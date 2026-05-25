Alexandre Teta Eleito Primeiro Secretário Do Cap-100 Do Mpla Em Luanda

Executivo angolano assume funções de liderança durante assembleia de renovação de mandatos em Cabral Moncada.

DOVER, DE, UNITED STATES, May 25, 2026 / EINPresswire.com / -- O Comité de Ação do Partido 100 (CAP-100), Cabral Moncada, do MPLA, elegeu Alexandre Teta como novo Primeiro Secretário durante a Assembleia de Renovação de Mandatos realizada no dia 12 de maio de 2026, em Luanda.A eleição decorreu durante uma assembleia que reuniu membros do partido e representantes locais, no âmbito do processo interno de renovação da liderança da organização. De acordo com as informações apresentadas durante a reunião, a votação foi conduzida em conformidade com os procedimentos eleitorais internos do comité.A nomeação coloca Alexandre Teta numa função de liderança dentro da estrutura local do partido, incluindo responsabilidades relacionadas com coordenação organizacional, envolvimento dos membros e apoio às atividades do comité na área de Cabral Moncada.Após o encerramento da assembleia, Teta agradeceu aos membros pela participação no processo e reconheceu a confiança depositada na nova equipa de liderança eleita. Referiu ainda que o mandato terá como foco a colaboração, a participação e a continuidade das atividades organizacionais a nível local.Alexandre Teta é um executivo angolano com experiência profissional nas áreas de gestão empresarial, administração educacional e operações do setor privado. A sua formação académica inclui uma licenciatura em Gestão Empresarial pela Manchester Metropolitan University, no Reino Unido. Possui também formação complementar em contabilidade profissional, mercados de capitais e gestão de projetos, encontrando-se atualmente a concluir um MBA em Negócios Internacionais na University of Cumbria.Ao longo da sua carreira, Teta esteve envolvido em funções de gestão e liderança operacional ligadas ao setor da educação e a atividades de investimento diversificado em Angola. Atualmente, exerce funções como Diretor Executivo da Sociedade de Ensino Cristo Rei, S.A., entidade responsável pela supervisão do Instituto Superior Politécnico Independente do Lubango.Exerce igualmente funções como Sócio-Gerente da Larksen Overseas, S.A., empresa angolana com operações em vários setores, incluindo imobiliário, tecnologias de informação, agricultura, energias renováveis, logística e serviços relacionados com a saúde.Para além da sua atividade no setor privado, Teta tem participado em iniciativas ligadas à administração comunitária e desportiva. Entre as suas responsabilidades anteriores destaca-se o cargo de Presidente da Assembleia Geral da Associação Provincial de Ténis de Luanda, onde esteve envolvido em atividades organizacionais e administrativas relacionadas com o desenvolvimento desportivo local.Segundo informações partilhadas durante a assembleia, o seu percurso profissional e experiência académica internacional estiveram entre os elementos referidos nas discussões em torno da transição da liderança.Teta é fluente em português, francês e romeno, possuindo ainda proficiência avançada em inglês e espanhol. A sua experiência académica e profissional inclui períodos de estudo e trabalho em Angola, Portugal e no Reino Unido, contribuindo para um percurso profissional de perfil internacional e multilingue.A nomeação ocorre num contexto de debate contínuo em Angola sobre participação juvenil, desenvolvimento de liderança e renovação institucional nos setores político, cívico e empresarial. Observadores têm destacado uma atenção crescente à participação de profissionais mais jovens em funções organizacionais tanto no setor público como no privado.Durante as declarações proferidas após a votação, Teta incentivou a continuidade da participação e cooperação entre os membros do comité ao longo do atual período de mandato. Agradeceu igualmente aos participantes pelo que descreveu como um processo assemblear organizado e participativo.O Comité de Ação do Partido 100 (CAP-100), Cabral Moncada, integra a estrutura organizacional local do MPLA em Luanda e participa em atividades de coordenação e envolvimento comunitário a nível local.Sobre Alexandre TetaAlexandre Teta é um executivo angolano com experiência em gestão empresarial, administração educacional e liderança organizacional. A sua atividade profissional inclui funções de liderança no setor da educação, operações privadas diversificadas e iniciativas comunitárias em Angola.

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