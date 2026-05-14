香港年輕生物醫學科學家鄺緯陽博士榮獲2025 福布斯中國生命科學領域殊榮

鄺緯陽博士於圓桌會上分享 CodeLifeAI 介紹如何透過人工智能、DNA 設計、蛋白質工程及生命科學教育，推動生物科技創新與可持續發展。

鄺緯陽博士亦於論壇期間與被譽為香港「生物科技之父」的盧毓琳教授，以及林文傑教授等生命科學界代表，就香港及大灣區生物科技發展前景作深入交流。雙方探討香港在科研基礎、國際化平台、法規制度、知識產權保護、人才培育及資本市場方面的優勢