문을 이끌며, 확장 가능하고 효율적인 글로벌 거래 흐름을 지원하기 위한 결제 운영, PSP 파트너십, 대조 관리 및 프로세스 개선을 총괄하게 됩니다.
이번 전략적 인사는 XS.com이 강력한 리더십 구조를 구축하고, 전 세계 시장에서 운영 우수성, 결제 인프라 및 고객 중심의 거래 환경을 한층 더 발전시키는 데 주력하고 있음을 보여줍니다.
XS.com 회사 개요
XS 그룹(브랜드명 "XS" 또는 "XS.com"으로 운영)은 다양한 금융 상품 거래 기회를 제공하는 글로벌 멀티 자산 브로커입니다.
2010년 호주에서 설립된 XS.com은 핀테크, 금융 서비스 및 온라인 거래 업계의 글로벌 시장 선도 기업으로 성장했으며, 전 세계 여러 관할 지역에서 라이선스를 보유하고 다양한 지역에 사무소를 두고 있습니다.
XS.com은 전 세계 트레이더, 기관 투자자 및 브로커에게 풍부한 기관 유동성과 첨단 거래 기술을 제공하는 동시에 효율적인 사용자 경험, 고품질 관계 관리 및 탁월한 고객 지원을 제공합니다.
위험 경고: 당사 상품은 마진 거래 상품으로 높은 위험을 수반하며 투자 원금 전액 손실 가능성이 있습니다. 이러한 상품은 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있으므로, 투자자는 관련 위험을 충분히 이해해야 합니다.
XS Editorial Team
XS.com이 국제적 입지를 더욱 확대해 나가는 가운데, 이 글로벌 멀티어셋 브로커는 금융 운영의 효율성, 보안 및 안정성 향상에 전념하고 있습니다. 지아니스 콘토기아니스의 임명은 브로커의 운영 체계를 발전시키고 다양한 지역 및 규제 환경에서 고객 자금 조달 경험을 한 단계 높이는 데 있어 또 하나의 중요한 이정표가 될 것입니다.
금융 서비스 분야에서 폭넓은 경험을 보유한 지아니스 콘토기아니스는 자금 조달 운영, 결제 시스템 관리, 재무 조정 및 부서 간 운영 리더십 분야에서 탄탄한 역량을 갖추고 있습니다. 그는 경력을 통해 글로벌 자금 조달 팀을 성공적으로 이끌고, 결제 서비스 제공업체(PSP) 통합을 관리하며, 규제가 엄격한 금융 환경 내에서 대규모 고객 거래 운영을 총괄해 왔습니다.
XS.com에 합류하기 전, 지아니스는 국제적으로 인정받는 중개 회사에서 운영 및 재무 관련 고위직을 역임하며, 여러 지역에서 입출금 처리, 고객 자금 대조, 결제 서비스 제공업체(PSP) 관계 관리, CRM 시스템 구성, 규제 보고 요건 등을 총괄했습니다.
그의 전문 분야는 결제 흐름 최적화, 비용 효율화 방안, 재무 통제, 운영 리스크 관리, 그리고 국제 규제 기준 준수를 보장하기 위한 컴플라이언스, 재무, 리스크 부서와의 협력을 아우릅니다.
XS.com의 펀딩 책임자인 지아니스 콘토기아니스(Giannis Kontogiannis)는 “XS.com에 합류하게 된 것은 금융 서비스 업계의 기준을 지속적으로 높여가는 글로벌 브로커의 일원이 될 수 있는 흥미로운 기회입니다”라고 말했습니다.
“저는 XS.com의 글로벌 펀딩 인프라를 더욱 강화하고, 운영 효율성을 개선하며, 모든 시장에서 고객이 안전하고 간소화되며 신뢰할 수 있는 결제 솔루션의 혜택을 누릴 수 있도록 하는 데 주력할 것입니다.”
XS.com의 그룹 CEO인 모하마드 K. 이브라힘은 다음과 같이 언급했다:
“야니스는 우리의 글로벌 자금 조달 인프라를 한층 더 강화할 귀중한 운영 전문성과 심도 있는 업계 지식을 갖추고 있습니다. 복잡한 결제 생태계와 국제 자금 조달 운영을 관리해 온 그의 경험은 당사의 장기적인 전략적 목표와 완벽하게 부합합니다. 우리는 그의 기여가 당사의 지속적인 운영 성장과 고객 중심 이니셔티브를 뒷받침할 것이라고 확신합니다.”
야니스 콘토기아니스는 새로운 직책에서 XS.com의 국제 자금 조달 부문을 이끌며, 확장 가능하고 효율적인 글로벌 거래 흐름을 지원하기 위한 결제 운영, PSP 파트너십, 대조 관리 및 프로세스 개선을 총괄하게 됩니다.
이번 전략적 인사는 XS.com이 강력한 리더십 구조를 구축하고, 전 세계 시장에서 운영 우수성, 결제 인프라 및 고객 중심의 거래 환경을 한층 더 발전시키는 데 주력하고 있음을 보여줍니다.
XS.com 회사 개요
XS 그룹(브랜드명 "XS" 또는 "XS.com"으로 운영)은 다양한 금융 상품 거래 기회를 제공하는 글로벌 멀티 자산 브로커입니다.
2010년 호주에서 설립된 XS.com은 핀테크, 금융 서비스 및 온라인 거래 업계의 글로벌 시장 선도 기업으로 성장했으며, 전 세계 여러 관할 지역에서 라이선스를 보유하고 다양한 지역에 사무소를 두고 있습니다.
XS.com은 전 세계 트레이더, 기관 투자자 및 브로커에게 풍부한 기관 유동성과 첨단 거래 기술을 제공하는 동시에 효율적인 사용자 경험, 고품질 관계 관리 및 탁월한 고객 지원을 제공합니다.
위험 경고: 당사 상품은 마진 거래 상품으로 높은 위험을 수반하며 투자 원금 전액 손실 가능성이 있습니다. 이러한 상품은 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있으므로, 투자자는 관련 위험을 충분히 이해해야 합니다.
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