香港年輕生物醫學科學家鄺緯陽博士榮獲2025 福布斯中國生命科學領域殊榮
鄺緯陽博士亦於論壇期間與被譽為香港「生物科技之父」的盧毓琳教授，以及林文傑教授等生命科學界代表，就香港及大灣區生物科技發展前景作深入交流。雙方探討香港在科研基礎、國際化平台、法規制度、知識產權保護、人才培育及資本市場方面的優勢
以人工智能、生物醫學創新及大健康科技推動生命科學可持續發展香港, HONG KONG, HONG KONG, May 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- 香港年輕生物醫學科學家鄺緯陽博士，於2026年4月28日晚舉行的「2025 福布斯中國 ESG 影響力企業人物峰會暨頒獎盛典」中，榮獲生命科學領域相關殊榮，表彰其多年來在生物醫學科技、人工智能生物設計、生命科學創新及大健康產業發展方面的貢獻。
「福布斯中國 ESG 影響力企業人物評選」聚焦於將 ESG 理念與商業發展、科技創新及社會價值深度融合的企業人物與創新領袖，旨在表彰於不同產業中推動可持續發展、科技進步及社會正向影響的代表人物。本次峰會圍繞生命科學、人工智能、機器人及低空經濟、新能源及碳中和、女性力量、青年領導力及國際影響力等多個前沿議題展開交流，匯聚多位來自科技、生命科學、人工智能及可持續發展領域的代表人物。
本次榜單及峰會匯聚多位中國及香港具代表性的企業家、科技創辦人及產業領袖，包括新世界發展相關企業領袖鄭志剛、宇樹科技創辦人王興興、大疆 DJI 創辦人汪滔、MiniMax 創辦人閆俊杰、Insta360 創辦人劉靖康，以及商湯科技創辦人徐立等。鄺緯陽博士作為生命科學及生物醫學創新領域代表之一獲得表彰，反映其在推動生物科技創新及可持續生命科學發展方面的持續努力。
鄺緯陽博士多年來深耕生命科學、生物醫學及轉化科研領域，研究及創新工作涵蓋口服疫苗、生物器官打印、細胞培養、生物製造、人工智能生物設計及大健康科技等方向。他致力推動科研成果由實驗室走向實際應用，並透過跨學科創新結合生命科學、醫療科技、人工智能及先進製造技術，回應未來大健康產業、精準醫療及可持續發展的需求。
尤其在人工智能生物科技方面，鄺緯陽博士積極探索 AI 與生命科學的融合發展，並開發應用於 DNA 及蛋白質設計與編輯的人工智能系統。該系統旨在協助科研人員更高效地進行基因序列分析、DNA 設計、蛋白質結構理解、功能預測及生物分子設計，從而大幅提升生物科技研發效率。透過人工智能輔助，全球科學家可更快速地探索新型生物功能、優化生物分子設計流程，並加速疫苗、藥物、合成生物學及精準醫療等領域的創新發展。
鄺緯陽博士表示：「生命科學正進入一個由人工智能重新定義的時代。過去，生物科技研發往往需要漫長的實驗周期及大量試錯；而人工智能的出現，讓我們有機會以更高效率理解 DNA、蛋白質及細胞系統，並加速將科研概念轉化為真正有用的技術。未來，AI 不只是輔助工具，更會成為全球科學家推動生命科學突破的重要引擎。」
峰會期間，鄺緯陽博士亦受邀主持「生命科學圓桌分論壇」，與來自生物科技、基因產業、醫療健康、醫藥科技及人工智能健康領域的多位企業領袖進行深入交流。參與嘉賓包括賽諾生董事長徐衛、深圳北科生物科技有限公司董事長胡隽源等。圓桌討論聚焦生命科學與大健康產業的未來發展，涵蓋生物科技創新、醫療科技融合、人工智能賦能健康產業、精準醫療、生物製造及可持續生命科學發展方向。
在圓桌討論中，鄺緯陽博士分享指出，未來生命科學的發展將不再局限於單一學科，而是需要結合人工智能、基因工程、蛋白質設計、細胞技術、3D 生物打印及自動化生物製造等多個領域。他認為，AI 將協助科學家更快識別疾病機制、設計新型治療方案、優化生物分子及加速臨床前研發流程，從而推動大健康產業進入更精準、更高效及更可持續的新階段。
此外，鄺緯陽博士亦於論壇期間與被譽為香港「生物科技之父」的盧毓琳教授，以及林文傑教授等生命科學界代表，就香港及大灣區生物科技發展前景作深入交流。雙方探討香港在科研基礎、國際化平台、法規制度、知識產權保護、人才培育及資本市場方面的優勢，並結合大灣區在產業鏈、製造能力、臨床轉化、應用場景及市場規模方面的潛力，展望香港與大灣區協同推動生命科學及大健康產業發展的新機遇。
香港一直具備發展生物科技的獨特優勢。作為國際金融中心及亞洲重要科研樞紐，香港擁有世界級大學、優秀科研人才、完善法律及知識產權制度、成熟資本市場，以及連接中國內地與國際市場的橋樑角色。近年隨着香港積極推動創新科技及生命健康產業發展，加上北部都會區、河套深港科技創新合作區及大灣區產業協同機遇，香港正逐步形成具國際競爭力的生命科學創新生態圈。
鄺緯陽博士認為，香港未來發展生物科技的關鍵，在於進一步加強「科研、產業、資本、臨床及人工智能」之間的連接。他指出，香港具備基礎科研、國際化人才及融資平台優勢，而大灣區則擁有完整產業鏈、先進製造能力及龐大應用市場。兩者若能更緊密協同，將有助推動更多生命科學成果從科研階段走向產品化、商業化及國際化。
此次獲獎不僅是對鄺緯陽博士個人科研及創新成果的肯定，亦反映生命科學及人工智能生物科技在 ESG 與可持續發展議題中的重要角色。面對人口老化、慢性疾病、公共衛生挑戰、醫療資源壓力及全球健康需求，生物醫學科技、人工智能及先進生物製造技術將成為未來大健康產業的重要推動力。
展望未來，鄺緯陽博士將繼續推動生物科技與人工智能融合發展，促進口服疫苗、生物製造、3D 生物打印、AI 生物設計、DNA 及蛋白質編輯系統等前沿技術的研發與應用，助力香港及大灣區打造具有國際影響力的生命科學創新高地。
鄺緯陽博士為香港年輕生物醫學科學家，長期從事生命科學、生物醫學科技及轉化科研工作，研究及應用領域涵蓋口服疫苗、細胞培養、生物製造、生物器官打印、人工智能生物設計、DNA 及蛋白質編輯系統，以及大健康科技等。鄺博士致力推動科研成果轉化及跨學科創新，結合生命科學、醫療健康、人工智能及先進製造技術，推動香港及大灣區生物科技產業發展。
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